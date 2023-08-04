Посетителям фестиваля пришлось спасаться бегством от случайно выпущенных быков 

В городе в рамках ежегодного праздника корриды проходил парад, на котором молодежь одевается в традиционные карнавальные костюмы. После парада, согласно традиции Bous al Correr, на улицы должны были быть выпущены быки, чтобы желающие могли попытаться увернуться от них. Из-за ошибки в коммуникации животных выпустили из загонов раньше времени, сразу после окончания парада.

Очевидцы сняли на видео момент, когда десятки людей увидели разъяренных животных, которые погнались за ними, и бросились к ближайшему укрытию. Среди них был отец в джинсовых шортах, который, ничего не подозревая, шел навстречу быкам с ребенком на руках. Увидев испуганные лица окружающих, мужчина резко развернулся и побежал.