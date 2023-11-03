Учитель физкультуры заставляла детей бегать в химзащите и заработала статью

Преподаватель физической культуры и по совместительству директор школы в посёлке Лучегорск (Приморский край) заставила учеников 6-го класса бегать и выполнять упражнения в противогазах и костюмах химзащиты. После жалоб родителей историей заинтересовалась прокуратура Приморского края.





Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что педагог таким образом наказывала провинившихся учеников. В прокуратуре сочли такие методы воспитания недопустимыми и опасными для детей.



