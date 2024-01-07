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В Москве поймали автоблогеров, устроивших «гонки с фейерверками»

В Москве поймали автоблогеров, устроивших «гонки с фейерверками»

Автор:
07 января 2024 20:41
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Москва   Южное Бутово   автоблогеры   гонки   дрифт   полиция   
1235
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4

Один лихачил без прав, с другими будут разбираться.

В столичном Южном Бутово устроили перформанс с салютом. Молодёжь закрепила фейерверки на своих шикарных, люксовых авто, и промчалась по проезжей части - с хлопками, разрывами и дрифтом.

Кстати, прямо за лихачами едет полицейская машина.

Когда покатушки закончились, дрифтеров привлекли к административной ответственности.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, у одного из гонщиков ранее отобрали права.

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Метки: Видео   Москва   Южное Бутово   автоблогеры   гонки   дрифт   полиция   
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15  комментариев
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2k
просто программист 56 минут назад
Опять макака?!
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798
Серга 12 минут назад
так и знал, что на фотке будет бородатое чмо
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882
Exciter 14 минут назад
Жёваный крот, а без чёрножопых новости есть?
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382
Александр Мешков 15 минут назад
Может пора повышать штрафы и наказание за правонарушение. Чтобы не откупались 10тыс рублей. И казна заполниться правда на первом этапе. Потом все будут законопослушными и добрыми и будет счастье всем и мир на земле. Только жесткие меры исправят человека в лучщею сторону.
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6k
Alex 36 минут назад
и опять черножопые
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6k
Duckk 43 минуты назад
Давно пора ввести закон - сел за руль без прав, если был их лишён - срок от 5 лет, с конфискацией транспортного средства и штраф от лимона бонусом.
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−5
Роман Преображенский 48 минут назад
Я не понимаю, а что они такого плохого сделали??Красиво же, да и не создали никому помех! Да и что с лицом у Ирины Волк? Оно у нее нарисованное?
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72k
SAndre 49 минут назад
админка?! и все?!
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6k
Дмитрий 57 минут назад
...привлекли к административной ответственности...
500 рублей?
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August

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