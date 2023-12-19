Фото из 90-х и 2000-х, которые вызывают ностальгию

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В вихре суеты и ритма современной жизни порой нас охватывает приятная волна ностальгии, ведущая в прошлое. В эти моменты сердце начинает биться в такт с воспоминаниями, а в глазах мерцает свет давно ушедших времен.
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Журнал "Бурда моден" - внутри была вкладка с выкройками. Их расстилали на полу, сверху клали полиэтиленовую пленку и фломастером перерисовывали нужные лекала. Потом эти лекала вырезались и переносились на ткань. С учетом припусков на швы вырезались тканевые лекала, из которых и шилось платье, с учетом множественных примерок и подгонок по фигуре заказчика. Моя мама так обшивала всю родню. Ну и зарабатывала на этом в "свободные" 90-е.