Ядовитая пена в притоке Ганга

От облака смога, которое накрыло Нью-Дели, уже приходилось закрыть многие офисы и начальные школы. И сейчас сильные порывы ветра разносят с реки куски пены на мотоциклы и автомобили.

Так что прибрежные заведения тоже снова закроют. Хотя накануне у индусов был религиозный праздник в честь бога солнца Сури. На котором нужно было совершить омовение. И омывались, нельзя из-за пены нарушать традиции.