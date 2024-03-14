Сари – опасная одежда для женщин

По сути сари – это длинный кусок ткани, который наматывается вокруг тела и красиво драпируется складками. Его длина может быть до 9 метров, но не короче 4,5. Ширина отреза обычно от 1 метра.

Под низ надевается отдельно топ и нижняя юбка, чтобы не просвечивало. Смотрится очень утонченно. А еще, у сари него нет единого размера.

Потолстела – складки скроют живот, нет такого, что ты не поместишься с утра в свое сари, как европейки в джинсы. Похудела? Не придется выбрасывать одежду, которая уже велика.