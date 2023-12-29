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Стеклянная бутылка из секонд-хенда оказалась творением знаменитого архитектора

Стеклянная бутылка из секонд-хенда оказалась творением знаменитого архитектора

Автор:
29 декабря 2023 15:53
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории людей   историия из жизни   комиссионки   нашли раритет   раритет   редкая вещь   редкая находка   секонды   ценная вещь   
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Женщина увидела симпатичную раскрашенную вазу в форме бутылки и купила ее всего за 3,99 доллара — дело было в комиссионном магазине. Знающие люди посоветовали показать эту вещь специалистам. В итоге милая бутылочка была выставлена на аукцион и продана более чем за 100 000 долларов.


Когда Джессика Винсент купила вазу в магазине Goodwill в Вирджинии, она даже не подозревала, что ее спроектировал Карло Скарпа, знаменитый итальянский архитектор.


В июне Джессика Винсент проходила по оживленному магазину Goodwill мимо видеомагнитофонов, ламп и стеклянных безделушек. Но ничто не привлекало ее внимания, пока она не увидела вазу в форме бутыли из переливающегося стекла с красноватыми и зелеными полосами. На дне Джессика заметила маленькую букву "М", которая, по ее мнению, обозначала Мурано — остров недалеко от Венеции и историческую родину знаменитого муранского стекла.


У нее было предчувствие, что эта вещь может иметь какую-то ценность.


«У меня было ощущение, что это может быть изделие стоимостью 1000 или 2000 долларов, — сказала она. — Но я понятия не имела об ее истинной стоимости, пока не провела дополнительное исследование».


На вазе не было ценника. Джессика сказала себе, что заплатит 8,99 доллара и не больше. Когда кассирша поставила ей счет, он составил 3,99 доллара. Сущий пустяк!


Вернувшись домой, Джессика поискала в интернете информацию об идентификации стекла, чтобы больше узнать о своей вазе. Она пообщалась со знающими людьми. Ей сказали, что ваза похожа на творение Карло Скарпы, известного итальянского архитектора, и направили ее в аукционный дом Райта.


«Как только я увидел фотографии, у меня возникло очень хорошее предчувствие, — рассказал президент аукционного дома Ричард Райт. — Больше всего меня впечатлило ее идеальное состояние. Если бы на ней был даже небольшой скол, она не стоила бы больше 10 000 долларов. А так это было ничто иное, как выигрышный лотерейный билет».


Ваза была продана на аукционе за 107 100 долларов неизвестному частному коллекционеру из Европы. Около 83 500 долларов достались Джессике Винсент, около 23 600 долларов  — аукционному дому Райта.


Специалисты, оценивавшие изделие, определили, что оно относится к серии «Пеннелате», которую Карло Скарпа разработал в 1940-х годах. Неизвестно, сколько ваз такого рода было изготовлено.



Неясно, как ваза попала в магазин Goodwill. «Установить точного дарителя этого предмета будет практически невозможно», — сказала Лора Фейсон, представительница компании Goodwill of Central & Coastal Virginia, которая, по ее словам, обрабатывает более двух миллионов пожертвований в год.


Специалисты аукционного дома Райта первоначально предполагали, что ваза может стоить от 30 000 до 50 000 долларов. Джессика Винсент сразу решила, что продаст ценную вещь вместо того, чтобы хранить ее — мало ли что с ней случится?


«Когда я узнала, насколько это редкая вещь и сколько она может стоить, мне стало как-то не по себе, потому что у меня дома с ней могло случиться все, что угодно. Когда у тебя есть такая дорогая вещь, начинаешь переживать за нее — а вдруг ее случайно уронят, или кто-то вломится в дом, или случится пожар, — объяснила свое решение Джессика. — Поэтому я решила, что хочу вернуть эту вещь в мир искусства и спасти ее от безвестности. А она в каком-то смысле поможет спасти и меня».


И это действительно так: в этому году Джессика, которая тренирует лошадей для игры в поло, купила фермерский дом 1930 года постройки. Дому нужен капитальный ремонт. На деньги, вырученные от продажи вазы, женщина надеется обновить систему отопления, установить посудомоечную машину и добавить ограждение. Так что они как нельзя кстати!








Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории людей   историия из жизни   комиссионки   нашли раритет   раритет   редкая вещь   редкая находка   секонды   ценная вещь   
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161k
Виктор Апрель 3 часа назад
У вещей - у всех - вообще нет цены, пока она кем-то не куплена. Вещь стоит ровно столько, сколько за неё готов заплатить покупатель - независимо от затрат на её изготовление и прочее. Это хорошо видно на примере этой Джессики - она сразу определила для себя конечную стоимость бутылки, в которую вошли и полезность, и привлекательность.
Например, для меня "черный квадрат" Малевича стоит 0 руб. Эстетически он мне несимпатичен, в хозяйстве это старьё не использовать, всякие "глубины мирозданья в непознанной вечности разума", о которых говорят эксперты друг другу - это до тех пор, пока однажды кто-то скажет: "А король-то голый..."
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2k
svetludmila Час назад
Тут недавно рассказывали похожую историю, как парень якобы купил дом и обогатился на старье. Похоже на рекламу аукционов или комиссионок. Авито, ebay и т.д. завалены вещами. Продается небольшая их часть и дешево.
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14k
net Час назад
Аукционный дом берет комиссию, это реальное бабло. Они возьмут % сегодня, они возьмут % при следующей продаже и при следующей. А стоимость бутылки это химера-хумера. Хрен знает сколько она может стоить. Когда следующий покупатель поверит в ее ценность, тогда и узнают.
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6k
Трям 3 часа назад
Он че, помер сидя на ней?
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2k
КолдурасЪ 3 часа назад
Ну всё, давайте все метнёмся бутылки собирать!
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