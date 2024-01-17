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Как некоторые племена Африки используют на охоте миниатюрных птиц

Как некоторые племена Африки используют на охоте миниатюрных птиц

Автор:
17 января 2024 11:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Африка   в мире   люди   охота   племя   птицы   факты   фото   
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Это одно из самых нестандартных и взаимовыгодных отношений, которые бывают у "бизнес-партнеров" на Земле.

Зачем медоведам нужен помощник?

Медоуказчики, как и другие птицы, питаются насекомыми и растительной едой, но особенно любимое ими лакомство – пчелиный воск с остатками меда. И это крайне необычно для пернатых. Медовед – единственная птица в природе, которая может переварить этот тяжелый продукт. При этом сами медоуказчики подобраться к воску неспособны.

Укусы пчел для них крайне болезненны опасны. Именно поэтому, чтобы добраться до лакомства, хитрые медоведы используют человека. Птицы приводят его к улью, расположенному в дупле дерева. В свою очередь африканцы окуривают насекомых, те засыпают, а затем охотники добывают мед. После этого люди оставляют своим пернатым коллегам небольшие кусочки воска. И те начинают пировать!

Уникальные сигналы друг другу.

Подобное сотрудничество происходит на протяжении многих столетий. Для этого медоведы придумали особый сигнал на своем птичьем языке, чтобы привлечь внимание двуногих. Эти размером с воробья пернатые подлетают к африканцам и начинают часто трепетать крыльями на месте. При этом они громко издают звуки: "Тиииррр-тиирр-тир", которые им несвойственны в никакой другой ситуации.

Когда птицы видят, что аборигены бегут за ними, то ведут их по лесу, пока не покажется цель. Медоуказчики летают над макушками деревьев, время от времени возвращаясь к партнерам по охоте, так и происходит данный процесс. В ответ африканцы придумали свои собственные сигналы, чтобы сообщить медоведам, что пора отправляться в путь. Причем каждое племя издает индивидуальные звуки, а смышлёные птицы привыкают именно к ним.

Живущие в Танзании медоуказчики в 81% случаев реагируют на мелодичный свист местного племени хадза. Но они практически не отвечают на вибрирующую трель народности яо из Мозамбика. В свою очередь медоведы из Мозамбика показали обратный результат: 75% и 25% не в пользу племени хадза. Ну а чтобы данное умение передалось их потомкам, африканцы приучают детей "разговаривать" с умными птицами с малолетства.

Как медоуказчики учат диалогу с человеком своих птенцов, до сих пор остается загадкой. Скорее всего, молодые медоведы наблюдают за поведением взрослых птиц и перенимают опыт.

Мнение учёных.

Ученые из Европы и США многие десятки лет не верили во взаимовыгодное сотрудничество медоуказчиков и африканцев. Они считали разговоры о подобном байками и своеобразным анекдотом, хоть еще в 1588 г. португальский миссионер Жуан Сантос написал о том, как медоведы помогают человеку находить дикий мед. Он и сам участвовал в охоте. Более того, миссионер сообщил, что медоуказчики любят клевать восковую свечу.

Лишь в 1989 году после тщательного изучения диковинной птицы, выяснилось, что редкий пример коэволюции – это правда. Удивлению ученых не было предела. Только сейчас их больше волнует другое. Цивилизация пришла на "Черный континент" и теперь африканцы предпочитают разводить собственных пчел, а охотиться на дикий мед им уже практически не нужно. В услугах медоуказчиков туземцы больше не нуждаются, что сильно печалит и меня. Ведь медоведы остаются без любимого лакомства, и из-за этого могут исчезнуть.

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Метки: Африка   в мире   люди   охота   племя   птицы   факты   фото   
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4  комментария
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69k
doker Час назад
Ну вот, эволюция дронов - ОНА ИЗ АФРИКИ!
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21k
alexis 22 секунды назад
Они и воду ищут с животинкой.
Ссылка m.youtube.com
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8k
rutt 55 минут назад
Симбиоз. Обычное явление.
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