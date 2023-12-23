Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик

Если бы русалки существовали на самом деле, кошачья акула была бы для них домашним животным номером один. А всё почему? А потому, что они и вправду, как котики!
Обитает эта краса в европейских водах Атлантического океана, плескаясь возле западной части Скандинавского полуострова, рядом с Шотландией и у берегов Северо-Западной Африки. Также кошачья акула очень уважает Средиземное и Чёрное моря, периодически светя плавниками возле берегов Турции. А теперь поговорим об её кошачести!
Первое — это размер. Обычно акула достигает всего лишь 70 см в длину, а весит до 2 кг. Совсем небольшая, прям как наши привычные мурлыки! Отдельные индивиды, конечно, могут дорасти до метра, но это редкость. В конце концов, в каждом кошачьем семействе должен быть свой мейн-кун!
Сама по себе рыбка гибкая, проворная и изящная, совсем как наземная тёзка. И такая же милая на мордочку — взгляд её больших глаз вполне себе посоперничает с котом из Шрека! И не только по внешнему виду: зрение у кошачьей акулы потрясающее — что в темноте, что на свету. Правда, гладкой и мягкой шёрсткой кошачья акула похвастать не может — её шкура настолько жёсткая, что в своё время люди даже использовали кожу рыбы в качестве пемзы.
Диета у акулы поистине аристократична, всё во славу своего имени! В меню богатый набор морепродуктов: брюхоногие моллюски, иглокожие, морские черви, мелкие рыбки и всевозможные ракообразные — крабы, креветочки, раки побольше и рачки поменьше. С такой охотницей не нужно заморачиваться о лакшери-корме с индейкой и кроликом, сама наловит вкуснятины!
Ракообразными, преимущественно, питается молодёжь — у старших аппетиты будут пошире. Но акульи дети отличаются от взрослых не только гастрономическими предпочтениями, но и способом охоты. Их твёрдая шкурка играет здесь ведущую роль — молодняк разделывает добычу не зубами, а кожей! Рыба захватывает кушанье кожными зубчиками, что находятся возле хвоста, после чего уже орудует челюстями. У сего действа даже есть своё название — «скрежетание чешуёй».
Но вернёмся к кошачьим чертам! Наши акульи котики — подданные Госпожи Ночи, весь движ они устраивают именно в тёмное время суток. Днём же самцы прибиваются ко дну, а самки стремятся найти укрытие на мелководье. Ещё в копилку к кошкопохожести можно добавить и то, что рыбки реально могут иметь свой характер, совсем как наши питомцы. Согласно исследованиям, некоторые особи имеют разный интерес к общению — кто-то более социален, кто-то менее. Также это касается градации агрессивности и исследовательского поведения.
А вот размножается акула круглый год — протяжное мартовское «мяу» из океана вы не услышите. Самка откладывает до 20 яиц на прибрежном мелководье, прикрепляя их к маленьким водорослям. Роговая капсула, в которой развиваются акульи «котята», называется «кошелёк русалки». Размером она, кстати, достигает аж 6 см.
Развитие одного акулёнка занимает от 5 до 11 месяцев. Зависит это от температуры воды: чем теплее — тем быстрее! Зато длительность жизни вполне себе по рыбьим меркам нормальная: живёт морской котик аж до 12 лет.
Источник:
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Как аквариумист с более чем полувековым стажем:
ЛЮБАЯ рыба имеет свои особенности характера.
Причем он также зависит от того с какими видами рыб они росли вместе в аквариуме.
Так хищные цихлиды спокойно уживаются с мирными харацинтовыми, если их растить с детства.
Но если к уже состоявшемуся "коллективу" добавить новых - то новых могут и забить вплоть до смерти.