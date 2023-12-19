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Фото из 90-х и 2000-х, которые вызывают ностальгию

Фото из 90-х и 2000-х, которые вызывают ностальгию

Автор:
19 декабря 2023 13:53
Сообщество : Жить в России
Метки: 2000е   90е   из прошлого   ностальгия   фото   фото из прошлого   
2739
14

В вихре суеты и ритма современной жизни порой нас охватывает приятная волна ностальгии, ведущая в прошлое. В эти моменты сердце начинает биться в такт с воспоминаниями, а в глазах мерцает свет давно ушедших времен.

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Метки: 2000е   90е   из прошлого   ностальгия   фото   фото из прошлого   
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20  комментариев
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24k
SolomonA 2 часа назад
А почему Альпен Голд не многие вспомнят? Большинство читателей с маразмом? Он сейчас в каждом магазине продается....
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11k
GRuslan Минуту назад
А спортзал в школе другой сейчас что ли? Поделитесь фото у кого есть современный зал в обычной школе.
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659
GoodFireman 7 минут назад
"Санита" - сколько времени я натирал этой штукой ванну!?

Журнал "Бурда моден" - внутри была вкладка с выкройками. Их расстилали на полу, сверху клали полиэтиленовую пленку и фломастером перерисовывали нужные лекала. Потом эти лекала вырезались и переносились на ткань. С учетом припусков на швы вырезались тканевые лекала, из которых и шилось платье, с учетом множественных примерок и подгонок по фигуре заказчика. Моя мама так обшивала всю родню. Ну и зарабатывала на этом в "свободные" 90-е.
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57
dasn7 12 минут назад
В детстве? Мороженое фруктовое по 9 копеек помню и жевачку кофейную. Амаретто и сникерсы с баунтями появились позже.
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1k
Аркадий 12 минут назад
У нас доктор пепер не продавали
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3k
Едондер пуп 22 минуты назад
За такой ассортимент в "каждом ларьке" в моём детстве многие школьники бы душу продали))
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1k
Бывалый 43 минуты назад
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2k
Андрей Сенькив 45 минут назад
аж олдскулы свело
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58k
dima423 50 минут назад
Комментарий к фото
В смысле не все вспомнят? А ничего что Альпен гольд и сейчас продается.... и даже дизайн почти не изменился, просто ассортимент пошире стал))
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Автор, а связаны между собой "Дикикй ангел" и журнал Burda?
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14k
кира 2 часа назад
Странно, но ностальгии по 90-м нет совсем. И почему бы?
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Спелая кукурузинка

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