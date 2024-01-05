«Не травите упавших»: Ксения Собчак рассказала, что после «голой вечеринки» потеряла 15 миллионов рублей

Но уже на следующий день всём участвующим стало не до смеха. Того парня с носком арестовали на 15 суток, другие получили штрафы и их начали вырезать из новогодних эфиров и отменять запланированные корпоративы. Как заявила одна из гостей той вечеринки Лолита Милявская: