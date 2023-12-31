«Не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране»: Екатерина Мизулина поблагодарила уходящий год за то, что он «поменял» очередных звёзд

И призвала и дальше бойкотировать оскандалившихся артистов.
Вечеринка Ивлеевой неожиданно поменяла российскую эстраду. Впервые это было сделано в начале 2022 года, когда часть артистов уехала из страны. А сейчас, после тусовки в клубе «Мутабор», со сцены могут уйти и ещё несколько звёздных имён.
По этому поводу высказалась Екатерина Мизулина:
Возмущённое «голой вечеринкой» общество потребовало объявить бойкот всем участникам мероприятия. Мнение народа было услышано государством: в короткие сроки федеральные каналы вырезали «голышей» из новогодних эфиров. На это были стянуты колоссальные силы - редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно.
«Отличившиеся» артисты и блогеры по-прежнему демонстрируют оторванность от того, чем живет вся страна. А значит бойкот - самое верное решение.
Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот, случилось. 2023, спасибо тебе за это.
Источник:
- Танцы в инвалидном кресле и куча перьев: как прошло эпатажное шоу Филиппа Киркорова за 393 300 000 рублей
- "Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и МТС, попросила дать ей второй шанс
- Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки»
- «Не мечтайте, что Киркорова отменят после голого шабаша»: ведущая Яна Поплавская жёстко высказалась по поводу участников вечеринки Ивлеевой
- Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой
Помните эту фразу? Так вот закон не для всех! Почему Собчак тусившая как все, не несет ответственность???
Не настаиваю, что мои «домыслы» правда, но … «меня терзают смутные сомнения»
Для начала всего пара «исторических фактов»:
Эпизод 1. В 2018 году Ксения Собчак, вопреки общему договорняку «несистемной оппозиции» во главе с Навальным, игнорировать президентскую кампанию, выдвинула себя кандидатом.
Эпизод 2. В результате провокационного интервью с Моргенштерном (который звиздец как тогда мешал нам и которого наши власти очень хотели взять за фаберже), в котором он сказал, что сомневается в праздновании 9 мая и был вынужден бежать из страны. При этом сама Ксюша не понесла НИКАКОГО наказания.
И таких историй можно перечислять и перечислять. Причем, Ксюшу и ранее «тусовка» подозревала в работе на «кровавую гебню», но ей все сходило с рук. Вспомните, к примеру, уголовное дело о вымогательстве ее сотрудниками денег за блокирование негативной информации в подконтрольных телеграмм каналах. Утечка произошла не по плану. Но, смотрим на результат. Их посадили, а ее НЕТ. Даже никаких оргвыводов для Ксюши не сделали.
И вот теперь эпизод с «шабашем голожопиков». Наказали всех. Даже Диму Билана, который особо там не отсвечивал и ранее участвовал в концертах в помощь СВО. Некоторых, как Ивлеву, Лолиту и Филю и т.д. похоже, накажут предельно жестко (чтобы неповадно было другим). И только у Ксюши опять нет на горизонте никаких проблем.
А отсюда меня невольно начинают терзать «смутные сомнения»…
https://podolyaka.ru/yuriy-podolyaka-kto-podstavil-glamurnuyu-tusovku-ili-pochemu-menya-opyat-terzayut-smutnye-somneniya-s/https://podolyaka.ru/yuriy-podolyaka-kto-podstavil-glamurnuyu-tusovku-ili-pochemu-menya-opyat-terzayut-smutnye-somneniya-s/