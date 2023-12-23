FISHKINET
Сообщество Криминал 2514 постов • 367 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Москве задержали заместителя генерального директора "Роскосмоса"

В Москве задержали заместителя генерального директора "Роскосмоса"

Автор:
23 декабря 2023 15:53
Сообщество : Криминал
Метки: Олег Фролов   арест   госзакупки   замгендиректора   оборона   роскосмос   хищения   
1874
2

Чиновника подозревают в мошенничестве на сотни миллионов рублей.

Вчера сотрудники Следственного комитета задержали замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" по реализации оборонных программ Олега Фролова. Вместе с ним взяли генерального директора компании “Геофизика-космос” Евгения Фомичева и ещё двух предпринимателей, чьи имена пока не разглашаются.


При этом отмечается, что главу "Геофизики-космос", крупнейшего российского предприятия в космической отрасли, занимающегося разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов для космических аппаратов, задержали по другому уголовному делу, никак не связанному с Фроловым.


Но тем не менее обоих "роднит" уголовная статья. Против одного и другого возбудили дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Заседание суда по делу Фомичева сделали закрытым по требованию следователя, поскольку в нём есть расшифровка телефонных разговоров, содержащих гостайну. Сообщается, что по итогам закрытого режима Фомичева отправили в СИЗО до 21 февраля 2024 года. По данным Басманного суда, дело Фомичева больше связано с землёй, а не с космосом.


"Вместе с другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Фонда развития территорий похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда развития территорий", — сообщили в суде.


Что касается замгендиректора "Роскосмоса" по реализации госпрограммы вооружения, то следствие утверждает, что Фролов вступил в сговор с двумя соучастниками и совершил хищение бюджетных средств на 435 миллионов рублей. Он и двое неназванных бизнесменов тоже отправлены в СИЗО.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Олег Фролов   арест   госзакупки   замгендиректора   оборона   роскосмос   хищения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Shtoppi 2 часа назад
а сколько еще в стратегических отраслях промышленности таких бизнеснюков и комесрантов пасется и кормится с благоволения власть предержащих за откат, мы видимо не узнаем никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
−1
Топор плывёт 5 минут назад
Меня мучает один вопрос. Откуда берутся все эти жулики? Ответа пока два. Или прилетают из космоса, или на Украине есть биолаборатория не только для генномодифицированных птиц и насекомых, но и для генномодифицированных чиновников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Караганда 6 минут назад
а гдето рыжий жрёт -нашли козла отпущения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 11 минут назад
Как и всем коррупционерам, дадут не так много. Так и будут воровать везде и всюду практически на каждом бюджетном потоке. Так и будем жить. У нас депутаты Госдумы постоянно рождают какой-то законодательный бред. Вот постоянно просто. Ну, почему нельзя родить и предложить закон о том, что коррупция и воровство в бюджетной сфере - это тягчайшее преступление, приравнять его к измене родине и карать по максимуму вплоть до высшей меры. Это логично для нормальной работы системы и справедливо по сути. Но нет. Законодатели упражняются в самых различных бредовых предложениях, а не в том, что нужно стране и народу. Потому и закрадывается мысль - а может коррупция и воровство в бюджете выгодны системе?.. Да нет, бред какой-то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Иван Иванов 20 минут назад
Никогда такого не было и вот опять (с) В.С.Черномырдин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 22 минуты назад
Интересно, чес дальше будет? Хотел бы я чтоб эту ОПГ Роскосмос, раскулачили и пересажали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
a_komolow Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
babai65 Полчаса назад
Откаты, взятки, воровство во и весь бизнес. Да еще и время такое. Как говорится сам бог велел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
STRiX 57 минут назад
Новость то какая, обосраться... Да тут на любого с верхушки плюнь, с вероятность 146% будет либо вор, либо взяточник либо и то и то. К гадалке не ходи, просто посмотреть как живут, какие домища отстраивают, как одеваются и какие гаджеты покупают, даже с их зп в пол ляма и больше в мес., такого нельзя позволить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
ApolloOne 57 минут назад
Опять что-ли? Может уже просто начать сажать заранее всех причастных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Николай Час назад
Можно мне наминусить. НО! Вот обьясните, кто-нибудь. Че там все делают в космосе? Пиписьками меряются? Столько бабла вваливается. Марс будут колонизировать? Меня всегда восхищала эта тема. Я был в доме Юрия Гагарина уже два раза. Это было круто. Это очень уважаемый мной человек. Дальше что? Мне просто, блин, интересно... На Луне нужно построить базу или чего? А если построят то будет что? Ввалить еще 100500 хуэлиардов чтобы это вот там было? Зачем?
---------------
А вот зачем, я вижу именно из таких постов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly Час назад
Рожи хитрые, номенклатурные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Жирный бот Час назад
У заместителей работа такая, быть козлом отпущения, в случае чего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Aleksandr Час назад
Только массовые расстрелы спасут Родину! (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 2 часа назад
Будет условно с высылкой за бугор, поближе к наворованому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
crownanniversury 2 часа назад
Да что вы говорите!!!Никогда такого не было...И вот опять))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 2 часа назад
На кол ублюдка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Эффективные минагеры , выпердыши Гайдара .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190898



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане
Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане
На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках для псов, завели уголовное дело
На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках...
Набирающие популярность в сообществах
Звездные уголовники: 10 знаменитостей, которые сидели в тюрьме
Звездные уголовники: 10 знаменитостей, которые сидели в тюрьме
Новый Генплан Петербурга до 2050 года: где баланс между интересами жителей и застройщиков?
Новый Генплан Петербурга до 2050 года: где баланс между интересами жителей и застройщиков?
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ставишь что-то запекаться в духовку

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#машина#история#люди#аварии#природа#знаменитости#Китай
#животные#факты#автомобили#забавно#ДТП#милота#США#кот#искусство#сарказм
#интересное#Прикол#автомир#подборка#интересно#собака#авто аварии#дети#кино#СССР
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками Директора ЧОПа, охранявшего брянскую школу, арестовали на два месяца Директора ЧОПа, охранявшего брянскую школу, арестовали на два месяца «Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и расплакался «Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и... Экс-президент США Дональд Трамп придумал, как наладить бизнес на своём аресте Экс-президент США Дональд Трамп придумал, как наладить бизнес на своём аресте После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки искусственного интеллекта После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки... «Конечно, он должен понести наказание»: на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели четвёртое уголовное дело «Конечно, он должен понести наказание»: на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели четвёртое...

На что жалуетесь?

Вернуться