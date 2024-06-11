Секрет двойного желудка птиц: как они глотают огромную добычу без вреда организму?

Но еда не попадает сразу в желудок. Он у пернатых, как и у нас, не может растягиваться во все стороны. Вначале пища обрабатывается в зобу. Это специальное расширение пищевода предназначено для хранения и предварительного переваривания еды. Ведь зубов у птиц нет, а измельчить то, что проглочено, как-то надо! То, что переработать не удалось (кости, перо и всякая несъедобная всячина), эвакуируется из зоба через рот. Подходящая же пища проходит дальше по ЖКТ.