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Найдена причина мирового яичного кризиса: в Испании местные жители в&nbsp;шуточной битве разбили более десяти тысяч яиц

Найдена причина мирового яичного кризиса: в Испании местные жители в шуточной битве разбили более десяти тысяч яиц

Автор:
30 декабря 2023 10:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Испания   битка   люди   мука   побоище   шутка   яйца   
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Помимо яиц, в ходе битвы было разбросано более 2,5 тонны муки. Традиционная «битва» проходит ежегодно в День святых младенцев — участники «побоища» делятся на «военную хунту» и «оппозицию» и забрасывают друг друга яйцами и мукой.

По словам мэра города Иби Серджио Карраско, все использованные как снаряды яйца были просрочены.


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Метки: Видео   Испания   битка   люди   мука   побоище   шутка   яйца   
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18  комментариев
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741
FreelancerND 5 часов назад
Любая [мат] во время которой попусту переводят еду - это мразотное говно.
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99
Pasha Panfilov 2 часа назад
Дикари. Испанцы вообще дикари, то быков заживо жгут, то яйцами кидаются. Дикий народ, без мозгов.
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2k
Звёздный странник 4 часа назад
Цитата: "...все использованные как снаряды яйца были просрочены."
То есть, по сути, все кидались друг в друга ТУХЛЫМИ яйцами? А все в курсе как пахнет разбитое тухлое яйцо?
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99
Pasha Panfilov Звёздный странник 2 часа назад
Я в курсе, я инкубацией занимаюсь и раньше по неопытности были яйца, которые прошляпил, неоплод в инкубаторе пролежавший и протухший. Это адовый звездец.
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4k
Glory to Urine! 4 часа назад
Свиньи какие-то. Как можно едой бросаться? Какашками лучше бы, их много и они бесплатны.
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0
Наталья 4 часа назад
Если б они знали к чему эта забава приведет))
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16k
Hairy 5 часов назад
И где это в мире кризис яичный окромя Рассеюшки?
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99
Pasha Panfilov Hairy 2 часа назад
В США изначально был, наши просто переняли. Там мексиканские наркокартели (!) переквалифицироваться начали даже на контрабанду яиц. Забросили наркобизнес и занялись яйцами (!!!). Те еще были страсти и разборки.
Ну а наша либерда подпиндосная конечно же всё перенимает, если в США голая вечеринка - то и нам надо, если геи - то и мы резко голубеем, если яиц дефицит - ну айда и здесь это раскручивать.
По факту нет ничего такого, конечно, кому надо - тот кур себе спокойно заведет штук пять на даче, и дурью не мается.
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5k
Искандер 5 часов назад
Вспомнилась фраза из старого анекдота:
"-Говорят, в Африке негры недоедают, так вот я требую,- всё что они недоедают...!"
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6k
Трям 5 часов назад
Тякайте с городу! Вам песда!
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