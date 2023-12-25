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На Филиппа Киркорова написали заявление в полицию о причинении телесных повреждений

На Филиппа Киркорова написали заявление в полицию о причинении телесных повреждений

Автор:
25 декабря 2023 15:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Настя Ивлеева   голая вечеринка   охранник   филипп киркоров   шоубиз   штраф   
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Боевой болгарин сбросил человека со сцены.

В сентябре в московском Крокус Сити Холле шёл концерт, посвящённый 45-летию украинской певицы Анны Лорак. Артистку много критиковали - однако в этом году Лорак переехала в Россию:

Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-то сторону. Я - музыкант, а не политик, и моя цель - делиться музыкой с аудиторией по всему миру.

После концерта, на сцену поднялся Филипп Киркоров, он тоже участвовал в шоу. По одной версии, он хотел подарить Лорак цветы, по другой - шёл в свою гримёрку. На его пути встал ЧОПовец и попросил Бедросовича подождать, пока он согласовывает пропуск. В ответ музыкант толкнул человека со сцены, тот упал и растянул связки голеностопа. Позже он написал заявление в полицию, а об инциденте стало известно только сейчас.

Как сообщил адвокат Добровинский:

Я не занимался, этим делом, но я предполагаю, что всё было урегулировано, Филипп ходит без наручников, его никуда не взывают, был следователь. Я спросил у Филиппа. Он сказал,что да, действительно, я шёл к себе в гримёрку, а охранник решил, что я иду к Лорак в гримёрку, и не пустил, я раз сказал, два сказал и отодвинул, он там споткнулся, не знаю, что было. Приходил следователь, выясняли всё. Дело спит или закрыто. Что же, бедный Филипп не даёт никому покоя.

История всплыла, потому что Бедросович был одним из главных гостей скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, тусовку уже в шутку прозвали «балом у Воланда».

Один из приглашённых заявился туда с носком на половом органе. Больше на нём ничего не было. За это его арестовали на 15 суток и выписали штраф в 200 тысяч рублей. Остальных селебрити проверяют на пропаганду ЛГБТ, а Екатерина Мизулина призвала объявить всем участникам бойкот на государственном уровне. То есть убрать из эфира, возможно, и лишить новогодних корпоративов.

Этой точки зрения придерживается и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин:

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Метки: Видео   Настя Ивлеева   голая вечеринка   охранник   филипп киркоров   шоубиз   штраф   
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34  комментария
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Эти сатанисты-содомиты-наркоманы паршивые уже совсем края потеряли)))
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4k
Руслан 9 минут назад
Наша власть как всегда: шаг вперед, два - назад. Посадите вы ужЕ парочку педер@стов типа Фили показательно. И всё. Остальные тут же станут шёлковыми, ну или свалят из страны, воздух чище станет
Достало это вечное соплежуйство. Чего власть боится? Что миллионы поклонников Фили и Ивлеевой выйдут на улицы?
Да всем пох. Забудут через пару месяцев. А атмосфера в обществе лучше станет.
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11k
Борис Карабанов 15 минут назад
А что, собственно, не так? Всё ожидаемо и закономерно.
"О, пир во время чумы, пир во время чумы...". А где "чума"-то? Давайте оглянемся. Ну, например, почитаем те же "мониторинги" на "Фишках", хоть с сарказмом, хоть без оного, но ведь складывается совершенно определенная картина - всё ОК! Всё просто замечательно! Ну, какой-то там смешной "контрнахрюк" со стороны глупых обвалявшихся хохлов, завшивевшая Европа, Дед Бидон опять где-то попутал берега. Ну, ладно, вроде, как сайт развлекательный - юмор, ирония, сарказьм. Хорошо. Смотрим передовые колонки центральных новостных агентств - ещё лучше: экономика страны развивается невиданными темпами, кругом инновации и импортозамещение. Невиданно подскочила продолжительность жизни (опять будет повышен пенсионный возраст?). Отдельно взятое повышение цен на отдельно взятые продукты пресечено на корню решительными действиями правительства, виновные строго наказаны. СВО (не война, а просто операция) идёт строго по плану и в полном соответствии с неизменными намеченными целями, потерь, практически нет, а потери со стороны противника ежедневно колоссальные, как в живой силе, так и в технике. От Украины отвернулись все её партнёры. Включаем телевизор - то же самое. И т.д..
Где "РОДИНА В ОПАСНОСТИ!"? Где "ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!"? Так, спрашивается, чего стесняться-то при полном благополучии? Гулять - так гулять! Хоть голяком, хоть в одежде. Я, конечно, подозреваю, что ЭТО - другое, что ЭТО надо понимать, об ЭТОМ надо догадываться. Ну, кто-то догадывается, кто-то - не очень, а кто-то не хочет догадываться и пляшет позади похоронных процессий.
Вопрос о том КТО приносит многомиллионные доходы ивлеевым на голые шабаши и бриллианты на задницу, даже и затрагивать не хочется. Конечно же не мы, а эти, как их, либерасты.
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56k
Опиум для народа 20 минут назад
А рокеры- то, дураки, сами в толпу прыгают. Оказывается так тоже можно было...
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8k
Oleg 24 минуты назад
"глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК)" - йопаный стыд, ля, у них даже с фантазией беда ... федеральный проект, за федеральные деньги... сцуко, а "федеральные" следователи, полицаи накуя? пилим, пилим...
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7k
Bely Полчаса назад
Вот реально пофиг на этих бесноватых. Меня больше интересует кто определяет что есть пропаганда, а что нет? ну там же реально не только люди нетрадиционной ориентации были. если та же ивлеева в полуголом виде бриллиантом на жопе сверкала, она что геев возбудила или как-то побудила кого-то сменить ориентацию? влупите ей, как тому реперу с носком хулиганку тогда и успокойтесь. или надо срочно закон опробовать в деле? аморально, неуместно, неэтично. всё это от скудоумия. но откуда тут пропаганда? так скоро найух никого не пошлёшь, скажут пропаганда
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14k
кот базилий Полчаса назад
Откупится , все как всегда.
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5k
Феликс Дзержинский 36 минут назад
Бородин популист и знатный п@здабол, пиарит везде свою персону, а по факту ему насрать на остальных и ловит хайп. Одним словом, стукач. p. s. Кстати, патриот Бородин учился в США на грант фонда NED (объявлен «нежелательной организацией» в 2015 году), а также занимал должность советника главы Ингушетии. Патриот }{уев.
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13k
Григорий Бабкин 43 минуты назад
Не те адвокаты у них.
Наймите специалистов!
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7k
Bely 49 минут назад
какая Анна? Ани Лорак! Каролина наоборот.
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1k
Darki 56 минут назад
Ну просто надо вспомнить что артисты и прос..т...итутки хорошо себя чувствуют при любой власти.Что интересно в Киркоров есть обе профессии сразу.
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6k
hhwost Час назад
что это за чоповец, если его просто так в сторону откинуть можно? из "Пятёрочки" ?
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1k
Gamak Час назад
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10k
Trenzel2003 Час назад
А скольких он оскорбил!?? А скольких за волосы трепал!??
Похоже павлину придется скоро отвечать перед законом!
Давно пора взяться за этих зазвездившихся всерьез!
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11k
Игорь 2 часа назад
ну ему не привыкать - койка в Израильской психушке свободна
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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10k
Алексей 2 часа назад
Я бы его вообще на историческую Родину отправил,пусть там развлекает своих
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20k
Shtoppi 2 часа назад
«одно слово - румын!»
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278
JagaJaga Shtoppi 2 часа назад
"Так он же болгарин!" ))
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