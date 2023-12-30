10 существ, которых выбросило на берег в 2023 году

В мае на побережье штата Орегон, США, несколько рыб выбросились на берег друг за другом. Это случилось в течение нескольких недель — и учёные не могут понять, почему здоровая рыба совершает такое самоубийство. Кроме того, это оказались длиннорылые алепизавры, которые обычно обитают на большой глубине (200-1000 метров). Учёные полагают, что виной всему могут быть болезни, штормовые погодные условия или температурный шок от необычно холодных вод.