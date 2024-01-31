Блогер раскидал фальшивые деньги на улице в Москве и попал под проверку полиции

В воскресенье, 28 января, неизвестный мужчина устроил шоу неслыханной щедрости в центре столицы, разбросав миллионы рублей, но оказалось, что он только безнаказанно намусорил. Он подъехал к ресторану Uni на Малой Бронной улице вылез из красного "Мустанга" и принялся разбрасывать пачки пятитысячных купюр. После чего залез обратно в маслкар и уехал.

Привлечь внимание ему удалось. Некоторые очевидцы принялись собирать деньги, но их интерес к ним быстро угас, поскольку это были бумажки из "Банка приколов".