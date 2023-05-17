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В водах Британии заметили редчайшего слизня

В водах Британии заметили редчайшего слизня

Автор:
17 мая 2023 20:56
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   интересное   морские обитатели   морской слизень   океан   природа   редкие животные   слизень   фото   
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Некоторые существа из мира природы кажутся нереальными, и скорее напоминают мультяшных персонажей. Редкий морской слизень Babakina anadoni — как раз такое создание. Недавно его обнаружили у берегов Корнуолла в Англии.

Этого цветного слизня обнаружили под крупным камнем у берегов Корнуолла, Англия. "Радужный" морской слизень, или Babakina anadoni, известен своим ярким окрасом. Обычно его можно увидеть у берегов Испании, Португалии и Франции, но это был лишь четвёртый раз, когда это существо увидели в Великобритании. Чаще всего их находят дайверы, но в этот раз его нашли эксперты по исследованию камней из местного проекта The Rock Pool.


"Если бы вы увидели столько камней, сколько я за последний год, вы бы поняли, что иногда под камнями встречаются крайне интересные обитатели. Последний камень, который я нашла, был именно таким. Я подняла большой и тяжёлый камень, покрытый морскими водорослями, и сразу увидела под ним что-то яркое. Я много читала о голожаберных, поэтому тут же поняла, кто передо мной. Это был редчайший радужный слизень," - рассказала Вики Барлоу, эксперт из проекта.

Эти морские слизни относятся к семейству эолидных голожаберных, и вырастают до 2 см в длину. Основной цвет его тела - розовый, а свои разноцветные "щупальца" (цераты) слизень выпускает, когда чувствует угрозу. В основном эти создания питаются водорослями и анемонами, а также другими морскими слизнями.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   животные   интересное   морские обитатели   морской слизень   океан   природа   редкие животные   слизень   фото   
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