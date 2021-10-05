FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2120 постов • 469 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
За что химба называют самым красивым племенем на планете

За что химба называют самым красивым племенем на планете (4 фото)

Автор:
05 октября 2021 10:11
Сообщество : Путешествия
Метки: Химба   интересно   люди   племя   факты   фото   
621
4

Точнее, речь идёт именно о роскошных женщинах химба. Свою красоту они поддерживают странным "фирменным" способом.


В северной Намибии живёт небольшой, но удивительно самобытный народ химба. Кажется, что технический прогресс и цивилизационные достижения человечества обошли их деревни за тысячу километров.


Тем не менее, именно химба часто упоминаются в разных источниках как самое красивое племя на планете. Правда, иллюстрируют эти восторги обычно фотографии прекрасной половины народа. Видимо, мужчины на их фоне выглядят довольно обыденно


×


Экзотическая красота женщин химба действительно впечатляет. Пухлые губы, выразительные миндалевидные глаза, гладкая кожа невероятного красновато-шоколадного оттенка, диковинные причёски... Прибавить к этому традиционный наряд, состоящий из короткой кожаной юбочки да вороха украшений - и всё, любой кавалер сражен наповал


На фотографиях женщин-химба особенно бросается в глаза то, в каком хорошем состоянии их кожа. Как они этого добиваются? Всё было бы понятно - хорошая экология вдали от городов, здоровая пища, много движения и свежего воздуха...


Но. Прибавьте сюда то, что химба практически не моются. Воды в обрез хватает для питья и готовки - о каких ваннах и ежедневных умываниях может идти речь?*


Как же в таких условиях женщинам племени удаётся выглядеть так, будто их кожа получает ежедневное полноценное очищение и уход?


Оказывается, у химба есть "национальная" бьюти-рутина. Пока кореянки (и вслед за ними половина планеты) поддерживают кожу жестким многоступенчатым уходом с применением литров косметики, химба поступают гораздо проще.


Каждый вечер они устраивают себе нечто вроде сауны. На огне разогревается миска с ароматными травами и веточками. Химба наклоняются над паром, укрывшись покрывалом, и хорошенько потеют. Затем они счищают с себя пот и грязь плоскими деревянными палочками. А после этого всё тело тщательно покрывается специальной мазью из вулканической охры, молочного жира и ароматной смолы местного дерева омумбири.


Эта мазь придаёт коже тот самый узнаваемый красноватый оттенок, ухаживает за ней, защищает от солнца и насекомых. А ещё говорят, что она очень приятно пахнет. Согласитесь, немаловажно для народа, лишённого возможности мыться в жару


Кстати, этим же составом женщины химба покрывают скрученные пряди волос. Получается своего рода долговременная укладка. Удобно, практично и голову можно не мыть.


Примечание*: Точнее, сейчас правительство Намибии выкопало для химба артезианские скважины. Это должно было сильно облегчить племени жизнь. Но, как мы уже говорили, химба очень консервативны и своим привычкам не изменяют. Воду по-прежнему очень экономят - ведь именно так на протяжении сотен лет поступали предки.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Химба   интересно   люди   племя   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
dima423 Полчаса назад
сиськи то где йопвашуналево?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
27k
Рекламщик 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана До чего генетика дошла! Что&nbsp;о&nbsp;вас может рассказать&nbsp;ДНК-тест? До чего генетика дошла! Что о вас может рассказать ДНК-тест? Население Земли. Человеческие расы Население Земли. Человеческие расы Возврат товара в магазин Возврат товара в магазин 15 любопытных фактов из жизни Билла Гейтса 15 любопытных фактов из жизни Билла Гейтса Какие профессии попадают под вредные условия труда Какие профессии попадают под вредные условия труда
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

428856



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
4
94
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
Водитель сбил мотоциклистов, а в полиции его поблагодарили за это
0
35
Водитель сбил мотоциклистов, а в полиции его поблагодарили за это
Набирающие популярность в сообществах
Россия или США: кому принадлежит Луна
0
23
Россия или США: кому принадлежит Луна
34 книги для дизайнеров
0
5
34 книги для дизайнеров
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#Разное#СССР#сша#кино#ynews#еда#смешные
#факты#история#люди#прикол#Россия#подборка#фотографии#полиция#приколы#на различный вкус
#фото#животные#новости#автомобили#автомир#дтп#прикольные#аварии#авто аварии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться