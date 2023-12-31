«Не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране»: Екатерина Мизулина поблагодарила уходящий год за то, что он «поменял» очередных звёзд

«Отличившиеся» артисты и блогеры по-прежнему демонстрируют оторванность от того, чем живет вся страна. А значит бойкот - самое верное решение.

Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот, случилось. 2023, спасибо тебе за это.