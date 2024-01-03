«Роскосмос» начал испытания ракетного двигателя на перекиси водорода

Новый ракетный двигатель, работающий на перекиси водорода, предназначен для применения в возвращаемом аппарате перспективного пилотируемого космического корабля. Двигатель разработан Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева (входит в «Роскосмос»). Электрогидроклапан, входящий в состав двигателя, разработан в НИИ машиностроения. Первые двигатели успешно прошли конструкторские испытания в мае 2023 года.

О каком именно перспективном корабле идёт речь, не говорится. Однако известно, что в России с 2009 года разрабатывается Перспективный транспортный корабль (ПТК), также известный под названиями "Федерация" и "Орёл". Изначально его первый полёт был запланирован на 2015 год, сейчас ожидается в 2028-2029 годах.