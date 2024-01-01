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"Голая" вечеринка в белорусском стиле: в Минске задержали фанатов аниме и хентая

"Голая" вечеринка в белорусском стиле: в Минске задержали фанатов аниме и хентая

Автор:
01 января 2024 19:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   Вечеринка   Видео   аниме   задержания   минск   хентай   
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Говорят, белорусские силовики взялись за своих любителей раздеваться из-за недавнего нашумевшего скандала в России.

В Минске в канун Рождества в одном из клубов собрались любители японских мультфильмов для взрослых и устроили там закрытую тематическую вечеринку. Судя по кадрам, на которые обратил внимание белорусский журналист Константин Придыбайло, участники мероприятия переодевались в героев аниме, показывали какие-то сценки и демонстрировали искусство шибари (техника связывания верёвками).

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"В канун Рождества в ночном клубе в Минске устроили весьма странное мероприятие. Без контекста выглядит сомнительно, но морализаторством заниматься не хочется.

Кто пришёл и там был — это их решение. Но, что это было и почему там мужики в женском белье бегают, сверкая жопами — вопросики. Пропаганда чего это?" — написал Придыбайло.

Сегодня стало известно, что участников вечеринки и организаторов практически сразу задержали силовики. Более 10 любителей хентая на протяжении нескольких дней находятся под арестом. Задержанных отправили в изолятор на срок от 3 до 15 суток.


"Несколько участников мероприятия получили 15 суток за административное правонарушение. Перспективы организаторов пока мутные: городским властям был представлен план выступлений, который оказался очень далек от того, что оказалось по факту", — сообщил позднее Придыбайло.


Известно, что подобные мероприятия со строгим возрастным ограничением проводились в Минске и раньше, однако внимание силовиков они не привлекали. Есть мнение, что на решение полиции повлиял скандал с "почти голой" вечеринкой Ивлеевой.


Хентай-вечеринка (Hentai Party)– костюмированный эротический бал-косплей, который предлагает своим гостям погружение в атмосферу японской анимации и комиксов, пишет местное издание Сitydog.

Источник:

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Метки: Белоруссия   Вечеринка   Видео   аниме   задержания   минск   хентай   
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7  комментариев
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10k
Бритва Полчаса назад
а что государство может предложить молодёжи взамен аниме?
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4k
Василий Афиногенов 15 секунд назад
какая то убогая вечеруха
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2k
Victor 3 минуты назад
Ни голых пи..сек, ни голых си..сек...
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Жирный бот 6 минут назад
Х.з, вполне пристойно.. у меня в молодости было покруче)
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10k
MakDag 15 минут назад
Да в сравнении с нашей вечеринкой, это просто пуританское собрание какое-то.
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
очередные претенденты на "бригаду для лесоповала". Надеюсь Батька договорится с Россией, чтобы этих проп.и.д.о.ров отправить на сибирские лесосеки?
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