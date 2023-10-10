В США сообщили о третьей за год проблеме с российским оборудованием на МКС

Американское издание SpaceNews опубликовало вчера статью об очередной проблеме с российским модулем на Международной космической станции (МКС). Речь идёт о модуле "Наука". По данным издания, диспетчеры заметили утечку из резервного генератора российского модуля, который был пристыкован к МКС летом 2021 года.





Несколько позднее в "Роскосмосе" подтвердили информацию и заверили, что жизнеобеспечению экипажа ничего не угрожает.



