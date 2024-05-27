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Тигра весом в 200 кг посадили на строгую диету

Тигра весом в 200 кг посадили на строгую диету

Автор:
27 мая 2024 07:39
Сообщество : Животные
Метки: Вьетнам   Спасение   диета   животные   ожирение   тигр   
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Во Вьетнаме полиция изъяла у браконьеров тигра, вес которого составляет 200 кг. Животное держали в тесной клетке, он едва мог подняться. Офицеры отправили пухлого хищника на реабилитацию в медвежий заповедник Ниньбинь.

Этот парк сотрудничает с международной организацией по защите животных Four Paws.

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Команда ветеринаров более шести часов добиралась до провинции Футхо во Вьетнаме, где 11 мая полиция обнаружила тигра. Специалисты были шокированы увиденным. Обычно тигры весят от 60 до 165 кг.

Во время долгой дороги до заповедника группа регулярно останавливалась, чтобы осмотреть животное и дать ему воды. Теперь полосатого ждёт строгая диета.

Представитель заповедника прокомментировал: "Нелегальная торговля тиграми не прекращается, виной тому спрос на клей из костей этих животных, а также части тела для традиционной медицины и декоративных целей".

"Это ставит под угрозу выживание вида и причиняет страдания прекрасным существам. Мы намерены бороться с этой жестокой торговлей, выступать в защиту тигров".

"По данным Департамента охраны лесов, около 388 тигров содержатся в зоопарках, сафари-парках и в частных владениях".

В прошлом декабре с тайской фермы по разведению животных была спасена тигрица, от которой остались только кожа да кости. На ужасающих кадрах Саламас лежит на грязном бетоне и едва может подняться.

Центр спасения диких животных Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) вызволил её и ещё 34 тигра и 18 леопардов.

Среди других спасённых животных - робкая тигрица по кличке А-1 и 20-летний тигр Рэмбо, страдающий от проблем с дыханием. Всю свою жизнь они провели в тесных и грязных клетках.

"К сожалению, они не вернутся в дикую природу, но мы можем предложить им лучшее: безопасный дом, где они смогут бродить по лесным угодьям, общаться с другими тиграми и даже купаться в озере. Мы благодарны Департаменту национальных парков и дикой природы Таиланда за принятие мер против незаконной торговли дикими животными и за сотрудничество с WFFT", - заявил основатель центра спасения диких животных WFFT Эдвин Вик.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   Спасение   диета   животные   ожирение   тигр   
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Fuchsia
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