На Филиппа Киркорова написали заявление в полицию о причинении телесных повреждений

Боевой болгарин сбросил человека со сцены.
В сентябре в московском Крокус Сити Холле шёл концерт, посвящённый 45-летию украинской певицы Анны Лорак. Артистку много критиковали - однако в этом году Лорак переехала в Россию:
Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-то сторону. Я - музыкант, а не политик, и моя цель - делиться музыкой с аудиторией по всему миру.
После концерта, на сцену поднялся Филипп Киркоров, он тоже участвовал в шоу. По одной версии, он хотел подарить Лорак цветы, по другой - шёл в свою гримёрку. На его пути встал ЧОПовец и попросил Бедросовича подождать, пока он согласовывает пропуск. В ответ музыкант толкнул человека со сцены, тот упал и растянул связки голеностопа. Позже он написал заявление в полицию, а об инциденте стало известно только сейчас.
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Как сообщил адвокат Добровинский:
Я не занимался, этим делом, но я предполагаю, что всё было урегулировано, Филипп ходит без наручников, его никуда не взывают, был следователь. Я спросил у Филиппа. Он сказал,что да, действительно, я шёл к себе в гримёрку, а охранник решил, что я иду к Лорак в гримёрку, и не пустил, я раз сказал, два сказал и отодвинул, он там споткнулся, не знаю, что было. Приходил следователь, выясняли всё. Дело спит или закрыто. Что же, бедный Филипп не даёт никому покоя.
История всплыла, потому что Бедросович был одним из главных гостей скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, тусовку уже в шутку прозвали «балом у Воланда».
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Один из приглашённых заявился туда с носком на половом органе. Больше на нём ничего не было. За это его арестовали на 15 суток и выписали штраф в 200 тысяч рублей. Остальных селебрити проверяют на пропаганду ЛГБТ, а Екатерина Мизулина призвала объявить всем участникам бойкот на государственном уровне. То есть убрать из эфира, возможно, и лишить новогодних корпоративов.
Этой точки зрения придерживается и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин:
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Вы хотите чтобы бабы рожали ?
Вы хотите, чтобы молодежь не наркоманила и училась, и шла работать ????
Вы против ЛГБТ ?????????????????????????????
И тут же демонстрируете нам во всех СМИ наркоманов, гомосеков, предателей страны !!
Минкульт, ПОСМОТРИТЕ, КОМУ ВЫ РАЗДАЕТЕ ЗВАНИЯ "НАРОДНЫЙ АРТИСТ"
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вы там в своем уме вообще ?
"О, пир во время чумы, пир во время чумы...". А где "чума"-то? Давайте оглянемся. Ну, например, почитаем те же "мониторинги" на "Фишках", хоть с сарказмом, хоть без оного, но ведь складывается совершенно определенная картина - всё ОК! Всё просто замечательно! Ну, какой-то там смешной "контрнахрюк" со стороны глупых обвалявшихся хохлов, завшивевшая Европа, Дед Бидон опять где-то попутал берега. Ну, ладно, вроде, как сайт развлекательный - юмор, ирония, сарказьм. Хорошо. Смотрим передовые колонки центральных новостных агентств - ещё лучше: экономика страны развивается невиданными темпами, кругом инновации и импортозамещение. Невиданно подскочила продолжительность жизни (опять будет повышен пенсионный возраст?). Отдельно взятое повышение цен на отдельно взятые продукты пресечено на корню решительными действиями правительства, виновные строго наказаны. СВО (не война, а просто операция) идёт строго по плану и в полном соответствии с неизменными намеченными целями, потерь, практически нет, а потери со стороны противника ежедневно колоссальные, как в живой силе, так и в технике. От Украины отвернулись все её партнёры. Включаем телевизор - то же самое. И т.д..
Где "РОДИНА В ОПАСНОСТИ!"? Где "ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!"? Так, спрашивается, чего стесняться-то при полном благополучии? Гулять - так гулять! Хоть голяком, хоть в одежде. Я, конечно, подозреваю, что ЭТО - другое, что ЭТО надо понимать, об ЭТОМ надо догадываться. Ну, кто-то догадывается, кто-то - не очень, а кто-то не хочет догадываться и пляшет позади похоронных процессий.
Вопрос о том КТО приносит многомиллионные доходы ивлеевым на голые шабаши и бриллианты на задницу, даже и затрагивать не хочется. Конечно же не мы, а эти, как их, либерасты.
Похоже павлину придется скоро отвечать перед законом!
Давно пора взяться за этих зазвездившихся всерьез!