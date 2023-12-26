Крупнейшая операция по спасению диких кошек в Таиланде

Основатель ценра спасения диких животных WFFT Эдвин Вик сказал: "Мы боялись, что она слишком слаба и не сможет идти, но она сделала усилие и, спотыкаясь, зашла в клетку".

Двенадцать часов Саламас везли в заповедник. Спасатели надеются, что хищница начнёт выздоравливать, несмотря на то, что она очень худая и на её теле отсутствуют огромные участки меха.