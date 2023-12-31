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«Не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране»: Екатерина Мизулина поблагодарила уходящий год за то, что он «поменял» очередных звёзд

«Не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране»: Екатерина Мизулина поблагодарила уходящий год за то, что он «поменял» очередных звёзд

Автор:
31 декабря 2023 15:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Ивлеева   Екатерина Мизулина   артисты   бойкот   филипп киркоров   эстрада   
3423
5

И призвала и дальше бойкотировать оскандалившихся артистов.

Вечеринка Ивлеевой неожиданно поменяла российскую эстраду. Впервые это было сделано в начале 2022 года, когда часть артистов уехала из страны. А сейчас, после тусовки в клубе «Мутабор», со сцены могут уйти и ещё несколько звёздных имён.

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На Ивлееву подали миллиардный иск. Также хотят взыскать ещё 70 миллионов рублей. Новогодние концерты Лолиты, Киркорова и нескольких других артистов экстренно отменили. Сцены с их участием пересняли и в новогоднем эфире появятся уже другие лица.

По этому поводу высказалась Екатерина Мизулина:

Возмущённое «голой  вечеринкой» общество потребовало объявить бойкот всем участникам мероприятия. Мнение народа было услышано государством: в короткие сроки федеральные каналы вырезали «голышей» из новогодних эфиров. На это были стянуты колоссальные силы - редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно.

«Отличившиеся» артисты и блогеры по-прежнему демонстрируют оторванность от того, чем живет вся страна. А значит бойкот - самое верное решение.

Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот, случилось. 2023, спасибо тебе за это.

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Метки: Анастасия Ивлеева   Екатерина Мизулина   артисты   бойкот   филипп киркоров   эстрада   
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64  комментария
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8k
Ntvl 3 часа назад
Ну хорошо, всем тварям перемыли кости, которые были на этой вечеринке. Но у меня вопрос, что с ЛОШАДЬЮ?!!! Почему про эту мразь никто ничего не пишет? Неужели эта падла настолько неприкосновенная?
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373
Нежмисто Живисто Минуту назад
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10k
Trenzel2003 8 минут назад
Закон един для всех!
Помните эту фразу? Так вот закон не для всех! Почему Собчак тусившая как все, не несет ответственность???
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72k
SAndre 18 минут назад
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14k
Рафаэль Закиров Полчаса назад
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34k
seka64 58 минут назад
Я уж лет двадцать и без Киркорова и без телевизора живу...
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1
Дмитрий Час назад
На политиков и депутатов будем распространять эту инициативу?
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3
Larisa Час назад
А можно без Мизулиной?!
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115
Sergei Timofeich Час назад
Дайте ивлеевой героя России,очистила нашу эстраду от надоевшего мусора.Дорогу молодым!!!!!!
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0
Евгений Рахимбаев Час назад
Мизулина(мл.) красивая, Ивлеева -страх божий, ужс. Мизулина(мл.) не хочет какой ниибудь канал теливизионный возглавить? мож так её энтузиазм поугаснет, и она от;%"%"% от интернета нах, №;"№;"№;№;"№;%Е;:%Е%?
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17
ruslan.1gn 2 часа назад
Эта Шепокляк всегда лучше других знает что должно быть в инете, а что удалить. Если за ней понаблюдать, то ее адекватность ставится под вопрос. Какая-то самопровозглашенная лига безопасного интернета)
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50k
Элек Мек 2 часа назад
Филипка я и до вечеринки не любил.
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672
skorpin 2 часа назад
плохо что не позвала Бузову и Волочкову !!!!!
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11k
Эдуард Маринович 2 часа назад
Сколько можно это говно постить
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1k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Смотрю на коленки настюхи и плачу от умиления...Это же какой долбоящерицей надо быть, что бы демонстрировать свои кости? И кто-то ещё видит "это" в качестве кумира? К сожалению, деньги можно заработать, украсть, отнять и прочее. А вот мозги, увы.
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−3
Александр 2 часа назад
Ивлева так пластикой себя изуродовала или это кокосик с мефом постарался?
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−3
Александр 2 часа назад
Почему никогда не трогают главную бля....щу??? Собчак? С нее опять как с гуся вода.
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391k
Алексей 2 часа назад
Комментарий к фото
доска два соска
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31k
Григорий 2 часа назад
Я уже лет 12 не смотрел новогодние огоньки на Первом. И вот знаете, для меня прям лучшая реклама в этом году, что там не будет этих опостылевших рыл типа Киркорова, Галкина Пугачевой и т.д. Аж наверное включу))
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13k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Филька у себя в буде уже дырку лбом пробил: - Вот тебе, б*дядь и сходил за хлебушком...
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25
Pasha Panfilov Григорий Бабкин 2 часа назад
ахаха )
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1k
Иван Иванович 2 часа назад
Грязь с деньгами.
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