Советские будильники! Есть очень классные по дизайну⁠⁠

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К счастью, в новогодние каникулы будильники особо ни к чему. Но почему бы просто на них не посмотреть? Тем более что среди будильников, которые выпускались в Советском Союзе, полно очень симпатичных.
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Почему так? Чтобы просыпаться вовремя, он звенит, ты встаешь и тащишься к нему выключить.
А то сейчас с телефон с его замечательной функцией "подремать" тянешь до последнего. :))
Было пара "Севани" так у них с завода разбег по времени был и желания позвонить по настроению. Помогала прокалка в духовке, снимал весь пластик и в духовке прокаливал. Что интересно, точность хода и работоспособность сразу улучшалась.
Смотришь на фото и соображаешь, что время-то убежало.
Становится грустно.
А с другой стороны, эти фото немного вселяют душу в ту серую реальность, которую не хочется видеть.
Всё-таки СССР был населён чем-то необычным, что мы потреяли.
Но только синие.
Очень долго проработали.
Реально, очень долго.