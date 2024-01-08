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12 удивительно реалистичных портретов звёзд от художника из Бразилии. Некоторые выглядят даже лучше, чем фото

12 удивительно реалистичных портретов звёзд от художника из Бразилии. Некоторые выглядят даже лучше, чем фото

Автор:
08 января 2024 12:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: выражение лица   звезды   знаменитости   интересное   красота   фото   
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Фотография способна запечатлеть мгновение жизни человека, моментально уловив его грусть, радость, задумчивость. И невозможно не радоваться, что человечество изобрело технику, которая оставляет для нас частичку материальной памяти. Но до появления фотоаппаратов на создание портрета человека уходило гораздо больше времени и сил, а ещё кропотливости, мастерства и души. Сегодня художники совершенствуют свои техники, стараясь сделать портреты максимально реалистичными.
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Метки: выражение лица   звезды   знаменитости   интересное   красота   фото   
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1  комментарий
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Горожанин 2 минуты назад
В чём смысл делать из фото фото?
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Добрый Бабайка

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