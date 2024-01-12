В кубанском селе уволили всех причастных к новогоднему спектаклю для взрослых

Досталось не только чиновникам, но и актёрам.
Долгое эхо скандала после "почти голой" вечеринки Ивлеевой докатилось и до сельской местности Краснодарского края. В канун Нового года в Доме культуры села Шабельское местная администрация показала жителям спектакль под романтичным названием "Чудеса там, где в них верят".
Организаторы предупреждали, что в представлении будут присутствовать далеко не самые типичные для детских утренников сцены с Дедом Морозом и Снегурочкой, поэтому призвали не брать с собой детей, не достигших 18-летнего возраста. Но кто-то из родителей всё-таки умудрился привести своё чадо. В итоге разразился скандал. Жители Краснодарского края обрушились с критикой на организаторов.
Источник:
В итоге о спектакле узнали в администрации Краснодарского края. Главу поселения, начальника отдела образования и директора Шабельского сельского Дома культуры сняли с должностей. Также были уволены сотрудники помельче, которые принимали участие в организации спектакля. Минкультуры края проводит проверку в отношении артистов, исполнивших главные роли. А полиция проводит проверку сразу всех.
Примечательно, что уже уволенная директор сельского Дома культуры Елена Алейникова попыталась объяснить, что никакого секса в
СССР сценке за ширмой не было — во всём виноват неправильно настроенный свет, ведь согласно сценарию, Дед Мороз всего лишь застёгивал Снегурочке молнию на спине.
Источник:
Источник:
- Космический новогодний привет: космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим праздником
- В Приморье поставили Деда Мороза и снегурочку, которые напугали местных жителей
- В Вологде депутат подарил своим коллегам по упаковке яиц
- В Калужской области решили отметить наступающий год самым большим автодраконом
- Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки»