За что химба называют самым красивым племенем на планете

Как же в таких условиях женщинам племени удаётся выглядеть так, будто их кожа получает ежедневное полноценное очищение и уход?

Оказывается, у химба есть "национальная" бьюти-рутина. Пока кореянки (и вслед за ними половина планеты) поддерживают кожу жестким многоступенчатым уходом с применением литров косметики, химба поступают гораздо проще.

Каждый вечер они устраивают себе нечто вроде сауны. На огне разогревается миска с ароматными травами и веточками. Химба наклоняются над паром, укрывшись покрывалом, и хорошенько потеют. Затем они счищают с себя пот и грязь плоскими деревянными палочками. А после этого всё тело тщательно покрывается специальной мазью из вулканической охры, молочного жира и ароматной смолы местного дерева омумбири.

Эта мазь придаёт коже тот самый узнаваемый красноватый оттенок, ухаживает за ней, защищает от солнца и насекомых. А ещё говорят, что она очень приятно пахнет. Согласитесь, немаловажно для народа, лишённого возможности мыться в жару

Кстати, этим же составом женщины химба покрывают скрученные пряди волос. Получается своего рода долговременная укладка. Удобно, практично и голову можно не мыть.



