С Насти Ивлеевой хотят взыскать 1 миллиард рублей морального вреда за её "голую" вечеринку

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23 человека во главе с актёром и продюсером "Бригады" Александром Иншаковым хотят лишить Ивлееву возможности зарабатывать, сниматься в рекламе и участвовать в различных мероприятиях.
По словам актёра, увиденное на вечеринке повергло его в шок. Потому Иншаков обратился к адвокату Александру Трещёву для составления иска, к которому позже присоединились и другие возмущённые люди.
Документ в скором времени будет подан в Хамовнический суд Москвы.
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Пока всей этой гомолиберальной ЛГБТ куйне покровительствует Незнайка/человек усы все спустят на тормозах(((
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Прям так и хочет их вернуть в Россию БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ