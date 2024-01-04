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В штате Айова случилась массовая стрельба в школе

В штате Айова случилась массовая стрельба в школе

Автор:
04 января 2024 20:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   айова   полиция   стрельба   школа   
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Там обучалось 1785 человек.

В американском штате Айова, в пригороде города Де-Мойн - Перри, произошло очередное массовое убийство в школе. Первые сообщения о выстрелах поступили в полицию в 7:40 утра по местному времени (16:40 по Мск), к 8:30 там уже работала две группы спецназа, а всех учеников эвакуировали.

Как сообщил позже кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами:

 Молитесь за общину в Перри, штат Айова, этим утром.

А Линда Андорф, президент совета школьного округа Перри, сказала:

 Людям нужно разобраться в своей жизни. Это просто отвратительно. Это ужасно.

Сейчас у школы дежурят десятки полицейских, всё оцеплено, на место даже прибыл агент ФБР.

Сегодня в учебном заведении был первый учебный день второго семестра. По предварительной информации, погибло двое школьников и ещё 10 человек ранено. Стрелок ликвидирован. Информация уточняется.

Лишь за 3 первых месяца 2023-го года, в школах США убили 57 человек и 133 ранили. После каждого такого случая, законодатели долго и серьёзно обсуждают оружейную реформу и запрет на владение огнестрелом. На этом всё и заканчивается.

Ну а самый резонансный и жуткий расстрел в американской школе случился 20 апреля 1999 года. Тогда двое учеников пришли в учебное заведение и устроили бойню - они убили 13 человек и ещё 37 ранили. После этого покончили жизнь самоубийством. Той трагедии даже дали отдельное название - «Колумбайн».

Прошла уже почти четверть века, а ситуация с безопасностью в школах в целом и не изменилась.

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Метки: Видео   США   айова   полиция   стрельба   школа   
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27  комментариев
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132k
parallax 2 часа назад
При таком количестве стволов на руках, у этой истории не будет конца.
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 41 минуту назад
Ситуация и никогда не изменится, потому что оружейное лобби всегда перекупает всё.
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136
Александра С 45 минут назад
Чем там их-то кормят? Травка то на чем настояна?
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406
Шэльмавье фон Шольценко 47 минут назад
Денегнапечатаемвсехкупим.
Как долго это продержится?
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7k
Андрей Крылов 48 минут назад
Пусть у врагов как можно больше будет такого! Вот мне ни чуть не жаль! Пусть там друг друга убивают как можно чаще и больше. Штатовцы нам враги, и всё что там плохо, то для нас хорошо. Ни чего личного.
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414
ruslan d Андрей Крылов 45 минут назад
да с них пример берут , вот что обидно ...
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34k
Юр21 56 минут назад
Сука, и наши моду взяли, чуть что - стрельбу устраивают. А всё от безделья и недостатка ремённого воспитания. Подростки должны быть заняты так, что бы вечером у них сил хватало только до кровати доползти, а у нас, вот чем подростки заняты? Правильно сидят целыми сутками в каких то мутных чатах где рулят какие то мутные типы...
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414
ruslan d Юр21 44 минуты назад
я особо ничем не был занят , однако в голову такого не пришло ... хотя в школе был изгоем и ствол всегда был дома , а порой и не один ... Это дело времени похоже ...
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30k
Axel Час назад
Ничего страшного. Там уже к этому привыкли. Свобода, дерьмократия, равенство, толерастия, американская мечта и реальность встречаются лоб в лоб.
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16k
Александр Сучков Час назад
У нас с безопасностью лучше? У нас нет подобных дэбилов с оружием в учебных заведениях? Да, раньше это было- нонсенс! НО мы и не отстаем до подрастающими дэбилами! Последнее помните?- девочка взяла папино оружие и пошла эпашить подруг. Вам дальше сделать нашу хронику за последние 15 лет или у деванных экспердов все таки пальчики отлипнут?
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414
ruslan d Axel 43 минуты назад
да хрен с ними , у нас это уже не удивляет ...
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38k
Александр 2 часа назад
Слово пацана видимо посмотрел урод? Это ужасно, но еще ужасней, что мы эту чуму подцепили.
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414
ruslan d Александр Час назад
Да "Слово пацана" (что в жизни вообще ничего не значит) , это романтика до первых звездулей , после "Около футбола" , тоже многие пытались себя проявить , но получать по голове и сидеть в клетке , это не одно и тоже ,что смотреть ... Тут другая история , здесь популяция мести за непонятость и несостоятельность , эти видосы куда страшней ...
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August

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