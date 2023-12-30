Найдена причина мирового яичного кризиса: в Испании местные жители в шуточной битве разбили более десяти тысяч яиц

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Помимо яиц, в ходе битвы было разбросано более 2,5 тонны муки. Традиционная «битва» проходит ежегодно в День святых младенцев — участники «побоища» делятся на «военную хунту» и «оппозицию» и забрасывают друг друга яйцами и мукой.
По словам мэра города Иби Серджио Карраско, все использованные как снаряды яйца были просрочены.
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То есть, по сути, все кидались друг в друга ТУХЛЫМИ яйцами? А все в курсе как пахнет разбитое тухлое яйцо?
Ну а наша либерда подпиндосная конечно же всё перенимает, если в США голая вечеринка - то и нам надо, если геи - то и мы резко голубеем, если яиц дефицит - ну айда и здесь это раскручивать.
По факту нет ничего такого, конечно, кому надо - тот кур себе спокойно заведет штук пять на даче, и дурью не мается.
"-Говорят, в Африке негры недоедают, так вот я требую,- всё что они недоедают...!"