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В кубанском селе уволили всех причастных к новогоднему спектаклю для взрослых

В кубанском селе уволили всех причастных к новогоднему спектаклю для взрослых

Автор:
12 января 2024 18:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Новый год   краснодарский край   село   спектакль   увольнение   
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Досталось не только чиновникам, но и актёрам.

Долгое эхо скандала после "почти голой" вечеринки Ивлеевой докатилось и до сельской местности Краснодарского края. В канун Нового года в Доме культуры села Шабельское местная администрация показала жителям спектакль под романтичным названием "Чудеса там, где в них верят".


Организаторы предупреждали, что в представлении будут присутствовать далеко не самые типичные для детских утренников сцены с Дедом Морозом и Снегурочкой, поэтому призвали не брать с собой детей, не достигших 18-летнего возраста. Но кто-то из родителей всё-таки умудрился привести своё чадо. В итоге разразился скандал. Жители Краснодарского края обрушились с критикой на организаторов.

В итоге о спектакле узнали в администрации Краснодарского края. Главу поселения, начальника отдела образования и директора Шабельского сельского Дома культуры сняли с должностей. Также были уволены сотрудники помельче, которые принимали участие в организации спектакля. Минкультуры края проводит проверку в отношении артистов, исполнивших главные роли. А полиция проводит проверку сразу всех.


Примечательно, что уже уволенная директор сельского Дома культуры Елена Алейникова попыталась объяснить, что никакого секса в СССР сценке за ширмой не было — во всём виноват неправильно настроенный свет, ведь согласно сценарию, Дед Мороз всего лишь застёгивал Снегурочке молнию на спине.

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Метки: Видео   Новый год   краснодарский край   село   спектакль   увольнение   
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6  комментариев
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19k
SandMANn Полчаса назад
Дебилы. Сработали в радость хохлам по подтверждению их ёрничества по отношениям Деда Мороза и Снегурочки. Инициаторы совсем Ку-Ку и подлежат показательной экзекуции по полной. Позорищей надо бы шугануть за линию фронта – их дом там!
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2k
evzhur 2 минуты назад
Я сегодня женщину на улице видел, без паранджи. Безобразие. А если кто-то посмотрит на нее и возбудится? А ведь это чья-то мать или дочь. И еще постоянно вижу бритых мужиков. Позорище. Бороды нет, в потемках или со спины можно принять за женщину без паранджи и возбудиться. А это вообще харам, за это сын кадырова отпинать может
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4k
Walther 10 минут назад
Я вот, думаю, когда ж до человечества дойдет, что в нынешние времена даже чихать в людном месте не рекомендуется, ибо всегда найдется чудак на букву "М" с телефоном, которому соцсети давно мозги заменили.
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13k
Владимир Полчаса назад
[мат]....ь колотить, разрешите уже отстреливать дебилов..... Это же полный.........
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338
Денис Веселов 37 минут назад
Ждём летом карательные отряды на пляжах страны)))))
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sos1960sos 43 минуты назад
Да что там мелочиться, уволить весь Краснодарский край...
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