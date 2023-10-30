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В курятнике английского фермера нашли Jaguar 1958 года выпуска

В курятнике английского фермера нашли Jaguar 1958 года выпуска

Автор:
30 октября 2023 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: Jaguar   автомобильное   раритет   редкая машина   редкая находка   ретро авто   ретроавтомобиль   старый автомобиль   
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Удивительные вещи иногда можно обнаружить в сельской глубинке! Например, редкий автомобиль — Jaguar XK150 drophead coupe 1958 года выпуска. Машину купили 25 лет назад с целью восстановить, но руки до нее у владельца так и не дошли. Все эти годы она стояла в сарае и ждала своего часа... А теперь ее выставили на аукцион!

Машина принадлежала фермеру, который приобрел ее 25 лет назад с мыслью отреставрировать. Однако она так и продолжала тихо ржаветь в углу сарая, в котором гнездились куры. Другого места для хранения автомобиля не было, поэтому в итоге владелец просто отгородил часть сарая шлакоблоками, замуровав там старый «Ягуар» на четверть века.


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А потом о существовании редкого мотора узнал один автолюбитель. Он изъявил желание его купить. Приехал, снес стену в сарае и прямо на месте приобрел автомобиль — вернее, то, что от него осталось. Надо понимать, что после восстановление такую машину можно продать за 100 тысяч фунтов стерлингов (более 11 млн рублей).


Несмотря на то, что состояние автомобиля оставляет желать лучшего (ржавчина, грязь, порванные сиденья, оторванная тканевая крыша, отслаивающееся лакокрасочное покрытие), даже в этом состоянии он стоит 40 тысяч фунтов стерлингов (4,5 млн рублей).


Это объясняется тем, что двухместный спортивный автомобиль сохранил свои оригинальные черты, включая шасси и двигатель, и пользуется большим спросом у коллекционеров. Было выпущено всего 2 672 таких машины, что делает этот автомобиль редкой находкой.


По словам представителей аукционного дома, после восстановления автомобиль будет стоить более 100 000 фунтов стерлингов.


Продавать его будет аукционный дом Humbert & Ellis Auctioneers из города Давентри, Нортгемптоншир.

Эксперты по оценке классических автомобилей из компании Hagerty утверждают, что XK150 Drophead Coupe 1950 г. в состоянии "concours", т. е. достаточно хорошем для того, чтобы сегодня его можно было выставить в музее, будет стоить до 110 тыс. фунтов стерлингов, хотя новому владельцу придется потратить почти такую же сумму, чтобы привести его в соответствие с высокими стандартами.



Двигатель на месте, однако для его восстановления потребуются определенные усилия и опыт


Спидометр, масломер и счетчик оборотов по-прежнему на месте, как и большая часть коммутационной аппаратуры

Вот что рассказал аукционист Джонатан Хамберт:


«Это автомобиль с совпадающими номерами, который находится в оригинальном, не восстановленном, нетронутом состоянии. Таких автомобилей не так много. Наш продавец — любитель автомобилей и слышал об этом «Ягуаре». Но он не подозревал, что автомобиль был спрятан за стеной в сарае в течение 25 лет. Бывший владелец засунул его в угол сельскохозяйственного сарая. В сарае гнездились куры, пока хозяин не решил замуровать машину за стеной. Когда наш продавец пришел, ему пришлось спросить, где она находится, а чтобы добраться до нее, пришлось снести стену бульдозером. Он купил автомобиль в тот же день. Мы проявили к нему большой интерес, потому что он уже созрел для реставрации.



«Этот автомобиль напоминает о том времени, когда британская инженерия была на пике популярности, а автомобили Jaguar занимали ведущие позиции в магазинах».


Автомобиль оснащен 3,4-литровым бензиновым двигателем и способен развивать максимальную скорость 240 км в час. Изначально он был белого цвета с красными кожаными сиденьями и хромированными бамперами и колесами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Jaguar   автомобильное   раритет   редкая машина   редкая находка   ретро авто   ретроавтомобиль   старый автомобиль   
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3  комментария
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76k
Viktor 40 минут назад
Чёта какой-то понурый Jaguar.

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35
AGSVRed Секунду назад
Опять его нашли?
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21k
alexis 2 минуты назад
Главное Экзиибита не подпускать. А мотор скорее всего заведётся даже без капиталки.
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