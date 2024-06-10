Кевин Костнер признался, что был невидимым телохранителем Уитни Хьюстон

Кевин Костнер дал интервью ведущим Даксу Шепарду и Монике Падман в подкасте Armchair Expert, в котором рассказал о своей работе с Уитни Хьюстон над фильмом 1992 года "Телохранитель". Актёр сам выбрал исполнительницу главной роли и сдержал данное ей обещание.
Шепард поинтересовался, как складывались отношения Костнера и Хьюстон на съёмочной площадке. Кевин объяснил, что именно он выбрал её на роль: "Я любил её. Это вовсе не тайна. Я знал, что это должна быть именно она".
Оглядываясь назад, он понимает, что ему следовало занять режиссёрское кресло. Костнер хотел, чтобы съёмками занимался автор сценария Лоуренс Кэздан, но вместо него режиссёром стал Мик Джексон, которому "было некомфортно с Уитни".
"Будучи продюсером, я настоял на кандидатуре Уитни", - сказал он, отметив, что не позволил режиссёру взять другую актрису.
Когда Костнер увидел, что Джексон буквально боится Уитни, он вмешался.
"Я начал направлять её. Я не пытался узурпировать режиссёра, но дал ей обещание, что она будет хороша в этой картине.
Актёр добавил: "В песне она обещала всегда любить меня, ну а я должен был сдержать своё обещание".
Костнер сразу предупредил певицу, что у неё не будет свиты на съёмочной площадке, как и у него. С ней была только помощница Робин Кроуфорд.
Шепард прокомментировала, что он, должно быть, "заставил её почувствовать себя в полной безопасности".
Костнер признался: "В один момент я понял, насколько серьёзными кажутся многим наши отношения, и я принял это. Я был её невидимым телохранителем".
"Это так мило. Думаю, что-то такое настоящее происходило между вами, и зрители почувствовали вашу связь. Вы были её телохранителем - в этом сомнений нет", - подытожила ведущая.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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