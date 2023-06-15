"Учёные назвали виды муравьёв, чей укус поражает нервные клетки"

Но благодаря исследованию специалисты выяснили важные данные. Оказалось, яд исследуемых муравьёв воздействует на натриевые каналы жертвы (они расположены на участках мембран клеток эпителия). Токсины муравьев открывают эти каналы и не дают им снова закрыться, продлевая и усиливая болевой сигнал. У многих ядовитых животных вырабатываются похожие токсины, воздействующие на натриевые каналы: например, такой яд у жёлтого древесного скорпиона (Androctonus australis). Однако, помимо этого, сильную боль могут вызывать и другие факторы - и по словам авторов исследования, это им ещё предстоит изучить.