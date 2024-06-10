Кевин Костнер признался, что был невидимым телохранителем Уитни Хьюстон

"Будучи продюсером, я настоял на кандидатуре Уитни", - сказал он, отметив, что не позволил режиссёру взять другую актрису.

Когда Костнер увидел, что Джексон буквально боится Уитни, он вмешался.

"Я начал направлять её. Я не пытался узурпировать режиссёра, но дал ей обещание, что она будет хороша в этой картине.

Актёр добавил: "В песне она обещала всегда любить меня, ну а я должен был сдержать своё обещание".