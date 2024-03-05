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Трудовые мигранты устроили массовую драку на стройплощадке в Москве

Трудовые мигранты устроили массовую драку на стройплощадке в Москве

Автор:
05 марта 2024 13:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   мигранты   полиция   потасовка   стройплощадка   
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Бились камнями, дубинками и арматурами. Как обычно, в общем. Возможно, несколько десятков участников побоища в скором времени отправятся домой.

В Новой Москве в районе Солнцева на стройплощадке ЖК "Лучи" две группы трудовых мигрантов устроили побоище. Как минимум трое участников потасовки получили серьёзные травмы, их госпитализировали. Полицию и скорую помощь вызвали местные жители.


"Рабочие устроили драку, били и кулаками, и металлическими трубами. Человек 20-30. Даже лежачих пинали. Кто-то из соседей вызвал полицию и скорую. Нескольких из них госпитализировали", — рассказал очевидец.

По предварительным данным, конфликт начался после угроз представителя одной группы представителю другой. Тот пожаловался соплеменникам, они вооружились подручными средствами и пошли бить таджиков. По другой версии, дрались охранники объекта (тоже мигранты) со строителями. Сообщается, что полиция пока не задержала драчунов, но со стройплощадки никого не выпускают. Учитывая практику последних месяцев, СМИ предполагают, что все или почти все участники потасовки вскоре будут депортированы из страны. Столичный СК по факту массовой драки возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Метки: Видео   Москва   мигранты   полиция   потасовка   стройплощадка   
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28  комментариев
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4k
Максим Макашев Час назад
это НЕ ДРАКА, а "симпозиум ценных иностранных специалистов". Понимать надо!
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11k
MUZSER 2 минуты назад
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16k
Ivan 3 минуты назад
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1k
Михаил 13 минут назад
Может пора уже всех их без разбора выслать а не ожидать окончание естественного отбора приматов?
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12k
Б.Касторский 17 минут назад
Любопытно будет, когда их начнут, как предлагают, селить компактно. У них противоречий между собой столько, что нам и не снилось. Но так то да! Нам нужно вроде еще 2,5 млн ценных иностранных специалиста.
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180
Roi.ru Б.Касторский 15 минут назад
Наверное в этом и есть план - собрать всех в кучу!
ВЫЖИВШИЙ...
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14k
кот базилий 20 минут назад
Нам же говорят , это они нам " культуру свою несут", надо проявить терпимость и понимание.
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5k
Хачик 23 минуты назад
Резьба по дереву: чурка чурку режет.
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13k
jnkbxybr Полчаса назад
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2k
Bar Полчаса назад
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936
Андрей Граф Полчаса назад
лучше бы они друг друга по убивали, вот это классно было!
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59k
turyst 36 минут назад
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37
ya da 37 минут назад
Зверье делит территорию
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1k
Дмитрий 47 минут назад
На кой хрен нам это здесь нужно, загадка до сих пор.
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26k
sssss3 50 минут назад
главное что ни один человек на пострадал
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1k
Kra 50 минут назад
какой счет?
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8k
tamin 51 минуту назад
Отлично. Эти ценные специалисты поедут нах в свой аул
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4k
Василий Афиногенов 54 минуты назад
зоопарк
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2k
Igor Grishaev 55 минут назад
"в скором времени отправятся домой. "-надеюсь, с семьями
"Полицию и скорую помощь вызвали местные жители." - зачем? пусть бы бились до победы. Можно было делать ставки.
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21k
Shtoppi 58 минут назад
пздц!!! навезли чинуши в страну дикарей 364ных и сидят суки, проссатыми зенками хлопают, падлы!!!
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15k
ron Час назад
Олимпиада диаспор.
Главное, не вмешиваться, и число мигрантов будет сокращаться САМО )))
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22k
alexis Час назад
Дрались работники в синих спецовках и зелёных куртках.
Динамо - Локомотив?
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