В Москве задержали заместителя генерального директора "Роскосмоса"

Чиновника подозревают в мошенничестве на сотни миллионов рублей.
Вчера сотрудники Следственного комитета задержали замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" по реализации оборонных программ Олега Фролова. Вместе с ним взяли генерального директора компании “Геофизика-космос” Евгения Фомичева и ещё двух предпринимателей, чьи имена пока не разглашаются.
При этом отмечается, что главу "Геофизики-космос", крупнейшего российского предприятия в космической отрасли, занимающегося разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов для космических аппаратов, задержали по другому уголовному делу, никак не связанному с Фроловым.
Но тем не менее обоих "роднит" уголовная статья. Против одного и другого возбудили дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Заседание суда по делу Фомичева сделали закрытым по требованию следователя, поскольку в нём есть расшифровка телефонных разговоров, содержащих гостайну. Сообщается, что по итогам закрытого режима Фомичева отправили в СИЗО до 21 февраля 2024 года. По данным Басманного суда, дело Фомичева больше связано с землёй, а не с космосом.
"Вместе с другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Фонда развития территорий похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда развития территорий", — сообщили в суде.
Что касается замгендиректора "Роскосмоса" по реализации госпрограммы вооружения, то следствие утверждает, что Фролов вступил в сговор с двумя соучастниками и совершил хищение бюджетных средств на 435 миллионов рублей. Он и двое неназванных бизнесменов тоже отправлены в СИЗО.
Источник:
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А вот зачем, я вижу именно из таких постов.
2. Навигация. GPS датчики есть в каждом телефоне и половине автомобилей. Без них невозможно управление автохозяйством.
3. Связь. Для справки: все операторы мобильной связи резервируют каналы связи через спутники.
Это то, что вспомнил за пять минут.
Кто-то скажет дикость. А на самом деле нет. Они не боятся тюрьмы, потому что сидят лучше, чем обычные граждане живут на свободе. И нет никаких проблем, отсидеть и тем самым легализовать наворованное. И даже смертная казнь их не напугает. Это азарт, игра, страшно, но не останавливает.
В Китае ежегодно тысячи коррупционеров расстреливают и ничего, берут и берут.
не единичного вора к стенке прислонить, а всех его родственников, пользовавшихся наворованными деньгами-они же соучастники воровства
а тем, кто не пользовался-"волчий билет" пожизненно, чтобы нагадить из мести шансов было меньше