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С Насти Ивлеевой хотят взыскать 1 миллиард рублей морального вреда за её "голую" вечеринку

С Насти Ивлеевой хотят взыскать 1 миллиард рублей морального вреда за её "голую" вечеринку

Автор:
26 декабря 2023 12:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Иншаков   Видео   Настя Ивлеева   голая вечеринка   доигралась   знаменитости   ущерб штраф   
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23 человека во главе с актёром и продюсером "Бригады" Александром Иншаковым хотят лишить Ивлееву возможности зарабатывать, сниматься в рекламе и участвовать в различных мероприятиях.

По словам актёра, увиденное на вечеринке повергло его в шок. Потому Иншаков обратился к адвокату Александру Трещёву для составления иска, к которому позже присоединились и другие возмущённые люди.


Документ в скором времени будет подан в Хамовнический суд Москвы.

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Метки: Александр Иншаков   Видео   Настя Ивлеева   голая вечеринка   доигралась   знаменитости   ущерб штраф   
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9  комментариев
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253
ruslan d 37 минут назад
Продюсер кф "Бригада" выступил за нравственность , как мило
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17k
Марина 6 минут назад
Банальная зависть.
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16k
Kucher 22 минуты назад
При всём согласии с требованиями к этой профурсетке и к рекламодателям, но, ничего ей не будет, к сожалению. Кому надо занесёт, кому надо позвонит и всем велят заткнуться.
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7k
Бу 41 минуту назад
было бы здорово, но больше напоминает ХАЙП/суету на пустом месте.
Пока всей этой гомолиберальной ЛГБТ куйне покровительствует Незнайка/человек усы все спустят на тормозах(((
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378
dm.star2011 42 минуты назад
и те и другие омерзительны.
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13k
Андрей А 44 минуты назад
А с остальных участников не хочет??
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223
Андрей Л 57 минут назад
Кто хочет? Кто не попал на вечеринку?
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