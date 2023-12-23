В Москве задержали заместителя генерального директора "Роскосмоса"

Вчера сотрудники Следственного комитета задержали замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" по реализации оборонных программ Олега Фролова. Вместе с ним взяли генерального директора компании “Геофизика-космос” Евгения Фомичева и ещё двух предпринимателей, чьи имена пока не разглашаются.





При этом отмечается, что главу "Геофизики-космос", крупнейшего российского предприятия в космической отрасли, занимающегося разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов для космических аппаратов, задержали по другому уголовному делу, никак не связанному с Фроловым.





Но тем не менее обоих "роднит" уголовная статья. Против одного и другого возбудили дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).