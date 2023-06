"Учёные назвали виды муравьёв, чей укус поражает нервные клетки"

Муравьи-пули (Paraponera clavata) и зеленоголовые муравьи (Rhytidoponera metallica), обитающие в Центральной и Южной Америке, наносят самые болезненные укусы в мире. В яде этих видов муравьёв содержатся нейротоксины, которые вызывают дрожь, онемение и продолжительную боль у людей и животных. Укусы этих муравьев также сравнивали с болью от выстрела, так и появилось их название. Вот как описывает укус муравья-пули энтомолог Джастин О. Шмидт в книге "The Sting of the Wild":

"Укус вызывает острую, интенсивную, режущую боль. Как будто идёшь по горящим углям с длинным 8-сантиметровым гвоздём, воткнутым в пятку," - пишет эксперт.