Сари – опасная одежда для женщин

В Индии самый высокий процент женщин, которые все еще носят традиционную одежду. В Японии отказались от кимоно и хакама, у нас тоже сарафаны на повседневность ушли в историю. А вот в Индии сари держится и радует глаз. Почему?
Кроме того, что сари – это невероятно красиво, это яркие краски и древние традиции? Это еще и очень экономично, а многие девушки не могут позволить себе много разной одежды.
По сути сари – это длинный кусок ткани, который наматывается вокруг тела и красиво драпируется складками. Его длина может быть до 9 метров, но не короче 4,5. Ширина отреза обычно от 1 метра.
Под низ надевается отдельно топ и нижняя юбка, чтобы не просвечивало. Смотрится очень утонченно. А еще, у сари него нет единого размера.
Потолстела – складки скроют живот, нет такого, что ты не поместишься с утра в свое сари, как европейки в джинсы. Похудела? Не придется выбрасывать одежду, которая уже велика.
Потому женщины просто обожают сари, проблемы «не могу влезть в свою одежду» перед ними не стоит, они более вольны набирать и сбрасывать вес без стресса, что они теперь «уродины».
Вообще небольшой животик считается тут милым, а не «фу, я жирная».
Были ли мотоциклы, когда придумывали сари? Определенно не было. Но теперь женщины ездят на мотоциклах позади своих мужчин, еще и ребенка и покупки с рынка берут в руки. Так что полы сари никто не придерживает.
Обязательно несколько раз в год гибнут женщины, чье сари намотало на колесо и их скинуло во время езды. Некоторые отделывают травмами, все же сильно на узких тесных улочках на мотоцикле не разогнаться.
Самая ужасная смерть, которая до сих пор идет по пятам индийских женщин. Ведь в большинстве домов все еще традиционный очаг с огнем, а не плитки и комфорки.
В жару сари может воспламениться от любой искры, прыгнувшей из очага на ткань. Ведь это одно платье на все случаи, работают по дому и готовят индианки тоже в нем.
Поскольку сари – это обмотка несколько раз вокруг тела, а потом еще крепление, чтобы не падало во время работы, скинуть его как футболку не выйдет.
Девушки сгорают от паники заживо или получают серьезные ожоги, пока успевают избавиться от «цепкого» платья. Можно делать сари из негорючих тканей, но кому это по карману? Ведь его и носят на все случаи жизни из бедности.
Что терпят индианки
К тому же, чтобы сари надежно крепилось, его цепляют на подъюбник. Потому никаких мягких резинок, тот завязывается на талии очень туго на веревочку. Еще бы, выдержать девять метров ткани.
Отсюда у девушек постоянно пережимается талия, тяжело дышать и есть. У некоторых даже остаются полосы на теле, если перестараться с затягиванием пояса. Но страх, что посреди улицы платье упадет, сильнее боли.
В общем, проблема очевидно не в сари. А в том, что мир меняется, а у женщин в Индии все еще нет средств на джинсы для мотоцикла и плитку вместо горящего очага. Мир стал более опасным для женщин в сари.
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