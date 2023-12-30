FISHKINET
Коварный кот скинул своего соплеменника в ванну к хозяйке Коварный кот скинул своего соплеменника в ванну к хозяйке Афганский баад – традиция платить за ошибки дочерьми Афганский баад – традиция платить за ошибки дочерьми Шампанское может полностью исчезнуть через четверть века Шампанское может полностью исчезнуть через четверть века Четверо молодых людей станцевали лезгинку на мемориале воинской славы и поплатились Четверо молодых людей станцевали лезгинку на мемориале воинской... Центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу Центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Космодромы России: сколько их? Космодромы России: сколько их? А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей А репутация? Ночной клуб "Мутабор" хочет отсудить у Ивлеевой 70... Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Полицейские в Омске помогли спасти ребенка, у которого открылось кровотечение Полицейские в Омске помогли спасти ребенка, у которого открылось... Раба любви и синдром Уильямса Раба любви и синдром Уильямса «Я тоже хочу!»: нахальная кошка напросилась на поцелуи «Я тоже хочу!»: нахальная кошка напросилась на поцелуи Школьник из Перми собрал необычную картину из кубиков Рубика к Новому году Школьник из Перми собрал необычную картину из кубиков Рубика к... Пушистые предпраздничные сны пушистых Пушистые предпраздничные сны пушистых Космический новогодний привет: космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим праздником Космический новогодний привет: космонавты на МКС поздравили... Щенки перед сном выстроились в очередь за поцелуями к своей хозяйке Щенки перед сном выстроились в очередь за поцелуями к своей хозяйке Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР
Кого мы потеряли в 2023 году 1-я часть

Кого мы потеряли в 2023 году 1-я часть

Автор:
30 декабря 2023 22:47
Метки: Знаменитости ушедшие в 2023 году   первая часть   скорбь   
1463
19

В этом году от нас ушли многие люди, родные и просто знакомые. Здесь далеко не полный список знаменитостей, которых больше с нами нет.

×
×

Ссылки по теме:
Метки: Знаменитости ушедшие в 2023 году   первая часть   скорбь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Руслана Тарасова 14 часов назад
Долбаное "Мимино" мы не потеряли. Эта русофобоская мразь сдохла и никак иначе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
TirAn 51 минуту назад
Достойные люди.
Мимино просто съехавший, не успел одуматься
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 Час назад
Но на счет Пригожина бы не был так уверен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ал 4 часа назад
И все деятели культуры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Гомерчик 8 часов назад
Шинейд О’Коннор 1966 - 2023
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Uganda 13 часов назад
ну умерли и умерли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Вакса 14 часов назад
Печально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Старичок 14 часов назад
Комментарий к фото
этот русофоб лишний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей 15 часов назад
Мэттью Перри, Анфиса Резцова, Вячеслав Назарук, Дмитрий Красилов. И много много других замечательных людей которые не были медийными и популярным но от их ухода стало грустно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Glory to Urine! 15 часов назад
Комментарий к фото
Говно старое. Эта шваль, которая получила всё при Союзе, яростно ругала Союз. Земля стекловатой этой продажной твари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Харон 15 часов назад
И что поставить такому посту?
+? Типо рад что они умерли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Viktor
Aliens
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77992



Другие посты автора
Популярное
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 декабря
Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её участники и как Кадыров предлагает решить проблему
Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её...
Набирающие популярность
Новый вид игуан открыт Южной и Юго-Восточной Азии
Новый вид игуан открыт Южной и Юго-Восточной Азии
"Два, три или пять?" Сколько на самом деле было телеканалов в Советском Союзе?
"Два, три или пять?" Сколько на самом деле было телеканалов в Советском Союзе?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#природа#кино#Суд#интересно#Россия#сарказм#снег
#животные#забавно#люди#в мире#Китай#голая вечеринка#СССР#полиция#яйца#фильм
#факты#Ynews#Новый год#кот#милота#задержание#история#Анастасия Ивлеева#познавательно#кошка
«Где я, бл**, оказался!»: в Ирландии прошли похороны, на которых все смеялись «Где я, бл**, оказался!»: в Ирландии прошли похороны, на которых все смеялись Подписчики накинулись на Киркорова за то, что он скорбит не по Градскому Подписчики накинулись на Киркорова за то, что он скорбит не по Градскому "Спасибо за счастливое детство": пользователи соцсетей скорбят о смерти Бориса Грачевского "Спасибо за счастливое детство": пользователи соцсетей скорбят о смерти Бориса Грачевского Слониха отчаянно не верила в смерть своего малыша Слониха отчаянно не верила в смерть своего малыша Небесная почта Ноттингема Небесная почта Ноттингема

На что жалуетесь?

Вернуться