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Хищный попугай с большой дороги: почему новозеландские фермеры ненавидят кеа

Хищный попугай с большой дороги: почему новозеландские фермеры ненавидят кеа

Автор:
11 мая 2024 09:49
Сообщество : Животные
Метки: Кеа   в Новой Зеландии   животные   интересно   попугай   птицы   фермеры   фото   
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В Новой Зеландии фермеры одного попугая боятся и ненавидят ничуть не меньше, чем российские селяне хорька или вороватую лису. Да и туристы от этой птицы не в восторге. Во всяком случае, после того, как познакомятся с нею поближе.

Бандит местного значения

Попугай кеа (Nestor notabilis) водится в Новой Зеландии и более нигде. По виду он скорее похож на хищную птицу, чем на попугая.

Кеа относительно невелик – около полуметра длины тела и до килограмма весом. Зато клюв у него воистину устрашающий – сильно загнутый, длинный, сильный и очень острый. Кеа вообще птица мощная, и к тому же отличных летных качеств.

Основная масса оперения попугая имеет скромный зеленовато-бурый тон. Однако когда кеа летит или просто расправляет крылья, становятся заметны ослепительно-красные перья, расположенные у попугая «под мышками».

Названием своим птица обязана своему голосу. Попугай кричит почти как каратист при ударе.

Кеа называют еще и горным попугаем, так как он действительно предпочитает высокую местность, обычно зону буковых лесов на границе с альпийскими лугами. Однако попугай давно освоил и обитание вблизи человеческого жилья, что никакого удовольствия людям не доставляет.

В отличие от большинства своих сородичей-попугаев, кеа легко переносит холод, даже ощутимые морозы. В Новой Зеландии регулярно наблюдают этих птиц, купающихся в снегу.

Гнезда кеа устраивают в глубоких расщелинах-норах. Самец содержит семью, пока самка три недели насиживает кладку из 2-4 яиц, и потом еще более двух месяцев, пока потомство подрастет. Папа-кеа держится с выводком и опекает его дольше, чем мама. Известно, что у этих попугаев очень высокий уровень выживания птенцов.

В принципе кеа всеядны, но предпочитают животную пищу. Обычный их рацион – крупные насекомые, грызуны, черви. Но после освоения Новой Зеландии белыми они освоили и другие «продукты питания», чем и заслужили недобрую славу.

В Новой Зеландии масштабно развито овцеводство. И фермеры вскоре заметили кеа, пожирающих трупы падших овец. А затем появились сведения и о нападении этих попугаев на живой скот.

Якобы кеа садится овце на спину, вцепляется в шерсть и начинает бить и драть животное своим страшным клювом. Иногда можно встретить утверждение, что он пытается добраться до слоя жира и выесть его прямо у живой овцы. Но чаще говорят, что попугай просто стремится как можно сильней ранить овцу, чтобы она обессилела и пала.

Понятно, что за такие пристрастия фермеры-овцеводы, мягко говоря, кеа не любят. Тем не менее, на деле ситуация немного сложней.

В защиту разбойника

Ученые-орнитологи категорически не согласны с фермерами. Они заявляют, что все сведения о нападениях кеа на живых овец недостоверны, и попугаи лишь позволяют себе перекусить падалью. А делать это они вынуждены потому, что фермеры, занимая территории под овечьи пастбища, лишили кеа их природной добычи и привычных мест обитания.

Ученые заявляют, что кеа – исчезающий вид. С 1970 года птицы в Новой Зеландии взяты под строгую охрану.

Тем не менее, даже туристы в этой стране признают, что кеа там ну просто пруд пруди – какой исчезающий вид? И действительно, на деле следует говорить о сильном сокращении численности птиц до 1970 года и ограниченности их распространения в целом – это ведь эндемик Новой Зеландии, об этом забывать нельзя.

Тем не менее, фермеры упрямо стоят на своем: кеа нападают на овец и другую домашнюю живность! Несмотря на меры по охране, какое-то количество птиц регулярно отстреливается – за всем не уследишь.

Кроме того, хищничество среди домашних стад – не единственная предъявляемая попугаям претензия. В Новой Зеландии кеа известны как неисправимые хулиганы, портящие все и вся просто ради забавы.

Горе от ума

Опять же, орнитологи утверждают, что кеа – чрезвычайно умные птицы, способные решать сложные логические задачи и править свою поведенческую стратегию сообразно изменениям ситуации. Но про такую ситуацию, как с ними, нередко говорят: эту бы энергию, да в мирных целях!

А кеа – они вроде енотов. Свой ум и ловкость они используют для того, чтобы залезть туда, куда их никто не звал, и испортить все, что только возможно.

Они открывают задвижки и шторки. Переворачивают мусорки и разбрасывают их сколь возможно широко. Просто забавы ради рвут, дырявят и обгрызают автомобильные шины, уплотнители и антенны, портят проводку.

Если в Новой Зеландии в зоне обитания кеа кто-нибудь хоть ненадолго, но оставит по неосторожности авто с открытым окошком – внутри может обнаружится поле Мамаева побоища. Попугаи забираются в жилые дома и на чердаки и устраивают там разгром похлеще племен вандалов.

И неосторожные туристы, чье внимание привлекли необычные птицы, уже не раз и не два расплачивались за неосторожность. Кеа отбирали у них мелкие вещи (головные уборы, очки...), рвали рюкзаки и сумки, выхватывали прямо из рук еду или то, что показалось им на нее похожей. И вот что особенно неприятно: стоит одному кеа заприметить что-то интересное или потенциально вкусное – откуда ни возьмись, сразу берется целая стая хулиганов!

На дорогах Новой Зеландии повсюду висят призывы: «Птиц не кормить!». Ага! Как будто кеа ждут, пока их попробуют покормить целенаправленно! Они просто приходят (ну, то есть прилетают) и берут все, что приглянется – сами. И разогнать этих крупных, сильных, кусачих грабителей отнюдь не просто.

Знающие люди рекомендуют туристам в Новой Зеландии покрепче держать в руках мелкие вещи, если они гуляют в зоне обитания кеа. И, конечно, ни на мгновение не оставлять открытым авто и вещи без присмотра. Или уж надо все это заранее застраховать и обязательно убедиться, что «повреждение попугаями» значится среди страховых случаев.

В общем, в Новой Зеландии уже более полувека идет негласная война между защитниками природы и фермерами – из-за попугаев кеа. И в этом деле нет правых и виноватых. Конечно, стоит сохранить необычный вид, который, кроме прочего, встречается только на южном острове. Но и фермеры в чем-то правы: кеа точно не безобидны, и от них чего угодно можно ожидать.

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Метки: Кеа   в Новой Зеландии   животные   интересно   попугай   птицы   фермеры   фото   
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Григорий Бабкин Час назад
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1k
Flint 4 минуты назад
Спасибо за пост) Видео тоже забавное :)
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3885 постов (3741 в горячем)

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