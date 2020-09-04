Слониха отчаянно не верила в смерть своего малыша

Слоны - самые чувствительные животные. Они очень остро переживают смерть близких, особенно детёнышей. Матери, потерявшие малыша даже могут впасть в депрессию и больше никогда не забеременеть.
В малайзийском штате Джохор 31 сентября на трассе сбили слонёнка. Проезжавшие мимо водители заметили стоящую на дороге помятую машину и слониху, которая хоботом пыталась поднять уже мёртвого детёныша. Очевидцы рассказали порталу Malay Mail, что слониха как будто пыталась разбудить своего ребёнка.
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Мотоциклисты, остановившиеся на дороге, рассказали, что на протяжении нескольких часов убитая горем мать не отходила от мёртвого слонёнка. По словам специалистов, она не отойдёт от него на протяжении суток, а потом уйдёт обратно в леса.
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Слоны очень чувствительны и тоскуют долго. Они даже могут впасть в депрессию всем стадом после смерти сородича. В комментариях к записи на Facebook жители Малайзии заметили, что в стране дороги тянутся сквозь леса и на них часто выходят дикие животные.
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