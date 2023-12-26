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Крупнейшая операция по спасению диких кошек в Таиланде

Крупнейшая операция по спасению диких кошек в Таиланде

Автор:
26 декабря 2023 10:15
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   животные   истощение   таиланд   тигр   ферма   
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Тигрица, превратившаяся от голода в кожу и кости, стала одной из 15 диких кошек, которых спасли из зоопарка в Мукдахане, на севере Таиланда. На ужасающих кадрах истощённая Саламас лежит на грязном бетоне и едва может подняться.

Саламас была настолько слаба, что едва могла ходить. Зоозащитники опасались, что она не проснётся после седативных препаратов, поэтому отказались от них. Из последних сил тигрица забралась в клетку для транспортировки, конечно, её заманили едой.

Основатель ценра спасения диких животных WFFT Эдвин Вик сказал: "Мы боялись, что она слишком слаба и не сможет идти, но она сделала усилие и, спотыкаясь, зашла в клетку".

Двенадцать часов Саламас везли в заповедник. Спасатели надеются, что хищница начнёт выздоравливать, несмотря на то, что она очень худая и на её теле отсутствуют огромные участки меха.

Среди других спасённых животных - робкая тигрица по кличке А-1 и 20-летний тигр Рэмбо, страдающий от проблем с дыханием. Всю свою жизнь они провели в тесных и грязных вольерах.

Всего будут спасены 35 тигров и 18 леопардов, причём первых 15 выбрали на основе срочных медицинских потребностей.

"Это крупнейшая спасательная операция для частной организации в Таиланде. Тигры, леопарды и другие животные впервые в жизни увидят свободу. Они почувствуют прямой солнечный свет и траву под лапами. У них будет свобода, которую заслуживает каждое животное", - заявил Вик.

Заповедник в провинции Пхетчабури на юге страны представляет собой специализированный центр спасения тигров, занимающий более семнадцати акров практически естественной среды обитания.

Зоозащитник добавил: "После нескольких месяцев планирования мы очень рады, что наконец-то подарили этим великолепным животным новую жизнь в Центре спасения тигров WFFT. К сожалению, они не вернутся в дикую природу, но мы можем предложить им лучшее: безопасный дом, где они смогут бродить по лесным угодьям, общаться с другими тиграми и даже купаться в озере. Мы благодарны Департаменту национальных парков и дикой природы Таиланда за принятие мер против незаконной торговли дикими животными и за сотрудничество с WFFT".

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"Первые двенадцать тигров и три леопарда спасены, но на ферме осталось еще много животных. Мы отчаянно хотим как можно скорее вернуться и спасти их, но, будучи организацией без государственного финансирования, мы полагаемся исключительно на пожертвования".

Ферма в Мукдахане стала предметом длительных судебных споров с чиновниками, занимающимися вопросами дикой природы.

Местные СМИ сообщают, что зверинец неоднократно подвергался проверкам, в том числе в 2020 году, когда Департамент национальных парков, дикой природы и сохранения растений обнаружил доказательства незаконной торговли дикими животными, такие как отрубленная голова тигра и другие части.

Ферма расположена на севере Таиланда, недалеко от границы с Лаосом. Считается, что этот район, расположенный на реке Меконг, является центром незаконной транспортировки диких животных.

По данным WFFT, в Таиланде около 1700 тигров содержатся в неволе. Многие из них выросли на тигриных фермах, где животных разводят и отправляют в соседние страны в качестве экзотических домашних животных. Их части тела, включая глаза, кости и усы, используются в традиционной китайской медицине.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спасение   животные   истощение   таиланд   тигр   ферма   
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1  комментарий
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Kostick Полчаса назад
это же какой надо быть мразью, что животных голодом морить? владельцев этого концлагеря кошачьего - следует на диету из водички, на пару месяцев посадить
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