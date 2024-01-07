В Москве поймали автоблогеров, устроивших «гонки с фейерверками»

Один лихачил без прав, с другими будут разбираться.
В столичном Южном Бутово устроили перформанс с салютом. Молодёжь закрепила фейерверки на своих шикарных, люксовых авто, и промчалась по проезжей части - с хлопками, разрывами и дрифтом.
Кстати, прямо за лихачами едет полицейская машина.
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Когда покатушки закончились, дрифтеров привлекли к административной ответственности.
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Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, у одного из гонщиков ранее отобрали права.
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Уголовки там нет.
Да, мне тоже не нравятся дрифтующие обезьяны. Но закон. Вот собьют пару школьников, тогда прокуратура почешется. Если дядя Сурен не порешает.
чем быстрее это внесут в УК тем лучше
А вот фейерверки на дороге за рулём - можно было бы квалифицировать как хулиганку. Стрельбу - как злостное. И т.д. Мы к этому идём.
Главное - не молчать.
500 рублей?