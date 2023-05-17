В водах Британии заметили редчайшего слизня

"Если бы вы увидели столько камней, сколько я за последний год, вы бы поняли, что иногда под камнями встречаются крайне интересные обитатели. Последний камень, который я нашла, был именно таким. Я подняла большой и тяжёлый камень, покрытый морскими водорослями, и сразу увидела под ним что-то яркое. Я много читала о голожаберных, поэтому тут же поняла, кто передо мной. Это был редчайший радужный слизень," - рассказала Вики Барлоу, эксперт из проекта.