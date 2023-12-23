Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик

Сама по себе рыбка гибкая, проворная и изящная, совсем как наземная тёзка. И такая же милая на мордочку — взгляд её больших глаз вполне себе посоперничает с котом из Шрека! И не только по внешнему виду: зрение у кошачьей акулы потрясающее — что в темноте, что на свету. Правда, гладкой и мягкой шёрсткой кошачья акула похвастать не может — её шкура настолько жёсткая, что в своё время люди даже использовали кожу рыбы в качестве пемзы.