FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8893 поста • 913 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Кевин Костнер признался, что был невидимым телохранителем Уитни Хьюстон

Кевин Костнер признался, что был невидимым телохранителем Уитни Хьюстон

Автор:
10 июня 2024 10:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кевин Костнер   Уитни Хьюстон   актёр   история   телохранитель   фильм   
699
4

Кевин Костнер дал интервью ведущим Даксу Шепарду и Монике Падман в подкасте Armchair Expert, в котором рассказал о своей работе с Уитни Хьюстон над фильмом 1992 года "Телохранитель". Актёр сам выбрал исполнительницу главной роли и сдержал данное ей обещание.

Шепард поинтересовался, как складывались отношения Костнера и Хьюстон на съёмочной площадке. Кевин объяснил, что именно он выбрал её на роль: "Я любил её. Это вовсе не тайна. Я знал, что это должна быть именно она".

Оглядываясь назад, он понимает, что ему следовало занять режиссёрское кресло. Костнер хотел, чтобы съёмками занимался автор сценария Лоуренс Кэздан, но вместо него режиссёром стал Мик Джексон, которому "было некомфортно с Уитни".

"Будучи продюсером, я настоял на кандидатуре Уитни", - сказал он, отметив, что не позволил режиссёру взять другую актрису.

Когда Костнер увидел, что Джексон буквально боится Уитни, он вмешался.

"Я начал направлять её. Я не пытался узурпировать режиссёра, но дал ей обещание, что она будет хороша в этой картине.

Актёр добавил: "В песне она обещала всегда любить меня, ну а я должен был сдержать своё обещание".

Костнер сразу предупредил певицу, что у неё не будет свиты на съёмочной площадке, как и у него. С ней была только помощница Робин Кроуфорд.

Шепард прокомментировала, что он, должно быть, "заставил её почувствовать себя в полной безопасности".

Костнер признался: "В один момент я понял, насколько серьёзными кажутся многим наши отношения, и я принял это. Я был её невидимым телохранителем".

"Это так мило. Думаю, что-то такое настоящее происходило между вами, и зрители почувствовали вашу связь. Вы были её телохранителем - в этом сомнений нет", - подытожила ведущая.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Кевин Костнер   Уитни Хьюстон   актёр   история   телохранитель   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3020 постов (2847 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509514



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые
10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые
Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
Набирающие популярность в сообществах
Уилл Смит и Майкл Б. Джордан придумали несколько крепких идей для сиквела «Я — легенда 2»
Уилл Смит и Майкл Б. Джордан придумали несколько крепких идей для сиквела «Я — легенда 2»
Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации
Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации
Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями
Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Ты больной что ли?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#факты#умора#расследование#Япония
#животные#история#Юмор#новости#подборка#Россия#кошка
#люди#СССР#забавно#интересно#собака#кот
Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями Как снимали фильм "Водный мир": кадры со съемок и интересные факты Как снимали фильм "Водный мир": кадры со съемок и интересные факты Принц тьмы из солнечной Калифорнии: 7 историй о Дэнни ДеВито Принц тьмы из солнечной Калифорнии: 7 историй о Дэнни ДеВито Великолепный Анджело – один из самых маленьких, но продуктивных голливудских актёров Великолепный Анджело – один из самых маленьких, но продуктивных голливудских актёров Павел Кадочников: смог справиться с двойной утратой, но не пережил предательства Павел Кадочников: смог справиться с двойной утратой, но не пережил предательства Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон

На что жалуетесь?

Вернуться