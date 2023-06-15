"Учёные назвали виды муравьёв, чей укус поражает нервные клетки"

Новое исследование показало: яд муравьёв, которые наносят самые болезненные укусы в мире, воздействует на нервные клетки жертвы. Таким сильнейшим ядом обладают муравьи-пули и зеленоголовые муравьи (Rhytidoponera metallica). Их укусы вызывают дрожь, продолжительную боль и даже потерю чувствительности. Лучше с ними не связываться!
Муравьи-пули (Paraponera clavata) и зеленоголовые муравьи (Rhytidoponera metallica), обитающие в Центральной и Южной Америке, наносят самые болезненные укусы в мире. В яде этих видов муравьёв содержатся нейротоксины, которые вызывают дрожь, онемение и продолжительную боль у людей и животных. Укусы этих муравьев также сравнивали с болью от выстрела, так и появилось их название. Вот как описывает укус муравья-пули энтомолог Джастин О. Шмидт в книге "The Sting of the Wild":
"Укус вызывает острую, интенсивную, режущую боль. Как будто идёшь по горящим углям с длинным 8-сантиметровым гвоздём, воткнутым в пятку," - пишет эксперт.
"Укусы муравьёв-пуль могут быть вызывать боль в течение 12 часов. Это глубокая сверлящая боль, которая ощущается в костях, сопровождается потоотделением и мурашками по коже", - пишет ещё один эксперт, Сэм Робинсон - биофармаколог Института молекулярной биологии Квинслендского университета.
Именно Робинсон и его команда выяснили, что яд муравьёв-пуль и зеленоголовых муравьёв воздействует на особые белки в нервных клетках жертвы. Известно, что в яде муравьёв-пуль содержится нейротоксин под названием понератоксин - он действует на нервные клетки, взаимодействуя с ионными каналами и белками плазматической мембраны. Однако, оставалось неясным, как это вещество вызывает такую сильную и продолжительную боль.
Но благодаря исследованию специалисты выяснили важные данные. Оказалось, яд исследуемых муравьёв воздействует на натриевые каналы жертвы (они расположены на участках мембран клеток эпителия). Токсины муравьев открывают эти каналы и не дают им снова закрыться, продлевая и усиливая болевой сигнал. У многих ядовитых животных вырабатываются похожие токсины, воздействующие на натриевые каналы: например, такой яд у жёлтого древесного скорпиона (Androctonus australis). Однако, помимо этого, сильную боль могут вызывать и другие факторы - и по словам авторов исследования, это им ещё предстоит изучить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Жёлтый древесный скорпион...
Мои нервные клетки поражает лишь долбоибизм таких говнопостеров!