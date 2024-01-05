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«Не травите упавших»: Ксения Собчак рассказала, что после «голой вечеринки» потеряла 15 миллионов рублей

«Не травите упавших»: Ксения Собчак рассказала, что после «голой вечеринки» потеряла 15 миллионов рублей

Автор:
05 января 2024 18:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Ивлеева   Корпоративы   голая вечеринка   гонорар   ксения собчак   штраф   
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И попросила «проявить человечность».

«Голая вечеринка» Ивлеевой стала самым скандальным мероприятием прошедшего декабря. Звёзды отожгли на все деньги: кто-то ходил с носком на причинном месте, другие щеголяли в сеточках, ну а третьи…

В общем, было весело.

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Но уже на следующий день всём участвующим стало не до смеха. Того парня с носком арестовали на 15 суток, другие получили штрафы и их начали вырезать из новогодних эфиров и отменять запланированные корпоративы. Как заявила одна из гостей той вечеринки Лолита Милявская:

Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, многие выступления не состоятся.

Больше всех критики отхватила Ивлеева, но и Собчак тоже досталось. Как она заявила о словах в её адрес от Владимира Соловьёва:

Совесть нации Владимир Соловьев вообще назвал меня матерью уродов.

Собчак рассказала, что из-за отмены корпоративов, она потеряла около 15 миллионов рублей. Но сделала важные выводы и попросила общественность «проявить человечность».

Но Ивлеевой, хозяйке того вечера, пришлось ещё хуже - в этом году её ждёт судебное разбирательство и иск на сумму в миллиард рублей.

Источник:

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Метки: Анастасия Ивлеева   Корпоративы   голая вечеринка   гонорар   ксения собчак   штраф   
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26  комментариев
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4k
poбт Час назад
все же помнят что эта кобыла была кандидатом в президенты?
интересно есть тут те, кто за нее голосовал
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121
Xiks 44 секунды назад
Опять лошадь без овса осталась...
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18k
SandMANn Минуту назад
«Не травите упавших»? "Ктоб" тебя со своим "PR"-ом "траванул" бы в никуда!

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29k
Alex 9 минут назад
Вот [мат]....сь, такое паскудство повсеместно происходит, за каждой 10-й дверью... на том шабаше хоть детей небыло, уже хорошо... такчто беспонтовый звон об этом 3,14здеть.... ну а то что некоторые рожи с экранов пропали- это правильно, давно пора было
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25k
Виталий Касандров 13 минут назад
Все просто от всех видео с покаянием, всех этих лядей и гомиков, веяло такой фальшью и плесенью, что наверное никто не поверил в их искренность .
Так что всем известную песенку Шнура .
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1k
Damvrot Hohlam 14 минут назад
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14k
кот базилий 21 минуту назад
Не травите падших, т.е - падаль
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419
danieldewitte Полчаса назад
Лежачих, как говорится, не бьют, но этих фриков продолжать пинать имеется бешшшеное желание.
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16k
Kucher Полчаса назад
Ну вечеринка не только этой ш..вы Ивлеевой, а ещё кучи б..дей обоих полов. Ну и в организаторах вечеринки если покопаться, там МТС на главном месте. Рекламное лицо МТС - хозяйка этого шабаша. Присутствовал вице-президент МТС Мишин, но про участие МТС вроде как не принято говорить.
Ну а Ксюшадь? Для неё 15 лямов - как нам с вами сто рублей, а то и меньше. Её б с мамашей ейной - Нарусовой, обеих взять за шкирку и пинком под зад из России вышвырнуть на веки вечные.
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4k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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13k
Владимир 42 минуты назад
В 2020 году доход Собчак составил 212,7 млн рублей, а в 2021-м, согласно декларации Богомолова, его жена заработала 295,3 млн рублей, а сам он 14,4 млн.
Для неё это сущие копейки. И это только официальный доход. Надеюсь что, это только начало и ксюшади не будет хватать на сено и овёс.
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28k
Matrosskin 46 минут назад
Зачем ви тгавите...
ПС. Мы помним, Псюша, всё помним. И ты помни:
Товарищ, верь, пройдет она
И демократия, и гласность.
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит ваши имена

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23k
сеньор Леонсио 49 минут назад
В русской традиции принято не только покаяние, но и искупление!
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16k
Patmaz 50 минут назад
Может скинемся на сено лошадке, а то ведь отощает...
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37k
АнтонПолднев 56 минут назад
Ну, справедливости ради, сейчас на этой теме хотят подняться все кому ни лень. Кто-нибудь, кроме меня и моего поколения, знает кто такой Иншаков? А теперь он из каждого утюга и на всех ресурсах в сети, потому что подал иск на ярд. И пофик, какое там решение будет. Затеяно не для бабок. И таких находчивых дофига. Современные тенденции таковы, что каждый хочет подняться на хайпе. Хоть как-нибудь. На любом.
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49k
Максим Т. Час назад
Мы щазз расплачемся
Мы щазз расплачемсяПосмотреть
Мы щазз расплачемся
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1k
greesevold Час назад
Да за*бали уже. В топку. Минус.
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130k
Leff Час назад
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