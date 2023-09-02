"Роскосмос" захотел отправить миссию к спутнику Марса

Отмечается, что запуск межпланетной станции планируется произвести с космодрома Восточный при помощи ракеты "Ангара". Аппарат весом 6,5 тонн долетит до Марса, выйдет на его орбиту, а затем и на орбиты Фобоса и Деймоса для их удалённого изучения. После чего "Бумеранг" совершит мягкую посадку на Фобос, возьмёт образцы грунта и возвращаемый аппарат вместе с образцами вернётся на Землю, приземлившись на территории России.

Отметим, что аналогичную миссию НПО им. Лавочкина попыталось реализовать ещё в 2011 году, разработав аппарат "Фобос-Грунт". Однако станция из-за нештатной ситуации покинуть даже пределы Земли, сгорев в плотных слоях атмосферы.