Трудовые мигранты устроили массовую драку на стройплощадке в Москве

По предварительным данным, конфликт начался после угроз представителя одной группы представителю другой. Тот пожаловался соплеменникам, они вооружились подручными средствами и пошли бить таджиков. По другой версии, дрались охранники объекта (тоже мигранты) со строителями. Сообщается, что полиция пока не задержала драчунов, но со стройплощадки никого не выпускают. Учитывая практику последних месяцев, СМИ предполагают, что все или почти все участники потасовки вскоре будут депортированы из страны. Столичный СК по факту массовой драки возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".