Ближе к природе: девушка кормит горилл, которых знает с младенчества

Эта милая 20-летняя блондинка — дочь Дамиана Аспиналла, британского миллионера и защитника природы. Её зовут Фрейя Эйр Аспиналл и она с детства проводит много времени в окружении животных в парке дикой природы, которым владеет её отец.
Защита природы — можно сказать, семейный бизнес Аспиналлов, поскольку начинал это дело еще отец Дамиана. Сегодня Дамиан руководит Фондом Джона Аспиналла и его цель — разведение горилл и возвращение их в дикую природу. Он управляет парком дикой природы Хаулеттс в Кенте и близлежащим парком Порт-Лимпн, где родилось не менее 120 горилл.
На трогательном видео ниже Фрейя угощает лакомствами пару горилл — она сидит с ними рядом в вольере и раздает им угощения, как маленьким детям. Фрейя знает 36-летнего сильвербэка (серебристую гориллу) Кифу и 35-летнего Тамбаби с самого своего рождения.
Фрейя за 20 лет установила доверительные отношения с этой парой. Она и ее отец — единственные люди, которым могут приближаться к гориллам без опаски и спокойно взаимодействовать с ними.
«Для такого взаимодействия требуются годы доверия, любви и уважения. Никто, кроме Фрейи и Дамиана, не входит в их вольер вместе с ними. Никаких трюков, никаких уловок, только годы любви, взаимного уважения и доверия», — рассказали сотрудники Howletts Wild Animal Park.
«Фрейя с самого детства так общается с животными. Животные честны. Если бы гориллы не хотели общаться, они давали бы об этом знать языком тела, прежде чем вы собрались войти к ним в вольер».
Гориллы — не единственные дикие животные, с которыми Фрейя спокойно и с удовольствием общается.
Вот она кормит жирафа в заповеднике Порт-Лимпн в Кенте, принадлежащем ее отцу Дэмиану Аспиналлу, в 2018 году
А вот Фрейя с семейным гепардом Сабой (его подращивали в домашних условиях, чтобы потом выпустить на волю в Африке)
Недавно Фрейя отпраздновала 20-летие, устроив вечеринку с одним из львят в парке Howletts Wildlife
«Я выросла среди животных и не могу представить свой мир без них, — говорит Фрейя. — Это у меня в крови — я всегда знала, чем хочу заниматься».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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