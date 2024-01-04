В штате Айова случилась массовая стрельба в школе

Там обучалось 1785 человек.
В американском штате Айова, в пригороде города Де-Мойн - Перри, произошло очередное массовое убийство в школе. Первые сообщения о выстрелах поступили в полицию в 7:40 утра по местному времени (16:40 по Мск), к 8:30 там уже работала две группы спецназа, а всех учеников эвакуировали.
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Как сообщил позже кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами:
Молитесь за общину в Перри, штат Айова, этим утром.
А Линда Андорф, президент совета школьного округа Перри, сказала:
Людям нужно разобраться в своей жизни. Это просто отвратительно. Это ужасно.
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Сейчас у школы дежурят десятки полицейских, всё оцеплено, на место даже прибыл агент ФБР.
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Сегодня в учебном заведении был первый учебный день второго семестра. По предварительной информации, погибло двое школьников и ещё 10 человек ранено. Стрелок ликвидирован. Информация уточняется.
Лишь за 3 первых месяца 2023-го года, в школах США убили 57 человек и 133 ранили. После каждого такого случая, законодатели долго и серьёзно обсуждают оружейную реформу и запрет на владение огнестрелом. На этом всё и заканчивается.
Ну а самый резонансный и жуткий расстрел в американской школе случился 20 апреля 1999 года. Тогда двое учеников пришли в учебное заведение и устроили бойню - они убили 13 человек и ещё 37 ранили. После этого покончили жизнь самоубийством. Той трагедии даже дали отдельное название - «Колумбайн».
Прошла уже почти четверть века, а ситуация с безопасностью в школах в целом и не изменилась.
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Как долго это продержится?
Какой нехороший фильм