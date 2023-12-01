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Эти вещи делали из советских детей неповоротливых колобков

Эти вещи делали из советских детей неповоротливых колобков

Автор:
01 декабря 2023 09:37
Сообщество : СССР
Метки: Вещи   СССР   дети   ностальгия   одежда   факты   фото   
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Зима в Советском Союзе была особенной порой года. Несмотря на холод и снег, дети не упускали возможности выйти на улицу и поиграть в снежки или построить снежную крепость. Однако для этого нужно было иметь специальную зимнюю экипировку.

К сожалению, многие вещи, которые были доступны в те времена, не всегда были удобными или безопасными. В этой статье я расскажу о вещах, которые "превращали" советских детей в неповоротливых колобков.

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Валенки - это традиционная зимняя обувь, которая была очень популярна в СССР. Их изготавливали из овечьей шерсти. Да, они обеспечивали высокую степень защиты от холода. Однако они были тяжелыми и неудобными, что делало детей медлительными и неповоротливыми.

Шапки-ушанки - это еще один символ советской зимы. Они были теплыми и защищали уши от мороза, но в то же время были очень тяжелыми и неудобными.

Кроме того, они часто закрывали глаза, что делало детей неспособными видеть перед собой. Кстати, такие шапки часто украшали звездочкой, наверное, из идейных соображений.

Также в советские годы для детей шили шапки из мутона и кролика, а также из искусственного меха. Модель напоминала шлем с завязками под подбородком. Женские уборы украшали помпоны.

Шарфы-трубы - это еще один элемент зимней экипировки, который был очень популярен в СССР. Вязались, как правило, такие уборы самостоятельно круговой вязкой на четырех спицах и совмещали в себе сразу и шапку, и шарф.

Они были очень теплыми, но при этом часто были колючими и предательски сползали с головы во время активных игр. А еще советские дети знают, как выглядит бабушкина шаль. В лютый мороз ее можно было надевать не под шубу, а сверху.

В целом, чтобы дети не замерзли на улице, родители в СССР пользовались принципом многослойности. На ребенка надевали все теплое сразу.

Вязаные варежки - это еще один элемент зимней экипировки советского ребенка. Они были теплыми и удобными, но без всяких флисовых подкладок, как современные.

В результате они быстро промокали, поэтому у ребят часто в карманах лежали запасные пары варежек. А еще, чтобы перчатки не терялись, их было принято пришивать на резинку.

Шерстяные колготки - это еще один элемент зимней экипировки. Перед выходом на прогулку девочки надевали поверх колготок также шерстяные гамаши.

Стоит отметить, что до 70-х годов эту функцию выполняли шаровары. Мальчишки носили шерстяные брюки или штаны из теплой ткани с начесом.

Шубы были у каждого советского малыша. Достаточно посмотреть свои старые альбомы. Для детей помладше продавались цигейковые или кроличьи шубки.

Малыши в объемных шубах выглядели смешно и неповоротливо, но при этом не мерзли.

Ребята повзрослее щеголяли в шерстяных пальто с теплой подкладкой в клеточку и с черным меховым воротником. Кстати, сносу такие вещи не знали. Пальто потом передавали младшим братьям и сестрам или знакомым.

Лично у меня при фразе "советский ребенок зимой в СССР" создается следующий образ: шерстяные или драповые клетчатые пальто с воротником из искусственного или натурального меха, меховая шапка, закрывающая лоб, шарфик, варежки, сапоги.

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Метки: Вещи   СССР   дети   ностальгия   одежда   факты   фото   
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Эти вещи делали из советских детей неповоротливых колобков(ц)
Это защитная экипировка была! Дети тогда не в телефоны залипали как сейчас , а в подвижные игры играли на улице, с горок катались, в снег с гаражей прыгали! Без такой экипировки мы бы не выжили!
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2k
Relost 15 минут назад
Автор иди уроки делай, нечего тут рассуждать про то чего не знаешь. И для справки - Гама ши (фр. gamache) вязаные или сшитые из плотного толстого материала чехлы без подошв, закрывающие щиколотки, иногда доходящие до колена.

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33k
Teodor 56 минут назад
Думаю, что это понаписало дитя 90-х , что наслушалось какого-то бреда... Валенки - совершенно невесомая обувь, уж по сравнению с кожаной - точно. Причем тут солдатская ушанка с искусственным ворсом, что представлена в обзоре? На фотках то ясно видно, что мелкота в круглых шапках с резинкой вокруг головы (они иногда и носили звездочки), а кто постарше - в нормальных детских ушанках... но звезды они уже не ставили, считая себя взрослыми. И не были они так уж тяжелы. Шуба - да, тяжелая и негнущаяся, но это не было проблемой - дети на дальние дистанции не бегали. Шарф-труба - продукт 90-х для взрослых - совершенно бесполезная вещь для ребенка и потому не использовавшаяся, бабушкину шаль можно увидеть лишь в хронике блокадного Ленинграда - не носили мы такого, никто никогда не брал с собой запасные варежки - куда их деть? в карманы? чтобы потерять..?
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2k
александр Час назад
Так выглядели (и сейчас выглядят) рейтузы

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25k
ЦСКА Час назад
Вот этот лютый, вязаный пи.дец, я не забуду никогда! Когда, с наступлением холодов, на меня натягивали этот колючий чехол, колючие, шерстяные лямки моментально натирали шею и я ненавидел всех, особенно любимую бабушку, которая этот ад связала!
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