Блогер раскидал фальшивые деньги на улице в Москве и попал под проверку полиции

Внимание ему привлечь удалось. Но в полиции пока не знают, по какой статье его привлечь к ответственности.
В воскресенье, 28 января, неизвестный мужчина устроил шоу неслыханной щедрости в центре столицы, разбросав миллионы рублей, но оказалось, что он только безнаказанно намусорил. Он подъехал к ресторану Uni на Малой Бронной улице вылез из красного "Мустанга" и принялся разбрасывать пачки пятитысячных купюр. После чего залез обратно в маслкар и уехал.
Привлечь внимание ему удалось. Некоторые очевидцы принялись собирать деньги, но их интерес к ним быстро угас, поскольку это были бумажки из "Банка приколов".
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В тот же день кадры с разбрасыванием денег дошли до сотрудников полиции. Они установили личность "миллионера" и выяснили, что фальшивыми были не только деньги, но и всё, что тот пытался продемонстрировать во время своего перфоманса.
25-летний киргиз с трудновыговариваемым именем Уулу Улукбек Талипбай рассказал полицейским, что снимал ролик для своего блога, а "Мустанг" арендовал у знакомого. Что ещё смешнее, маслкар не принадлежал и знакомому, тот его тоже арендовал, чтобы сдавать в аренду. Сейчас в полиции думают, что делать с киргизским горе-блогером. Скорее всего, он отделается штрафом.
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Взял большую пачку банка приколов и раскидал - перфоманс типа для видео.
Пара полицейских взяла под белы ручки - он еще понторезить начал - типа за видео получит больше чем штраф ему выпишут.
Полицейские с чувством юмора оказались - оформили каждую отдельным актом - пока один проводил вежливо беседу в "будке" о недопустимости раскидывать мусор (это обязательно), второй собрал все бумажки и промаркировал каждую. Потом заполнил акт с пропуском места под маркер и размножил на копире - вписали "маркеры" на места пропусков и оформили.
Тогда угорал весь отдел - план по поимке мусорщиков на полгода выполнили...
А умнику пришлось писать ручкой объяснительную на каждый акт - тоже неплохое наказание - справился за пару суток.
Вот только когда до умника дошло, что каждый акт это повод для судопроизводства...
Судья тогда вошел в положение и рассмотрел скопом всю эту кучу дел по "упрощенке", только оставил в силе штраф за каждую бумажку.