Учитель физкультуры заставляла детей бегать в химзащите и заработала статью

В прокуратуре сочли такие методы воспитания опасными и неприемлемыми.
Преподаватель физической культуры и по совместительству директор школы в посёлке Лучегорск (Приморский край) заставила учеников 6-го класса бегать и выполнять упражнения в противогазах и костюмах химзащиты. После жалоб родителей историей заинтересовалась прокуратура Приморского края.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что педагог таким образом наказывала провинившихся учеников. В прокуратуре сочли такие методы воспитания недопустимыми и опасными для детей.
"Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры Средней общеобразовательной школы №4 Пожарского муниципального округа во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников 6 класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах", — говорится в сообщении прокуратуры.
По итогам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Женщине грозит штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Об отстранении от работы информации нет. Очевидно, на этот раз обошлось.
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И по бревну, и ползком, и с "пострадавшим" (обычно самая маленькая девочка) на носилках.
Было интересно.
Такое элементарно выносливость тренирует очень неплохо! А это иногда ох как пригождается.
а вокруг эти ни на что не способные, ничего не умеющие "молодые люди".....