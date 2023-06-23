"Роскосмос" показал образец самого мощного ракетного двигателя

НПО "Энергомаш", входит в состав корпорации "Роскосмос", отчиталось об успешном производстве жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты-носителя "Союз-5", способной, как утверждается, доставлять на орбиту до 17 тонн полезного груза.





В "Роскосмосе" отметили, что уже в этом году планируется закончить сборку РД-171МВ для второго носителя и произвести двигатель для третьего.