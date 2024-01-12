В кубанском селе уволили всех причастных к новогоднему спектаклю для взрослых

Долгое эхо скандала после "почти голой" вечеринки Ивлеевой докатилось и до сельской местности Краснодарского края. В канун Нового года в Доме культуры села Шабельское местная администрация показала жителям спектакль под романтичным названием "Чудеса там, где в них верят".





Организаторы предупреждали, что в представлении будут присутствовать далеко не самые типичные для детских утренников сцены с Дедом Морозом и Снегурочкой, поэтому призвали не брать с собой детей, не достигших 18-летнего возраста. Но кто-то из родителей всё-таки умудрился привести своё чадо. В итоге разразился скандал. Жители Краснодарского края обрушились с критикой на организаторов.