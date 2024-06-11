Секрет двойного желудка птиц: как они глотают огромную добычу без вреда организму?

Как у птиц получается есть то, что, казалось бы, вообще никак не должно поместиться в клюве?
Секрет прост: у пернатых ну очень эластичный пищевод и целых два желудка. Пищевод, что у нас, что у птиц, представляет собой полую мышечную трубку. Одним концом она присоединена ко рту, а другим — к желудку. Служит он для одной цели — провести еду к месту назначения. Отличие пищевода птиц в том, что все его стенки в складках. Как гофрированная труба, только складки не поперечные, а продольные.
Сгибы на стенках пищевода образованы бо́льшим, чем у человека количеством соединительной ткани — коллагеновых и эластичных волокон. Словно микроскопические резинки, волокна растягиваются до нужных размеров, а затем сжимаются обратно. Именно так рыбка, голубь или крольчонок не рвут стенки пищевода, а спокойно путешествуют по ЖКТ.
Но еда не попадает сразу в желудок. Он у пернатых, как и у нас, не может растягиваться во все стороны. Вначале пища обрабатывается в зобу. Это специальное расширение пищевода предназначено для хранения и предварительного переваривания еды. Ведь зубов у птиц нет, а измельчить то, что проглочено, как-то надо! То, что переработать не удалось (кости, перо и всякая несъедобная всячина), эвакуируется из зоба через рот. Подходящая же пища проходит дальше по ЖКТ.
Сначала в железистый желудок. Там происходит следующий этап переваривания с помощью химических веществ: соляной кислоты, сычужного фермента, пепсина и муцина. Затем полупереваренная еда двигается в мускульный желудок. Его стенки интенсивно сокращаются, благодаря чему пища измельчается, перетирается и переваривается уже окончательно. После всех этих этапов съеденное двигается по кишечнику пернатых и выходит как обычно.
Но зачем так много приключений? Зачем зоб и целых два желудка? Причин тому сразу несколько, но главная — это высокая производительность птичьего организма. Из-за колоссальных энергетических затрат на полёт и чуть поменьше — на прочие жизнедеятельности, птахи вынуждены постоянно что-то кушать. А если в наличии будет всего один желудок, как у нас с вами, птицы не смогут поглощать чрезмерное количество еды и поддерживать ненасытный организм.
За день мелочь пернатая съедает до 1/4 от своей собственной массы тела, а птицы покрупнее до 1/10. Кажется немного, но если пересчитать на людей — получится ого-го! По птичьим меркам, среднестатистический мужчина должен есть по 8 килограмм чего-нибудь в день! Представляете, сколько его бедной жене пришлось бы готовить?
ржка нашего труда.
Источник:
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