Бесшумная машина для убийства: любопытные факты о совах

Обычно сову в народе у нас ассоциируют с некой мудростью, ученостью. Именно в таком качестве сова появилась в передаче "Что-Где-Когда".

Но на самом деле, мозг совы крайне мал (возможно, из-за больших глаз). Это, не побоюсь сказать, одна из самых плохо обучаемых птиц в мире. Впрочем, сове ничему лишнему особо учиться и не надо. Все и так, что в жизни нужно, умеет. Может в том и кроется истинная мудрость?