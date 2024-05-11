Хищный попугай с большой дороги: почему новозеландские фермеры ненавидят кеа

Основная масса оперения попугая имеет скромный зеленовато-бурый тон. Однако когда кеа летит или просто расправляет крылья, становятся заметны ослепительно-красные перья, расположенные у попугая «под мышками».

Названием своим птица обязана своему голосу. Попугай кричит почти как каратист при ударе.

Кеа называют еще и горным попугаем, так как он действительно предпочитает высокую местность, обычно зону буковых лесов на границе с альпийскими лугами. Однако попугай давно освоил и обитание вблизи человеческого жилья, что никакого удовольствия людям не доставляет.

В отличие от большинства своих сородичей-попугаев, кеа легко переносит холод, даже ощутимые морозы. В Новой Зеландии регулярно наблюдают этих птиц, купающихся в снегу.

Гнезда кеа устраивают в глубоких расщелинах-норах. Самец содержит семью, пока самка три недели насиживает кладку из 2-4 яиц, и потом еще более двух месяцев, пока потомство подрастет. Папа-кеа держится с выводком и опекает его дольше, чем мама. Известно, что у этих попугаев очень высокий уровень выживания птенцов.

В принципе кеа всеядны, но предпочитают животную пищу. Обычный их рацион – крупные насекомые, грызуны, черви. Но после освоения Новой Зеландии белыми они освоили и другие «продукты питания», чем и заслужили недобрую славу.

В Новой Зеландии масштабно развито овцеводство. И фермеры вскоре заметили кеа, пожирающих трупы падших овец. А затем появились сведения и о нападении этих попугаев на живой скот.

Якобы кеа садится овце на спину, вцепляется в шерсть и начинает бить и драть животное своим страшным клювом. Иногда можно встретить утверждение, что он пытается добраться до слоя жира и выесть его прямо у живой овцы. Но чаще говорят, что попугай просто стремится как можно сильней ранить овцу, чтобы она обессилела и пала.

Понятно, что за такие пристрастия фермеры-овцеводы, мягко говоря, кеа не любят. Тем не менее, на деле ситуация немного сложней.

В защиту разбойника

Ученые-орнитологи категорически не согласны с фермерами. Они заявляют, что все сведения о нападениях кеа на живых овец недостоверны, и попугаи лишь позволяют себе перекусить падалью. А делать это они вынуждены потому, что фермеры, занимая территории под овечьи пастбища, лишили кеа их природной добычи и привычных мест обитания.

Ученые заявляют, что кеа – исчезающий вид. С 1970 года птицы в Новой Зеландии взяты под строгую охрану.

Тем не менее, даже туристы в этой стране признают, что кеа там ну просто пруд пруди – какой исчезающий вид? И действительно, на деле следует говорить о сильном сокращении численности птиц до 1970 года и ограниченности их распространения в целом – это ведь эндемик Новой Зеландии, об этом забывать нельзя.

Тем не менее, фермеры упрямо стоят на своем: кеа нападают на овец и другую домашнюю живность! Несмотря на меры по охране, какое-то количество птиц регулярно отстреливается – за всем не уследишь.

Кроме того, хищничество среди домашних стад – не единственная предъявляемая попугаям претензия. В Новой Зеландии кеа известны как неисправимые хулиганы, портящие все и вся просто ради забавы.

Горе от ума

Опять же, орнитологи утверждают, что кеа – чрезвычайно умные птицы, способные решать сложные логические задачи и править свою поведенческую стратегию сообразно изменениям ситуации. Но про такую ситуацию, как с ними, нередко говорят: эту бы энергию, да в мирных целях!

А кеа – они вроде енотов. Свой ум и ловкость они используют для того, чтобы залезть туда, куда их никто не звал, и испортить все, что только возможно.

Они открывают задвижки и шторки. Переворачивают мусорки и разбрасывают их сколь возможно широко. Просто забавы ради рвут, дырявят и обгрызают автомобильные шины, уплотнители и антенны, портят проводку.