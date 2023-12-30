10 существ, которых выбросило на берег в 2023 году

В бескрайнем океане обитает множество самых разных существ, которые удивляют и даже пугают. Некоторых из них периодически выбрасывает на берег — это может быть печально, но для специалистов это ещё одна ценная возможность поближе изучить вид. Взглянем на самые интересные случаи, когда морских животных выбросило на берег в 2023 году.
В июле 2023 года около 55 гринд (чёрных дельфинов) выбросилось на берег на отдалённом пляже острова Льюис в Шотландии. Местные власти несколько часов пытались спасти бедняг, но удалось помочь только одному. Остальные были подвергнуты эвтаназии. Исследователи предполагают, что стая последовала за самкой, которая выбросилась на берег во время родов.
Эту большую белую акулу заметили 5 октября на пляже Брод-Коув в Новой Шотландии, Канада. Сначала она металась по мелководью, а затем загадочным образом оказалась на мели. В итоге акула скончалась, но после этого учёные так и не смогли определить причину смерти.
В мае на побережье штата Орегон, США, несколько рыб выбросились на берег друг за другом. Это случилось в течение нескольких недель — и учёные не могут понять, почему здоровая рыба совершает такое самоубийство. Кроме того, это оказались длиннорылые алепизавры, которые обычно обитают на большой глубине (200-1000 метров). Учёные полагают, что виной всему могут быть болезни, штормовые погодные условия или температурный шок от необычно холодных вод.
Глобстером называют неопознанную органическую массу, вымываемую на берега океанов. В сентябре на побережье острова Симбери в Папуа - Новой Гвинее выбросило останки белого существа, которые шокировали местных жителей и привели в замешательство учёных. Тело было настолько сильно разложившимся, что никто не смог его идентифицировать. Это явно было какое-то морское млекопитающее.
Странную рыбу с иголками на теле выбросило на пляж в Южной Калифорнии 17 октября 2023-го. Это оказалась самка тихоокеанской футбольной рыбы Himantolophus sagamius — редкая рыба-удильщик, которая обитает на большой глубине (от 600 до 1 000 метров) в Тихом океане.
Беременную молотоголовую акулу нашли мёртвой в апреле возле пляжа Оранж в Алабаме, США. При изучении учёные обнаружили, что она вынашивала 40 детенышей. У акулы не нашли никаких признаков болезни, поэтому исследователи предполагают, что она погибла из-за рыбаков.
В июле около 100 гринд выбросились на берег на пляже Чейнс в Западной Австралии. Местные службы всеми силами пытались переместить их обратно в воду, однако к концу дня 51 особь погибла. Днём ранее эту стаю видели на мелководье — они плавали, тесно прижавшись друг к другу. Учёные объяснили, что гринды живут в тесных социальных группах. Поэтому, когда лидеры стаи совершают навигационные ошибки или заболевают, они ведут остальных к берегу.
В октябре на пляже в Австралии нашли тело большой белой акулы, разорванное пополам. На ней обнаружили ДНК косатки. Как объяснили учёные, известно, что касатки иногда нападают на больших белых акул.
На берег Филиппин впервые в истории выбросило беременную пелагическую большеротую акулу вместе с её новорождёнными детенышами. Тела малышей акулы доставили в Национальный музей Филиппин, где их в данный момент изучают.
В июне на берег в Чили выбросилась группа косаток типа D. Это редкий вид косаток, которых видели два раза за всю историю. Последний подобный случай, когда косаток этого вида выбросило на берег, произошёл 67 лет назад в Новой Зеландии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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задохнулась "чистым" воздухом...как и большинство других.