Эти вещи делали из советских детей неповоротливых колобков

Зима в Советском Союзе была особенной порой года. Несмотря на холод и снег, дети не упускали возможности выйти на улицу и поиграть в снежки или построить снежную крепость. Однако для этого нужно было иметь специальную зимнюю экипировку.
К сожалению, многие вещи, которые были доступны в те времена, не всегда были удобными или безопасными. В этой статье я расскажу о вещах, которые "превращали" советских детей в неповоротливых колобков.
Валенки - это традиционная зимняя обувь, которая была очень популярна в СССР. Их изготавливали из овечьей шерсти. Да, они обеспечивали высокую степень защиты от холода. Однако они были тяжелыми и неудобными, что делало детей медлительными и неповоротливыми.
Шапки-ушанки - это еще один символ советской зимы. Они были теплыми и защищали уши от мороза, но в то же время были очень тяжелыми и неудобными.
Кроме того, они часто закрывали глаза, что делало детей неспособными видеть перед собой. Кстати, такие шапки часто украшали звездочкой, наверное, из идейных соображений.
Также в советские годы для детей шили шапки из мутона и кролика, а также из искусственного меха. Модель напоминала шлем с завязками под подбородком. Женские уборы украшали помпоны.
Шарфы-трубы - это еще один элемент зимней экипировки, который был очень популярен в СССР. Вязались, как правило, такие уборы самостоятельно круговой вязкой на четырех спицах и совмещали в себе сразу и шапку, и шарф.
Они были очень теплыми, но при этом часто были колючими и предательски сползали с головы во время активных игр. А еще советские дети знают, как выглядит бабушкина шаль. В лютый мороз ее можно было надевать не под шубу, а сверху.
В целом, чтобы дети не замерзли на улице, родители в СССР пользовались принципом многослойности. На ребенка надевали все теплое сразу.
Вязаные варежки - это еще один элемент зимней экипировки советского ребенка. Они были теплыми и удобными, но без всяких флисовых подкладок, как современные.
В результате они быстро промокали, поэтому у ребят часто в карманах лежали запасные пары варежек. А еще, чтобы перчатки не терялись, их было принято пришивать на резинку.
Шерстяные колготки - это еще один элемент зимней экипировки. Перед выходом на прогулку девочки надевали поверх колготок также шерстяные гамаши.
Стоит отметить, что до 70-х годов эту функцию выполняли шаровары. Мальчишки носили шерстяные брюки или штаны из теплой ткани с начесом.
Шубы были у каждого советского малыша. Достаточно посмотреть свои старые альбомы. Для детей помладше продавались цигейковые или кроличьи шубки.
Малыши в объемных шубах выглядели смешно и неповоротливо, но при этом не мерзли.
Ребята повзрослее щеголяли в шерстяных пальто с теплой подкладкой в клеточку и с черным меховым воротником. Кстати, сносу такие вещи не знали. Пальто потом передавали младшим братьям и сестрам или знакомым.
Лично у меня при фразе "советский ребенок зимой в СССР" создается следующий образ: шерстяные или драповые клетчатые пальто с воротником из искусственного или натурального меха, меховая шапка, закрывающая лоб, шарфик, варежки, сапоги.
Источник:
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Это защитная экипировка была! Дети тогда не в телефоны залипали как сейчас , а в подвижные игры играли на улице, с горок катались, в снег с гаражей прыгали! Без такой экипировки мы бы не выжили!