FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 821 пост • 295 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
В США сообщили о третьей за год проблеме с российским оборудованием на МКС

В США сообщили о третьей за год проблеме с российским оборудованием на МКС

Автор:
10 октября 2023 12:11
Сообщество : Космос
Метки: мкс   модуль наука   радиатор   роскосмос   теплоноситель   утечка   экипаж   
1301
3

В "Роскосмосе" подтвердили, что в одном из модулей произошла утечка из радиатора.

Американское издание SpaceNews опубликовало вчера статью об очередной проблеме с российским модулем на Международной космической станции (МКС). Речь идёт о модуле "Наука". По данным издания, диспетчеры заметили утечку из резервного генератора российского модуля, который был пристыкован к МКС летом 2021 года.


Несколько позднее в "Роскосмосе" подтвердили информацию и заверили, что жизнеобеспечению экипажа ничего не угрожает.


"На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году, а установлен при выходе российских космонавтов в открытый космос", — сообщили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что основной контур терморегуляции работает штатно, обеспечивая комфортные условия для экипажа. Причины утечки выясняются, однако американское издание пишет, что предыдущая утечка теплоносителя на грузовом корабле "Прогресс МС-21", по данным "Роскосмоса", произошла из-за столкновения с микрометеоритами. В НАСА с этой версией согласились.


Две утечки вызвали подозрения в конструктивном или производственном дефекте космического корабля. Однако в "Роскосмосе" пришли к выводу, что утечки были вызваны столкновениями с микрометеоритами или орбитальным мусором. Представители НАСА согласились с этим выводом, — пишет SpaceNews.

Добавим, что неделю назад в "Роскосмосе" назвали самую вероятную причину крушения станции "Луна-25". В госкорпорации считают, что проблема в нештатном функционировании бортового комплекса управления, из-за которого не включился блок акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).


"Из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором. При этом распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер.

В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке", — сообщили в "Роскосмосе".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: мкс   модуль наука   радиатор   роскосмос   теплоноситель   утечка   экипаж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Sasa 2 часа назад
А как унитазы работают у американских астронавтов издание не сообщает? Всё штатно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
ишты Полчаса назад
Пока пиндосов на станции не было - все работало нормально...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
satra 2 часа назад
Как интересно, присобачить к двум пробоинам от микрометеоритов (вполне себе обычное явления) Луну-25 и уже "все пропало" готово.
Мастера заголовков в деле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176444



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября
Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России
Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России
Набирающие популярность в сообществах
Дикие животные на снимках Брайана Мэтьюза
Дикие животные на снимках Брайана Мэтьюза
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уровень владения языком

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#Прикол#животные#факты#кино#шоу бизнес#Россия#палестина
#машина#в мире#интересно#аварии#авто аварии#США#позитив#Израиль#дети#Китай
#автомобили#люди#Юмор#ДТП#история#забавно#фильм#Автовсячина#новости#улыбнуло
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Российские космонавты уходят с МКС после 2024 года Российские космонавты уходят с МКС после 2024 года «Есть касание»: российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС «Есть касание»: российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС Российский космонавт показал, как смотрится с борта МКС застрявший в Суэцком канале корабль Российский космонавт показал, как смотрится с борта МКС застрявший в Суэцком канале корабль «Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов «Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов Россия построит собственную орбитальную станцию к 2025 году Россия построит собственную орбитальную станцию к 2025 году

На что жалуетесь?

Вернуться