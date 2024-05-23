Бесшумная машина для убийства: любопытные факты о совах

Сова, дорогие друзья, это пожалуй самый идеально приспособленный к воздушной охоте хищник от мира птиц. Она освоила пожалуй все континенты, кроме Антарктиды.
Обычно ошибочно считается, что сова - коротконогая. А вот и нет - ножки у этой птички вполне себе длинные, что у хорошей фотомодели. Просто хорошо скрыты за оперением. Такая вот скромница ножки свои скрывает!
Обычно сову в народе у нас ассоциируют с некой мудростью, ученостью. Именно в таком качестве сова появилась в передаче "Что-Где-Когда".
Но на самом деле, мозг совы крайне мал (возможно, из-за больших глаз). Это, не побоюсь сказать, одна из самых плохо обучаемых птиц в мире. Впрочем, сове ничему лишнему особо учиться и не надо. Все и так, что в жизни нужно, умеет. Может в том и кроется истинная мудрость?
Глаза совы - это огромные бинокуляры-приборы ночного видения, мимо которых ни одна мышь не проскочит. Но зато сова в силу сложности глаз может очами своими лишь прямо смотреть - косить лиловым глазом вообще не умеет.
Чтоб посмотреть вбок сове требуется повернуть всю голову. Что впрочем наша героиня научились делать мастерски - ее голова, за счет особого устройства позвонков и кровеносных сосудов, поворачивается аж на 270 градусов! То есть, наша пернатая героиня реально способна себе за спину заглянуть :)
У совы невероятно развит и слух. Но тоже с определенным приколом. Сова не особо хорошо слышит громкие звуки, словно отсекает их. Зато совунья способна уловить малейшие мышиные пи-пи-пи.
Большинство видов сов сполна оснащены настоящей технологией стелс. То есть, способны, благодаря особой звукопоглощающей кайме на перьях, летать абсолютно бесшумно.
Не случайно у совы и круглое такое лицо, аки у старорусской красавицы. Такая форма совиного лицевого диска - это своего рода помесь спутниковой тарелки с радаром, что позволяет совушке-вдовушке еще лучше сигналы добычи обнаруживать.
Перьевые "ушки" ("рожки") у некоторых видов сов это, по одной из версий, отличный способ для маскировки на местности.
Сова - одна из немногих птиц, что может промокнуть. А все потому что хищница некогда принесла водостойкость своего оперения в жертву бесшумному полету. Фото мокрых сов, замерзших и жалких, мгновенно становятся в интернете поистине звездными :)
Сова не особо горазда строить собственные гнезда. Зато с удовольствием проводит рейдерские захваты, поселяясь в брошенных апартаментах других птиц. Или даже в норах животных - и такое бывает.
Наша героиня выводит за сезон сразу 2 потомства - одним за другим. Причем старшие совята за младшими обычно присматривают, пока родители летают на охоту. Но в случае сильного голода няньки могут маленьких братцев-сестренок без проблем схарчевать.
Совы отличаются невероятной тягой к защите своих гнезд с птенцами. Могут атаковать когтями по голове любого подозрительного типа, что окажется поблизости от их любимой детворы.
Вопреки мифу, совы вполне могут и днем видеть. Лишь половина из них ведет откровенно ночной антиобщественный образ жизни. Вообще, на самом деле совы любят охотиться не столько ночью, сколько на рассвете или в сумерках, когда их жертвы хуже всего видят и более всего пребывают на расслабоне.
Кстати, сова может охотиться на самые разные виды животных - от мелких насекомых и птичек с мышами до вполне себе крупных лисят или зайцев.
При этом ее охотничья фишка - сова не любит зазря часами летать над лесом, выслеживая случайную добычу. Она просто сидит на дереве, внимательно осматривая и прослушивая окрестную местность. И только если спалила писк бедного обреченного мыша, тогда летит в бандитский рейд. Большинство жертв совы вообще даже не успевают понять, кто и откуда их атаковал.
Ухают, кстати, далеко не все совы. Те же сипухи предпочитают просто громко шипеть. Есть и виды сов, что издают визгливое, похожее на лошадиное, ржание.
И да, сова это вовсе не жена филина. Филин - это особый подвид сов. Филин обычно намного больше обычной совы, летает не так бесшумно, у него обязательно имеются те самые "ушки-рожки", что не у каждой совы наличествуют.
Одна из самых пугающих в мире птиц - бледный филин. При случайной встрече с этим полуметровым черноглазым братухой серого цвета реально поверишь в сверхъестественное. К счастью, это живое привидение только на окраинах лесов в Африке водится. Где крайне и пугает своим уханьем местных туземцев.
Самая маленькая сова в мире - кактусовый сыч-эльф, живущий на юге США и в Мексике. Длина тела этой птички всего 12-15 см, вес - около 50 граммов.
Одна из крупнейших в мире сов - величественная царица русской тайги бородатая неясыть, чей размах крыльев может достигать 160 см.
Впрочем, в древности существовали и куда большие размерами совы. Например, орнимегалоникс, обитавший на Кубе 10 тысяч лет назад. Не умел летать, но зато достигал в длину аж 120 см, веса в 30 кг. И весело бегал за добычей на своих длинных ногах. Эдакая сова-страус ростом с пятилетнего ребенка.
Самая редкая сова в мире, рыбный филин, кстати, живет только у нас в России. Обитает в Норском заповеднике на Дальнем Востоке. Насчитывает всего около 400 пар.
Источник:
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