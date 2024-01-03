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«Роскосмос» начал испытания ракетного двигателя на перекиси водорода

«Роскосмос» начал испытания ракетного двигателя на перекиси водорода

Автор:
03 января 2024 17:09
Сообщество : Космос
Метки: испытания   перекись водорода   роскосмос   
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В НИИ машиностроения, который входит в структуру ракетного двигателестроения под управлением НПО Энергомаш госкорпорации «Роскосмос», начались испытания ракетного двигателя для перспективного пилотируемого космического корабля, работающего на перекиси водорода.

Для НИИ машиностроения этот вид топлива является совершенно новым, поэтому подготовка к испытаниям идёт с особыми предосторожностями.

 

В 2020 году НИИ машиностроения приступил к работам по изготовлению и испытанию управляющих ракетных двигателей, а также испытанию системы исполнительных органов спуска, рабочим телом которых является 85 % перекись водорода. Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила, что «сейчас проводятся доводочные испытания и одновременно изготавливаются двигатели для комплектации огневого макета системы исполнительных органов спуска и других макетов. Испытания огневого макета планируется провести в НИИМаш в ближайшее время».


Новый ракетный двигатель, работающий на перекиси водорода, предназначен для применения в возвращаемом аппарате перспективного пилотируемого космического корабля. Двигатель разработан Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева (входит в «Роскосмос»). Электрогидроклапан, входящий в состав двигателя, разработан в НИИ машиностроения. Первые двигатели успешно прошли конструкторские испытания в мае 2023 года.

 

О каком именно перспективном корабле идёт речь, не говорится. Однако известно, что в России с 2009 года разрабатывается Перспективный транспортный корабль (ПТК), также известный под названиями "Федерация" и "Орёл". Изначально его первый полёт был запланирован на 2015 год, сейчас ожидается в 2028-2029 годах.

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Метки: испытания   перекись водорода   роскосмос   
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15  комментариев
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24k
Анатолий Соколов 2 часа назад
ракетный двигатель для "настоящих блондинок" ...
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Allmaster Час назад
На вид как бульбулятор, и почему тоже не покрашен! :)
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127k
Аааа 2 часа назад
Перекись, кстати, и в Союзах используется (да и во всем семействе Р-7). Правда, не как основное топливо, а для того, чтобы турбину крутить.
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Eugene 2 часа назад
А почему омериканский на фото?
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SandMANn
...а смысл?
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