Как некоторые племена Африки используют на охоте миниатюрных птиц

Укусы пчел для них крайне болезненны опасны. Именно поэтому, чтобы добраться до лакомства, хитрые медоведы используют человека. Птицы приводят его к улью, расположенному в дупле дерева. В свою очередь африканцы окуривают насекомых, те засыпают, а затем охотники добывают мед. После этого люди оставляют своим пернатым коллегам небольшие кусочки воска. И те начинают пировать!

Уникальные сигналы друг другу.

Подобное сотрудничество происходит на протяжении многих столетий. Для этого медоведы придумали особый сигнал на своем птичьем языке, чтобы привлечь внимание двуногих. Эти размером с воробья пернатые подлетают к африканцам и начинают часто трепетать крыльями на месте. При этом они громко издают звуки: "Тиииррр-тиирр-тир", которые им несвойственны в никакой другой ситуации.

Когда птицы видят, что аборигены бегут за ними, то ведут их по лесу, пока не покажется цель. Медоуказчики летают над макушками деревьев, время от времени возвращаясь к партнерам по охоте, так и происходит данный процесс. В ответ африканцы придумали свои собственные сигналы, чтобы сообщить медоведам, что пора отправляться в путь. Причем каждое племя издает индивидуальные звуки, а смышлёные птицы привыкают именно к ним.