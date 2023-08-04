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Посетителям фестиваля пришлось спасаться бегством от случайно выпущенных быков&nbsp;

Посетителям фестиваля пришлось спасаться бегством от случайно выпущенных быков 

Автор:
04 августа 2023 08:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Испания   Фестиваль   бык   в мире   люди   
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На фестивале в испанском городе Гата-де-Горгос случайно выпущенные быки погнались за людьми.

В городе в рамках ежегодного праздника корриды проходил парад, на котором молодежь одевается в традиционные карнавальные костюмы. После парада, согласно традиции Bous al Correr, на улицы должны были быть выпущены быки, чтобы желающие могли попытаться увернуться от них. Из-за ошибки в коммуникации животных выпустили из загонов раньше времени, сразу после окончания парада.

Очевидцы сняли на видео момент, когда десятки людей увидели разъяренных животных, которые погнались за ними, и бросились к ближайшему укрытию. Среди них был отец в джинсовых шортах, который, ничего не подозревая, шел навстречу быкам с ребенком на руках. Увидев испуганные лица окружающих, мужчина резко развернулся и побежал.

В числе посетителей фестиваля было много подростков. Некоторые из очевидцев прижались к стене подземного перехода, пока мимо них проносились животные.

Быки не стали нападать на местных жителей. В результате произошедшего никто не пострадал. В конце все же быков увели с улиц сотрудники полиции и службы гражданской защиты.

После того как запись произошедшего стала вирусной в соцсетях, руководство города было вынуждено принести извинения. «Члены комиссии по праздникам 2023 года и мэрия Гата-де-Горгос хотят извиниться за произошедшие события на празднике корриды. Были приняты все необходимые меры, чтобы это больше не повторилось. Мы благодарим службы экстренного реагирования, волонтеров службы гражданской защиты и местную полицию, которые действовали профессионально и эффективно, чтобы предотвратить серьезные последствия», — говорится в сообщении.

Традиция, когда быков выпускают на улицы, а участники забега пытаются увернуться от них, популярна в испанском регионе Валенсия. В прошлые годы на подобных мероприятиях происходило множество несчастных случаев.

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Метки: Видео   Испания   Фестиваль   бык   в мире   люди   
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1  комментарий
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Горожанин 2 часа назад
Ничего- ничего, скоро на Западе будут популярны шоу с другой популярной едой - с саранчой.
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