Трудовые мигранты устроили массовую драку на стройплощадке в Москве

Бились камнями, дубинками и арматурами. Как обычно, в общем. Возможно, несколько десятков участников побоища в скором времени отправятся домой.
В Новой Москве в районе Солнцева на стройплощадке ЖК "Лучи" две группы трудовых мигрантов устроили побоище. Как минимум трое участников потасовки получили серьёзные травмы, их госпитализировали. Полицию и скорую помощь вызвали местные жители.
"Рабочие устроили драку, били и кулаками, и металлическими трубами. Человек 20-30. Даже лежачих пинали. Кто-то из соседей вызвал полицию и скорую. Нескольких из них госпитализировали", — рассказал очевидец.
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По предварительным данным, конфликт начался после угроз представителя одной группы представителю другой. Тот пожаловался соплеменникам, они вооружились подручными средствами и пошли бить таджиков. По другой версии, дрались охранники объекта (тоже мигранты) со строителями. Сообщается, что полиция пока не задержала драчунов, но со стройплощадки никого не выпускают. Учитывая практику последних месяцев, СМИ предполагают, что все или почти все участники потасовки вскоре будут депортированы из страны. Столичный СК по факту массовой драки возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".
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ВЫЖИВШИЙ...
Мы же сами расслабились. Хорошо жили, больше ради себя.
"Полицию и скорую помощь вызвали местные жители." - зачем? пусть бы бились до победы. Можно было делать ставки.
Главное, не вмешиваться, и число мигрантов будет сокращаться САМО )))
Динамо - Локомотив?