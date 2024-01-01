"Голая" вечеринка в белорусском стиле: в Минске задержали фанатов аниме и хентая

В Минске в канун Рождества в одном из клубов собрались любители японских мультфильмов для взрослых и устроили там закрытую тематическую вечеринку. Судя по кадрам, на которые обратил внимание белорусский журналист Константин Придыбайло, участники мероприятия переодевались в героев аниме, показывали какие-то сценки и демонстрировали искусство шибари (техника связывания верёвками).

"В канун Рождества в ночном клубе в Минске устроили весьма странное мероприятие. Без контекста выглядит сомнительно, но морализаторством заниматься не хочется.

Кто пришёл и там был — это их решение. Но, что это было и почему там мужики в женском белье бегают, сверкая жопами — вопросики. Пропаганда чего это?" — написал Придыбайло.