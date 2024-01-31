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Блогер раскидал фальшивые деньги на улице в Москве и попал под проверку полиции

Блогер раскидал фальшивые деньги на улице в Москве и попал под проверку полиции

Автор:
31 января 2024 20:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Малая Бронная улица   Москва   банк приколов   блогер   деньги   полиция   
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Внимание ему привлечь удалось. Но в полиции пока не знают, по какой статье его привлечь к ответственности.

В воскресенье, 28 января, неизвестный мужчина устроил шоу неслыханной щедрости в центре столицы, разбросав миллионы рублей, но оказалось, что он только безнаказанно намусорил. Он подъехал к ресторану Uni на Малой Бронной улице вылез из красного "Мустанга" и принялся разбрасывать пачки пятитысячных купюр. После чего залез обратно в маслкар и уехал.


Привлечь внимание ему удалось. Некоторые очевидцы принялись собирать деньги, но их интерес к ним быстро угас, поскольку это были бумажки из "Банка приколов".

В тот же день кадры с разбрасыванием денег дошли до сотрудников полиции. Они установили личность "миллионера" и выяснили, что фальшивыми были не только деньги, но и всё, что тот пытался продемонстрировать во время своего перфоманса.


25-летний киргиз с трудновыговариваемым именем Уулу Улукбек Талипбай рассказал полицейским, что снимал ролик для своего блога, а "Мустанг" арендовал у знакомого. Что ещё смешнее, маслкар не принадлежал и знакомому, тот его тоже арендовал, чтобы сдавать в аренду. Сейчас в полиции думают, что делать с киргизским горе-блогером. Скорее всего, он отделается штрафом.

Источник:

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Метки: Видео   Малая Бронная улица   Москва   банк приколов   блогер   деньги   полиция   
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19  комментариев
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17k
a_komolow 2 часа назад
Метлу в руки и пусть убирает
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7k
Андрей Крылов 54 секунды назад
Ещё одно подтверждение того, что блогер - не профессия, а диагноз Почти всегда. Исключения есть, но они исезающе редкие.
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37k
АнтонПолднев 20 минут назад
Ни по какой не притянут. Мелкое хулиганство и то не пришъёшь. Если почитаете статью, то поймёте. Я имею ввиду статью УК. Беседа и на волю.
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4k
Василий Афиногенов Полчаса назад
уже натянули,или еще нет?
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79
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Что значит "не знают по какой статье"? По самой популярной - на купюре генерал ведь изобажен.
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1k
рулон обоев Полчаса назад
дискредитация цбрф
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62k
Олег Полчаса назад
таким образом юный киргиз подписал контракт на подметание Москвы на год за еду. А потом депортация!
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30k
AzuveR Полчаса назад
"Но в полиции пока не знают, по какой статье его привлечь к ответственности." Если не знают,то вломить люлей и отправить в родные края. Этих блохеров развелось,как блох у бродячей собаки.
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27k
Вован Полчаса назад
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602
Maksim Час назад
Один такой умник нарвался на прикольщиков из полиции...
Взял большую пачку банка приколов и раскидал - перфоманс типа для видео.
Пара полицейских взяла под белы ручки - он еще понторезить начал - типа за видео получит больше чем штраф ему выпишут.
Полицейские с чувством юмора оказались - оформили каждую отдельным актом - пока один проводил вежливо беседу в "будке" о недопустимости раскидывать мусор (это обязательно), второй собрал все бумажки и промаркировал каждую. Потом заполнил акт с пропуском места под маркер и размножил на копире - вписали "маркеры" на места пропусков и оформили.
Тогда угорал весь отдел - план по поимке мусорщиков на полгода выполнили...
А умнику пришлось писать ручкой объяснительную на каждый акт - тоже неплохое наказание - справился за пару суток.
Вот только когда до умника дошло, что каждый акт это повод для судопроизводства...
Судья тогда вошел в положение и рассмотрел скопом всю эту кучу дел по "упрощенке", только оставил в силе штраф за каждую бумажку.
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82
Артём Час назад
Ну какой штраф, если по Уулу Уулукбеку скучает родной кишлак?
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6k
livaneth 2 часа назад
Полиция до сих пор не придумала, по какой статье привлечь "банк приколов", изделия которого ежедневно становятся инструментом для многочисленных мошенничеств.
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82
Артём livaneth Час назад
Телефон и интернет становятся таким инструментом гораздо чаще. Тоже запретим?
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