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Ядовитая пена в притоке Ганга

Ядовитая пена в притоке Ганга

Автор:
11 ноября 2023 09:47
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Ганга   Жизнь   Индия   Ядовитая пена   в мире   река   факты   фото   
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Приток Ганга Ямуна покрылся густой белой пеной выше человеческого роста. Случается это не в первый раз, и индийцы знают, что она опасна. И все равно – веселятся.

Откуда взялась эта пенная вечеринка

Это промышленные отходы, смешавшиеся с другими веществами в сточных водах, и вступившие в реакцию.

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Ученые говорят, что в пене много фосфатов и аммиака. Так что если в ней купаться, можно не просто подхватить раздражение кожи, но и попросту задохнуться.

От облака смога, которое накрыло Нью-Дели, уже приходилось закрыть многие офисы и начальные школы. И сейчас сильные порывы ветра разносят с реки куски пены на мотоциклы и автомобили.

Так что прибрежные заведения тоже снова закроют. Хотя накануне у индусов был религиозный праздник в честь бога солнца Сури. На котором нужно было совершить омовение. И омывались, нельзя из-за пены нарушать традиции.

Дикие цифры

Интересные данные от ученых. Всего 2% от общей протяженности Ямуны пролегает через Нью-Дели. И на этом отрезке в воду попадает 76% от всех загрязнений в реке.

И все равно люди ниже по реке берут из нее воду для мытья и даже пьют. Больше просто неоткуда.

Правительство ЗАПРЕТИЛО омовение, зная о приближающемся празднике. Уровень аммиака повысился еще 8-го числа, а загрязнение воздуха по шкале IQAir составило 517 пунктов. Для сравнения, в Шанхае сейчас – 20 пунктов.

Но индусы проигнорировали любые запреты, и даже выкладывают селфи из пенной реки. В общем, про рекорд по количеству смертей из-за селфи в Индии я уже писала.

Власти пытались сгребать пену бамбуковыми сетями, но ее было слишком много. Тогда позвали пожарных поливать пену чистой водой.

Что вызвало только насмешки, потому что чистой воды простым людям как раз и не хватает, потому они стирают в реке. К тому же, это выглядит, как тушить пожар бензином.

Меры от мери выглядят скорее показушными. Реальных рычагов прекратить экологическую катастрофу у властей нет.


Что же, на данном этапе с индусами ничего не сделать. Хотят купаться в ядовитой пене – и будут. А нам ничего не остается, как смотреть.

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Метки: Ганга   Жизнь   Индия   Ядовитая пена   в мире   река   факты   фото   
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1  комментарий
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poбт Полчаса назад
"индийцы знают, что она опасна"
скорей они считаю что это дар богов...
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