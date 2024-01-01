Пакрат: он собирает настолько много мусора, что такие свалки могут стоять годами

Сезон размножения у пышнохвостых хомяков начинается на большей части ареала весной и длится до конца лета. Звери проповедуют полигамию и не образуют постоянных пар. Всё как всегда: самцы дерутся за право спаривания и сбегают в закат, как только дело сделано. А самки разгребают последствия таких встреч. Обычно это месяц беременности и 2-6 новорожденных хомячат. В благоприятных условиях и при достаточном количестве пищи: листиков, веточек, фруктов, семян и насекомых — новоиспечённая мамаша может тут же залететь второй раз.

Молочное вскармливание у пакратих длится примерно месяц, после чего молодняк готовится покинуть родную свалку. Самцы обычно уходят завоёвывать новые земли, а самочки часто остаются неподалёку от матери — их владения порой могут даже пересекаться. Родные детки — это единственные, кого самка будет терпеть у себя не только на территории, но и в норе. Иногда родительница делится с дочками запасами на зиму, что существенно повышает шансы последних на выживание.