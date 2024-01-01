Пакрат: он собирает настолько много мусора, что такие свалки могут стоять годами

Чем знаменит пышнохвостый лесной хомяк, или пакрат (Neotoma cinerea)? Ну, такие достоинства у нас часто разбирают на скандальных передачах по ТВ, — те самые сюжеты, когда бабушка в маразме годами собирает кучу хлама в квартире. Только вот наши герои делают это, будучи в трезвом уме и здравой памяти. А ещё они регулярно мочатся на весь тщательно собранный мусор, утрамбовывают его, да так плотно, что их свалки стоят тысячелетиями!
Наш герой живёт на западе Канады и США. Предпочитает скалистую и лесную местность. Отличить пышнохвостых барахольщиков от домашних хомячков довольно просто. Грызун больше похож на мышь, чем на пушистого питомца. Но в отличие от мышей и крыс, уши у пакратов круглые, усы пышные, а хвост пушистый, как у белки. Да и функционал такой же — грызун использует его для равновесия и обогрева. Последний пункт особенно важен, ведь животинки не впадают в зимнюю спячку. Максимум — в недолгое оцепенение. Вот и приходится укрываться частью тела, как одеялом. А убежищем в морозы грызуну служит та самая свалка!
Самые большие кучи мусора вырастают до 2 метров в высоту. А максимальная длина пакратов, на минуточку, — всего полметра, ещё половина из которых приходится на хвост! Всю свою жизнь зверьки посвящают сбору всякой всячины и обустройству своей помойной кучки. Найти там можно всё что угодно: кости, ветки, листья, бумагу, пуговицы, монеты, бусины, фекалии других животных.
Уложив богатства неаккуратной кучкой, грызуны делают две вещи. Обильно и постоянно мочатся на свою свалку и строят прямо под ней аккуратное и мягкое гнёздышко из растительных материалов. Не спешите фукать! Всё у хомяков продумано вплоть до мелочей, а их выделения делают сразу два дела. Первое, понятно, — это обозначение территории. Она у грызунов хоть и небольшая, но терпеть своих собратьев они не станут.
Второе — укрепление кучи мусора. Пищеварительная и выделительная системы организма пакратов устроены так, что с мочой они выделяют нерастворимую соль — оксалат кальция. Жидкость пропитывает весь хлам, высыхает, кристаллизуется и намертво скрепляет всё, как цементом. Благодаря такому стройматериалу хомячьи хатки могут простоять в первописном виде до 40.000 лет!
Настолько прочные конструкции отлично удерживают тепло, так что в гнёздышке под свалкой хомяки чувствуют себя вполне уютно даже при непогоде. Порой возможностями таких строений нагло пользуются заклятые враги пышнохвостых. Например, гремучие змеи. Летом они активно охотятся на грызунов. Зато зимой тихо-мирно приползают к тем, кого съесть не успели, чтобы погреться! Вот так наглость!
Сезон размножения у пышнохвостых хомяков начинается на большей части ареала весной и длится до конца лета. Звери проповедуют полигамию и не образуют постоянных пар. Всё как всегда: самцы дерутся за право спаривания и сбегают в закат, как только дело сделано. А самки разгребают последствия таких встреч. Обычно это месяц беременности и 2-6 новорожденных хомячат. В благоприятных условиях и при достаточном количестве пищи: листиков, веточек, фруктов, семян и насекомых — новоиспечённая мамаша может тут же залететь второй раз.
Молочное вскармливание у пакратих длится примерно месяц, после чего молодняк готовится покинуть родную свалку. Самцы обычно уходят завоёвывать новые земли, а самочки часто остаются неподалёку от матери — их владения порой могут даже пересекаться. Родные детки — это единственные, кого самка будет терпеть у себя не только на территории, но и в норе. Иногда родительница делится с дочками запасами на зиму, что существенно повышает шансы последних на выживание.
Успешно пережив зиму, к следующему лету молодняк будет готов воспроизводить себе подобных в геометрической прогрессии. Благодаря живучести и темпам размножения сегодня популяции пышнохвостов ничего не угрожает, хоть на них и охотятся буквально все, кто чуть крупнее.
Источник:
- 20 фактов о пауках
- Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик
- Ну, что за попугай этот "орёл"!
- Носят шляпу из рыбы и топят лодки: 3 способа, которыми косатки проявляют свой интеллект
- Чёрный и белый секрет бурых гиен: зачем падальщик разукрашивает территорию разными цветами?