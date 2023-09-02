"Роскосмос" захотел отправить миссию к спутнику Марса

По планам, межпланетная станция отправится к Марсу после 2030 года.
НПО имени Лавочкина (входит в состав "Роскосмоса") анонсировала миссию на Фобос, спутник Марса, после 2023 года, со ссылкой на документы госкорпорации сообщает ТАСС. Главными задачами межпланетной станции "Бумеранг" станет отработка посадки на небесные тела при отсутствии гравитации и доставка грунта с Фобоса на Землю.
«"Бумеранг" - после 2030 года. Первый этап проекта "Экспедиция-М" по исследованию Марса и его спутников - Фобоса и Деймоса - дистанционными и контактными методами», — говорится в материалах НПО Лавочкина.
Отмечается, что запуск межпланетной станции планируется произвести с космодрома Восточный при помощи ракеты "Ангара". Аппарат весом 6,5 тонн долетит до Марса, выйдет на его орбиту, а затем и на орбиты Фобоса и Деймоса для их удалённого изучения. После чего "Бумеранг" совершит мягкую посадку на Фобос, возьмёт образцы грунта и возвращаемый аппарат вместе с образцами вернётся на Землю, приземлившись на территории России.
Отметим, что аналогичную миссию НПО им. Лавочкина попыталось реализовать ещё в 2011 году, разработав аппарат "Фобос-Грунт". Однако станция из-за нештатной ситуации покинуть даже пределы Земли, сгорев в плотных слоях атмосферы.
А тем временем Индия после успешной посадки аппарата "Чандраян-3" на южном полюсе Луны запустила в космос автоматическую станцию Aditya-L1 по изучению Солнца. Старт ракеты-носителя PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту состоялся сегодня. Отмечается, что это первая масштабная экспедиция по исследованию Солнца, организованная Индией.
Планируется, что аппарат выйдет на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце – Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли примерно за 125 дней. На станции Aditya-L1 находится 7 систем для исследования потока частиц, идущих от звезды, магнитного поля, солнечной фотосферы, а также колебания солнечного излучения и других параметров.
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