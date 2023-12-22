Ближе к природе: девушка кормит горилл, которых знает с младенчества

Защита природы — можно сказать, семейный бизнес Аспиналлов, поскольку начинал это дело еще отец Дамиана. Сегодня Дамиан руководит Фондом Джона Аспиналла и его цель — разведение горилл и возвращение их в дикую природу. Он управляет парком дикой природы Хаулеттс в Кенте и близлежащим парком Порт-Лимпн, где родилось не менее 120 горилл.

На трогательном видео ниже Фрейя угощает лакомствами пару горилл — она сидит с ними рядом в вольере и раздает им угощения, как маленьким детям. Фрейя знает 36-летнего сильвербэка (серебристую гориллу) Кифу и 35-летнего Тамбаби с самого своего рождения.