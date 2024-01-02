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Советские будильники! Есть очень классные по дизайну⁠⁠

Советские будильники! Есть очень классные по дизайну⁠⁠

Автор:
02 января 2024 14:36
Сообщество : СССР
Метки: будильники   наручные часы в СССР   ностальгия   часы   
550
9

К счастью, в новогодние каникулы будильники особо ни к чему. Но почему бы просто на них не посмотреть? Тем более что среди будильников, которые выпускались в Советском Союзе, полно очень симпатичных.

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Метки: будильники   наручные часы в СССР   ностальгия   часы   
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8  комментариев
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Эх, сколько лет сАва зелеными глазами на меня в спальне смотрела...
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18k
тов.Suhov 17 минут назад
Вот такой "глобус" до сих пор сохранился.
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20k
Дмитрий 47 минут назад
Странно, что не упомянута самая популярная электромеханика от "Славы". У меня были такие и, более того, этот будильник был одним из первых моих опытов восстановительного ремонта, если вообще не самым первым. Сломанный будильник мне отдали соседи типа на запчасти, зная, что я увлекаюсь всякого рода радиогубительством. Но мне слало жалко его ломать, тем более, что внешне он был в полном сохране и я попробовал его отремонтировать. Попытка оказалась удачной, благо и поломка там была какая-то пустяковая, даже для одиннадцатилетнего пацана. Будильник работал лет двадцать, пока не потерялся куда-то при очередном переезде.
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2k
Звёздный странник Час назад
Я даже не знаю как сказать, но... ностальгия заставляет пустьть слезу.
Смотришь на фото и соображаешь, что время-то убежало.
Становится грустно.
А с другой стороны, эти фото немного вселяют душу в ту серую реальность, которую не хочется видеть.
Всё-таки СССР был населён чем-то необычным, что мы потреяли.
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68k
Андрей Час назад
В основном будильники 2МЧЗ "Слава" - он был лидером по выпуску будильников, сначала механических, потом электромеханических, на батарейках. К концу существования завода, его подкосил китайский импорт: китайские будильники, которые волной хлынули к нам, были в два раза дешевле славовских. Но и точность и надёжность "китайцев" сильно уступала нашим.
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2k
Звёздный странник Час назад
Комментарий к фото
У МЕНЯ БЫЛИ ТАКИЕ!!!
Но только синие.
Очень долго проработали.
Реально, очень долго.
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1k
StoneWolf 2 часа назад
На последней фотке желтый будильник. До сих пор работает)))))))))
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