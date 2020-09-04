FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8603 поста • 1097 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Слониха отчаянно не верила в смерть своего малыша

Слониха отчаянно не верила в смерть своего малыша (2 фото + 2 видео)

Автор:
04 сентября 2020 14:52
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   малайзия   печаль   скорбь   слониха   слоны   фото   
1934
2
2

Слоны - самые чувствительные животные. Они очень остро переживают смерть близких, особенно детёнышей. Матери, потерявшие малыша даже могут впасть в депрессию и больше никогда не забеременеть.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   интересное   малайзия   печаль   скорбь   слониха   слоны   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Manul 2 часа назад
Не стал даже смотреть видео. Это было бы больно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
yamatilda07 12 минут назад
Не буду смотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ваня панкин Час назад
фух... тяжелейшее зрелище... и сказать она ничего не может...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Olga Raudis 2 часа назад
Не только слоны переживают гибель близких. Эмоции вообще всем животным свойственны, а осознать гибель близкого существа способны не только слоны, но и дельфины, приматы, волки и собаки - социальные животные с высоким уровнем развития.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
842
Олеся К 2 часа назад
жалко конечно ...такие чувства у животных сильные, одно только непонятно и обидно ...ну как можно слона на дороге не увидить...и сбить*(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
329
zu4ara 2 часа назад
знал же что не надо смотреть......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер 3 часа назад
Мама - она и есть - МАМА....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора Единственный корги-полицейский в России ушёл на пенсию Единственный корги-полицейский в России ушёл на пенсию 30 редких летучих мышей, о существовании которых вы наверняка не знали 30 редких летучих мышей, о существовании которых вы наверняка не знали Обезьяна-оккультист с похмелья убила человека и угодила за решётку Обезьяна-оккультист с похмелья убила человека и угодила за решётку В жару медведям из Екатеринбургского зоопарка дают полезное мороженое В жару медведям из Екатеринбургского зоопарка дают полезное мороженое Мужчина разбил окно машины, чтобы вытащить собаку Мужчина разбил окно машины, чтобы вытащить собаку
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом
1
53
Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
3
73
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лица
0
17
Лица
По чему ностальгируют дети 90-х?
0
24
По чему ностальгируют дети 90-х?
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#подборка#актеры#фотографии#германия#новинки#gif#автоприкол
#фото#животные#авария#история#фильмы#навальный#дети#природа#авто авария#картинки
#прикол#интересно#дтп#кино#разное#в мире#забавно#movienews.film#автомобили#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться