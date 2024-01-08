12 удивительно реалистичных портретов звёзд от художника из Бразилии. Некоторые выглядят даже лучше, чем фото

Фотография способна запечатлеть мгновение жизни человека, моментально уловив его грусть, радость, задумчивость. И невозможно не радоваться, что человечество изобрело технику, которая оставляет для нас частичку материальной памяти. Но до появления фотоаппаратов на создание портрета человека уходило гораздо больше времени и сил, а ещё кропотливости, мастерства и души. Сегодня художники совершенствуют свои техники, стараясь сделать портреты максимально реалистичными.

Патрик Стюарт 0 Один из таких художников — Матеус Маседо из Бразилии. Посмотрите, какие удивительные портреты знаменитостей он создал по их фотографиям.

Керри-Энн Мосс 0

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Хоакин Феникс 0

Роберт Де Ниро 0 Роберт Де Ниро

Малкольм Икс 0 Малкольм Икс — борец за права чернокожих, который стал особенно известен в конце 1950-х — 1960-х годах.

Киану Ривз 0

Нина Симон 0

Галь Гадот 0

Аль Пачино 0

Морган Фримен 0

Том Хэнкс 0 Маседо любит создавать не только портреты целиком, но и части лица, особенно детализируя их. На самые сложные работы он тратит около сорока часов.

Натали Портман 0

Альберт Эйнштейн 0