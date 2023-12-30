Кого мы потеряли в 2023 году 1-я часть

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В этом году от нас ушли многие люди, родные и просто знакомые. Здесь далеко не полный список знаменитостей, которых больше с нами нет.
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Мимино просто съехавший, не успел одуматься
+? Типо рад что они умерли?
Жду следующих.
Блин, надоело работать без выходных...
Отвозит мертвые тела седой паромщик,
Но нас с тобой соединить паром не в силах,
Нам никогда не повторить того, что было...
переходи в Дед морозы , будет график 1 через 363
Просто знать и вспомнить. Не знал, например, про мужика из деревни дураков , а вот Кутуньо увидел и лишний раз вспомнил, что начала уходить "итальянская эпоха" из моего детства и молодости.