«Не травите упавших»: Ксения Собчак рассказала, что после «голой вечеринки» потеряла 15 миллионов рублей

И попросила «проявить человечность».
«Голая вечеринка» Ивлеевой стала самым скандальным мероприятием прошедшего декабря. Звёзды отожгли на все деньги: кто-то ходил с носком на причинном месте, другие щеголяли в сеточках, ну а третьи…
В общем, было весело.
Но уже на следующий день всём участвующим стало не до смеха. Того парня с носком арестовали на 15 суток, другие получили штрафы и их начали вырезать из новогодних эфиров и отменять запланированные корпоративы. Как заявила одна из гостей той вечеринки Лолита Милявская:
Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, многие выступления не состоятся.
Больше всех критики отхватила Ивлеева, но и Собчак тоже досталось. Как она заявила о словах в её адрес от Владимира Соловьёва:
Совесть нации Владимир Соловьев вообще назвал меня матерью уродов.
Собчак рассказала, что из-за отмены корпоративов, она потеряла около 15 миллионов рублей. Но сделала важные выводы и попросила общественность «проявить человечность».
Но Ивлеевой, хозяйке того вечера, пришлось ещё хуже - в этом году её ждёт судебное разбирательство и иск на сумму в миллиард рублей.
Источник:
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интересно есть тут те, кто за нее голосовал
Так что всем известную песенку Шнура .
Ну а Ксюшадь? Для неё 15 лямов - как нам с вами сто рублей, а то и меньше. Её б с мамашей ейной - Нарусовой, обеих взять за шкирку и пинком под зад из России вышвырнуть на веки вечные.
Для неё это сущие копейки. И это только официальный доход. Надеюсь что, это только начало и ксюшади не будет хватать на сено и овёс.
ПС. Мы помним, Псюша, всё помним. И ты помни:
Товарищ, верь, пройдет она
И демократия, и гласность.
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит ваши имена