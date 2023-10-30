В курятнике английского фермера нашли Jaguar 1958 года выпуска

Несмотря на то, что состояние автомобиля оставляет желать лучшего (ржавчина, грязь, порванные сиденья, оторванная тканевая крыша, отслаивающееся лакокрасочное покрытие), даже в этом состоянии он стоит 40 тысяч фунтов стерлингов (4,5 млн рублей).

Это объясняется тем, что двухместный спортивный автомобиль сохранил свои оригинальные черты, включая шасси и двигатель, и пользуется большим спросом у коллекционеров. Было выпущено всего 2 672 таких машины, что делает этот автомобиль редкой находкой.

По словам представителей аукционного дома, после восстановления автомобиль будет стоить более 100 000 фунтов стерлингов.

Продавать его будет аукционный дом Humbert & Ellis Auctioneers из города Давентри, Нортгемптоншир.

Эксперты по оценке классических автомобилей из компании Hagerty утверждают, что XK150 Drophead Coupe 1950 г. в состоянии "concours", т. е. достаточно хорошем для того, чтобы сегодня его можно было выставить в музее, будет стоить до 110 тыс. фунтов стерлингов, хотя новому владельцу придется потратить почти такую же сумму, чтобы привести его в соответствие с высокими стандартами.