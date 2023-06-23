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"Роскосмос" показал образец самого мощного ракетного двигателя

"Роскосмос" показал образец самого мощного ракетного двигателя

Автор:
23 июня 2023 18:06
Сообщество : Космос
Метки: испытания   отчёт   ракетный двигатель   роскосмос   союз-5   фото   энергомаш   
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Он предназначен для перспективной ракеты "Союз-5".

НПО "Энергомаш", входит в состав корпорации "Роскосмос", отчиталось об успешном производстве жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты-носителя "Союз-5", способной, как утверждается, доставлять на орбиту до 17 тонн полезного груза.


В "Роскосмосе" отметили, что уже в этом году планируется закончить сборку РД-171МВ для второго носителя и произвести двигатель для третьего.

В "Роскосмосе" отметили, что вскоре начнутся "межведомственные испытания" двигателя и серийная поставка РД-171МВ для "Союзов-5". Первый запуск новой ракеты среднего класса "Союз-5" с кораблём и экипажем запланирован на 2024 год.

Работа над ракетным двигателем началась в 2017 году. С тех пор для доводочных испытаний были изготовлены и продефектованы два экземпляра РД-171МВ. На сегодняшний день проведено более 20 огневых испытаний двигателя.

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Метки: испытания   отчёт   ракетный двигатель   роскосмос   союз-5   фото   энергомаш   
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4  комментария
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7k
klop Час назад
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90k
Херанука Паибалу 56 минут назад
РД-170 ракеты Энергия был разработан в 70-х годах 20 века
почти 50 лет назад
имеет тягу 740 тонн ( в вакууме - 800 тонн)
.
вот такие вот дела
50 лет назад.....
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