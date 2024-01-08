12 удивительно реалистичных портретов звёзд от художника из Бразилии. Некоторые выглядят даже лучше, чем фото

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Фотография способна запечатлеть мгновение жизни человека, моментально уловив его грусть, радость, задумчивость. И невозможно не радоваться, что человечество изобрело технику, которая оставляет для нас частичку материальной памяти. Но до появления фотоаппаратов на создание портрета человека уходило гораздо больше времени и сил, а ещё кропотливости, мастерства и души. Сегодня художники совершенствуют свои техники, стараясь сделать портреты максимально реалистичными.
Патрик Стюарт
Один из таких художников — Матеус Маседо из Бразилии. Посмотрите, какие удивительные портреты знаменитостей он создал по их фотографиям.
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Малкольм Икс
Малкольм Икс — борец за права чернокожих, который стал особенно известен в конце 1950-х — 1960-х годах.
Том Хэнкс
Маседо любит создавать не только портреты целиком, но и части лица, особенно детализируя их. На самые сложные работы он тратит около сорока часов.
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