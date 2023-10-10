В США сообщили о третьей за год проблеме с российским оборудованием на МКС

В "Роскосмосе" подтвердили, что в одном из модулей произошла утечка из радиатора.
Американское издание SpaceNews опубликовало вчера статью об очередной проблеме с российским модулем на Международной космической станции (МКС). Речь идёт о модуле "Наука". По данным издания, диспетчеры заметили утечку из резервного генератора российского модуля, который был пристыкован к МКС летом 2021 года.
Несколько позднее в "Роскосмосе" подтвердили информацию и заверили, что жизнеобеспечению экипажа ничего не угрожает.
"На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году, а установлен при выходе российских космонавтов в открытый космос", — сообщили в госкорпорации.
В "Роскосмосе" уточнили, что основной контур терморегуляции работает штатно, обеспечивая комфортные условия для экипажа. Причины утечки выясняются, однако американское издание пишет, что предыдущая утечка теплоносителя на грузовом корабле "Прогресс МС-21", по данным "Роскосмоса", произошла из-за столкновения с микрометеоритами. В НАСА с этой версией согласились.
Две утечки вызвали подозрения в конструктивном или производственном дефекте космического корабля. Однако в "Роскосмосе" пришли к выводу, что утечки были вызваны столкновениями с микрометеоритами или орбитальным мусором. Представители НАСА согласились с этим выводом, — пишет SpaceNews.
Добавим, что неделю назад в "Роскосмосе" назвали самую вероятную причину крушения станции "Луна-25". В госкорпорации считают, что проблема в нештатном функционировании бортового комплекса управления, из-за которого не включился блок акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).
"Из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором. При этом распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер.
В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке", — сообщили в "Роскосмосе".
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