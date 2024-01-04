В штате Айова случилась массовая стрельба в школе

Сегодня в учебном заведении был первый учебный день второго семестра. По предварительной информации, погибло двое школьников и ещё 10 человек ранено. Стрелок ликвидирован. Информация уточняется.

Лишь за 3 первых месяца 2023-го года, в школах США убили 57 человек и 133 ранили. После каждого такого случая, законодатели долго и серьёзно обсуждают оружейную реформу и запрет на владение огнестрелом. На этом всё и заканчивается.

Ну а самый резонансный и жуткий расстрел в американской школе случился 20 апреля 1999 года. Тогда двое учеников пришли в учебное заведение и устроили бойню - они убили 13 человек и ещё 37 ранили. После этого покончили жизнь самоубийством. Той трагедии даже дали отдельное название - «Колумбайн».