Эти вещи делали из советских детей неповоротливых колобков

Шерстяные колготки - это еще один элемент зимней экипировки. Перед выходом на прогулку девочки надевали поверх колготок также шерстяные гамаши.

Стоит отметить, что до 70-х годов эту функцию выполняли шаровары. Мальчишки носили шерстяные брюки или штаны из теплой ткани с начесом.