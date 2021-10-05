За что химба называют самым красивым племенем на планете

Точнее, речь идёт именно о роскошных женщинах химба. Свою красоту они поддерживают странным "фирменным" способом.
В северной Намибии живёт небольшой, но удивительно самобытный народ химба. Кажется, что технический прогресс и цивилизационные достижения человечества обошли их деревни за тысячу километров.
Тем не менее, именно химба часто упоминаются в разных источниках как самое красивое племя на планете. Правда, иллюстрируют эти восторги обычно фотографии прекрасной половины народа. Видимо, мужчины на их фоне выглядят довольно обыденно
Экзотическая красота женщин химба действительно впечатляет. Пухлые губы, выразительные миндалевидные глаза, гладкая кожа невероятного красновато-шоколадного оттенка, диковинные причёски... Прибавить к этому традиционный наряд, состоящий из короткой кожаной юбочки да вороха украшений - и всё, любой кавалер сражен наповал
На фотографиях женщин-химба особенно бросается в глаза то, в каком хорошем состоянии их кожа. Как они этого добиваются? Всё было бы понятно - хорошая экология вдали от городов, здоровая пища, много движения и свежего воздуха...
Но. Прибавьте сюда то, что химба практически не моются. Воды в обрез хватает для питья и готовки - о каких ваннах и ежедневных умываниях может идти речь?*
Как же в таких условиях женщинам племени удаётся выглядеть так, будто их кожа получает ежедневное полноценное очищение и уход?
Оказывается, у химба есть "национальная" бьюти-рутина. Пока кореянки (и вслед за ними половина планеты) поддерживают кожу жестким многоступенчатым уходом с применением литров косметики, химба поступают гораздо проще.
Каждый вечер они устраивают себе нечто вроде сауны. На огне разогревается миска с ароматными травами и веточками. Химба наклоняются над паром, укрывшись покрывалом, и хорошенько потеют. Затем они счищают с себя пот и грязь плоскими деревянными палочками. А после этого всё тело тщательно покрывается специальной мазью из вулканической охры, молочного жира и ароматной смолы местного дерева омумбири.
Эта мазь придаёт коже тот самый узнаваемый красноватый оттенок, ухаживает за ней, защищает от солнца и насекомых. А ещё говорят, что она очень приятно пахнет. Согласитесь, немаловажно для народа, лишённого возможности мыться в жару
Кстати, этим же составом женщины химба покрывают скрученные пряди волос. Получается своего рода долговременная укладка. Удобно, практично и голову можно не мыть.
Примечание*: Точнее, сейчас правительство Намибии выкопало для химба артезианские скважины. Это должно было сильно облегчить племени жизнь. Но, как мы уже говорили, химба очень консервативны и своим привычкам не изменяют. Воду по-прежнему очень экономят - ведь именно так на протяжении сотен лет поступали предки.
Источник:
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