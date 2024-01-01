"Голая" вечеринка в белорусском стиле: в Минске задержали фанатов аниме и хентая

Говорят, белорусские силовики взялись за своих любителей раздеваться из-за недавнего нашумевшего скандала в России.
В Минске в канун Рождества в одном из клубов собрались любители японских мультфильмов для взрослых и устроили там закрытую тематическую вечеринку. Судя по кадрам, на которые обратил внимание белорусский журналист Константин Придыбайло, участники мероприятия переодевались в героев аниме, показывали какие-то сценки и демонстрировали искусство шибари (техника связывания верёвками).
"В канун Рождества в ночном клубе в Минске устроили весьма странное мероприятие. Без контекста выглядит сомнительно, но морализаторством заниматься не хочется.
Кто пришёл и там был — это их решение. Но, что это было и почему там мужики в женском белье бегают, сверкая жопами — вопросики. Пропаганда чего это?" — написал Придыбайло.
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Сегодня стало известно, что участников вечеринки и организаторов практически сразу задержали силовики. Более 10 любителей хентая на протяжении нескольких дней находятся под арестом. Задержанных отправили в изолятор на срок от 3 до 15 суток.
"Несколько участников мероприятия получили 15 суток за административное правонарушение. Перспективы организаторов пока мутные: городским властям был представлен план выступлений, который оказался очень далек от того, что оказалось по факту", — сообщил позднее Придыбайло.
Известно, что подобные мероприятия со строгим возрастным ограничением проводились в Минске и раньше, однако внимание силовиков они не привлекали. Есть мнение, что на решение полиции повлиял скандал с "почти голой" вечеринкой Ивлеевой.
Хентай-вечеринка (Hentai Party)– костюмированный эротический бал-косплей, который предлагает своим гостям погружение в атмосферу японской анимации и комиксов, пишет местное издание Сitydog.
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