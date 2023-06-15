FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14153 поста • 1672 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Учёные назвали виды муравьёв, чей укус поражает нервные клетки

Учёные назвали виды муравьёв, чей укус поражает нервные клетки

Автор:
15 июня 2023 21:32
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   интересное   интересные факты   муравьи   насекомые   опасно   природа   факты   фото   
1008
8

Новое исследование показало: яд муравьёв, которые наносят самые болезненные укусы в мире, воздействует на нервные клетки жертвы. Таким сильнейшим ядом обладают муравьи-пули и зеленоголовые муравьи (Rhytidoponera metallica). Их укусы вызывают дрожь, продолжительную боль и даже потерю чувствительности. Лучше с ними не связываться!

Муравьи-пули (Paraponera clavata) и зеленоголовые муравьи (Rhytidoponera metallica), обитающие в Центральной и Южной Америке, наносят самые болезненные укусы в мире. В яде этих видов муравьёв содержатся нейротоксины, которые вызывают дрожь, онемение и продолжительную боль у людей и животных. Укусы этих муравьев также сравнивали с болью от выстрела, так и появилось их название. Вот как описывает укус муравья-пули энтомолог Джастин О. Шмидт в книге "The Sting of the Wild":


"Укус вызывает острую, интенсивную, режущую боль. Как будто идёшь по горящим углям с длинным 8-сантиметровым гвоздём, воткнутым в пятку," - пишет эксперт.

×
×

"Укусы муравьёв-пуль могут быть вызывать боль в течение 12 часов. Это глубокая сверлящая боль, которая ощущается в костях, сопровождается потоотделением и мурашками по коже", - пишет ещё один эксперт, Сэм Робинсон - биофармаколог Института молекулярной биологии Квинслендского университета.


Именно Робинсон и его команда выяснили, что яд муравьёв-пуль и зеленоголовых муравьёв воздействует на особые белки в нервных клетках жертвы. Известно, что в яде муравьёв-пуль содержится нейротоксин под названием понератоксин - он действует на нервные клетки, взаимодействуя с ионными каналами и белками плазматической мембраны. Однако, оставалось неясным, как это вещество вызывает такую сильную и продолжительную боль.

Но благодаря исследованию специалисты выяснили важные данные. Оказалось, яд исследуемых муравьёв воздействует на натриевые каналы жертвы (они расположены на участках мембран клеток эпителия). Токсины муравьев открывают эти каналы и не дают им снова закрыться, продлевая и усиливая болевой сигнал. У многих ядовитых животных вырабатываются похожие токсины, воздействующие на натриевые каналы: например, такой яд у жёлтого древесного скорпиона (Androctonus australis). Однако, помимо этого, сильную боль могут вызывать и другие факторы - и по словам авторов исследования, это им ещё предстоит изучить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   животные   интересное   интересные факты   муравьи   насекомые   опасно   природа   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Трям 57 минут назад
"Учёные назвали виды муравьёв, чей укус поражает нервные клетки"
Жёлтый древесный скорпион...


Мои нервные клетки поражает лишь долбоибизм таких говнопостеров!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Бывалый 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88441



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Намешалось
Намешалось
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#люди#животные#ДТП#Автовсячина#подборка#интересное#США#забавно
#фото#автомобили#Юмор#история#новости#кино#Китай#фильм#собака#картинки
#интересно#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#позитив#факты#смерть#Россия#соцсети
Зарядное устройство GaN USB-C на 33 Вт всего за $6,89 Зарядное устройство GaN USB-C на 33 Вт всего за $6,89 Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться