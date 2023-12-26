С Насти Ивлеевой хотят взыскать 1 миллиард рублей морального вреда за её "голую" вечеринку

По словам актёра, увиденное на вечеринке повергло его в шок. Потому Иншаков обратился к адвокату Александру Трещёву для составления иска, к которому позже присоединились и другие возмущённые люди.





Документ в скором времени будет подан в Хамовнический суд Москвы.