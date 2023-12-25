На Филиппа Киркорова написали заявление в полицию о причинении телесных повреждений

В сентябре в московском Крокус Сити Холле шёл концерт, посвящённый 45-летию украинской певицы Анны Лорак. Артистку много критиковали - однако в этом году Лорак переехала в Россию:

Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-то сторону. Я - музыкант, а не политик, и моя цель - делиться музыкой с аудиторией по всему миру.