Стеклянная бутылка из секонд-хенда оказалась творением знаменитого архитектора

Когда Джессика Винсент купила вазу в магазине Goodwill в Вирджинии, она даже не подозревала, что ее спроектировал Карло Скарпа, знаменитый итальянский архитектор.

В июне Джессика Винсент проходила по оживленному магазину Goodwill мимо видеомагнитофонов, ламп и стеклянных безделушек. Но ничто не привлекало ее внимания, пока она не увидела вазу в форме бутыли из переливающегося стекла с красноватыми и зелеными полосами. На дне Джессика заметила маленькую букву "М", которая, по ее мнению, обозначала Мурано — остров недалеко от Венеции и историческую родину знаменитого муранского стекла.

У нее было предчувствие, что эта вещь может иметь какую-то ценность.

«У меня было ощущение, что это может быть изделие стоимостью 1000 или 2000 долларов, — сказала она. — Но я понятия не имела об ее истинной стоимости, пока не провела дополнительное исследование».

На вазе не было ценника. Джессика сказала себе, что заплатит 8,99 доллара и не больше. Когда кассирша поставила ей счет, он составил 3,99 доллара. Сущий пустяк!

Вернувшись домой, Джессика поискала в интернете информацию об идентификации стекла, чтобы больше узнать о своей вазе. Она пообщалась со знающими людьми. Ей сказали, что ваза похожа на творение Карло Скарпы, известного итальянского архитектора, и направили ее в аукционный дом Райта.