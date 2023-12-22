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Ближе к природе: девушка кормит горилл, которых знает с младенчества

Ближе к природе: девушка кормит горилл, которых знает с младенчества

Автор:
22 декабря 2023 16:20
Сообщество : Животные
Метки: Дамиан Аспиналл   Фрейя Аспиналл   горилла   дикая природа   защита животных   зоозащита   истории людей   парк дикой природы   
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Эта милая 20-летняя блондинка — дочь Дамиана Аспиналла, британского миллионера и защитника природы. Её зовут Фрейя Эйр Аспиналл и она с детства проводит много времени в окружении животных в парке дикой природы, которым владеет её отец.


Защита природы — можно сказать, семейный бизнес Аспиналлов, поскольку начинал это дело еще отец Дамиана. Сегодня Дамиан руководит Фондом Джона Аспиналла и его цель — разведение горилл и возвращение их в дикую природу. Он управляет парком дикой природы Хаулеттс в Кенте и близлежащим парком Порт-Лимпн, где родилось не менее 120 горилл.


На трогательном видео ниже Фрейя угощает лакомствами пару горилл — она сидит с ними рядом в вольере и раздает им угощения, как маленьким детям. Фрейя знает 36-летнего сильвербэка (серебристую гориллу) Кифу и 35-летнего Тамбаби с самого своего рождения.



Фрейя за 20 лет установила доверительные отношения с этой парой. Она и ее отец — единственные люди, которым могут приближаться к гориллам без опаски и спокойно взаимодействовать с ними.


«Для такого взаимодействия требуются годы доверия, любви и уважения. Никто, кроме Фрейи и Дамиана, не входит в их вольер вместе с ними. Никаких трюков, никаких уловок, только годы любви, взаимного уважения и доверия», — рассказали сотрудники Howletts Wild Animal Park.


«Фрейя с самого детства так общается с животными. Животные честны. Если бы гориллы не хотели общаться, они давали бы об этом знать языком тела, прежде чем вы собрались войти к ним в вольер».


Гориллы — не единственные дикие животные, с которыми Фрейя спокойно и с удовольствием общается.


«Я выросла среди животных и не могу представить свой мир без них, — говорит Фрейя. — Это у меня в крови — я всегда знала, чем хочу заниматься».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дамиан Аспиналл   Фрейя Аспиналл   горилла   дикая природа   защита животных   зоозащита   истории людей   парк дикой природы   
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Антон 56 минут назад
Любовь и доброта, спасут мир.
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Duke_kir 7 минут назад
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