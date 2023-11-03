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Учитель физкультуры заставляла детей бегать в химзащите и заработала статью

Учитель физкультуры заставляла детей бегать в химзащите и заработала статью

Автор:
03 ноября 2023 12:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Лучегорск   Приморский край   наказание   проверка   прокуратура   химзащита   школа   штраф   
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В прокуратуре сочли такие методы воспитания опасными и неприемлемыми.

Преподаватель физической культуры и по совместительству директор школы в посёлке Лучегорск (Приморский край) заставила учеников 6-го класса бегать и выполнять упражнения в противогазах и костюмах химзащиты. После жалоб родителей историей заинтересовалась прокуратура Приморского края.


Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что педагог таким образом наказывала провинившихся учеников. В прокуратуре сочли такие методы воспитания недопустимыми и опасными для детей.

"Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры Средней общеобразовательной школы №4 Пожарского муниципального округа во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников 6 класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах", — говорится в сообщении прокуратуры.

По итогам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Женщине грозит штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Об отстранении от работы информации нет. Очевидно, на этот раз обошлось.

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Метки: Лучегорск   Приморский край   наказание   проверка   прокуратура   химзащита   школа   штраф   
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21  комментарий
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5k
satra 50 минут назад
В пионерском прошлом исполняли подобное регулярно.
И по бревну, и ползком, и с "пострадавшим" (обычно самая маленькая девочка) на носилках.
Было интересно.
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3k
Walther 12 минут назад
Продолжайте в том же духе! Дуйте им дальше в попу и подкидывайте побольше прав ребенка. Если, что пойдет не так, то они привычно понуют и извинятся на камеру, а вы им еще прав подкиньте!
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935
manowar _by 12 минут назад
Хоть один нормальный учитель, который пытался воспитать нормальных детей, а не соевых мамкиных пирожков. В моём детстве нам было в кайф побегать в противогазах и химзащите. А потом удивляются и возмущаются, что их детей бьют чуреки.
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11k
Летучий Мыш Полчаса назад
То есть при большом шухере выживут исключительно хулиганы?
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9k
Гур Полчаса назад
Дебилы, растите инфантилов....
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1
antidolboyob Гур Полчаса назад
Почему дебилы то, вполне по умному делают, думаешь они не знают что инфантилов растят? Может в этом и есть цель? Инфантилы они во всякие доты и танки играют, в 30, в 40, очень удобно, не путаются под ногами у власти, и их легче на войну отправлять, они к ценности своей жизни не относятся с полным достоинством, воспринимают это всё как игру. Нет, те кто их взрастил через сми и образование, далеко не дебилы
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13k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Ну не знаю.. обязывать может и не надо было, а вот по желанию можно или к примеру условие: без скафандра - 3 км, с - 1 км. И время увеличить, и оценку выше и т.п.
Такое элементарно выносливость тренирует очень неплохо! А это иногда ох как пригождается.
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52k
Андрей 36 минут назад
Посмотрите видосы про китайских школьников и дошкольников что они делают.
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3k
kca-opa 39 минут назад
У меня есть честно заработанный значок Готов к Гражданской обороне, что-то ни нас, командой в соревнованиях участвовали, ни родителей ничего не напрягало, правда в СССР было, зато потом в армии ОЗК натягивал быстрее всех, о, ещё по строевой в армии тоже на первых ролях был, ща НВП введут в школах, вообще тонны жалоб посыпятся, мой мальчик разбирая АК прищемил пальчик, это издевательство
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23k
hebpat 40 минут назад
Да что они там, совсем посъезжали, мы в школе регулярно на НВП (начальная военная подготовка) постоянно чем то таким занимались, мы эти костюмы и на скорость надевали и бегали, я и сейчас помню как это делается и автомат с завязанными глазами и соберу и разберу. Обратите внимание - это костюм хим защиты предназначен для детей и им по размеру. Они что там в прокуратуре белены объелись.
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3k
Игорь 41 минуту назад
мы на Зарнице, конечно, не в полной защите, но в противогазах бегали. только в кайф было. и никому из родителей даже в голову не приходило жаловаться. вот после таких жалоб и появляются данимилохины
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1k
Сергей 45 минут назад
а вдруг война?
а вокруг эти ни на что не способные, ничего не умеющие "молодые люди".....
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555
ruslan d 48 минут назад
В 6 классе в химзащите ??? Я был бы счастлив
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