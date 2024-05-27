Тигра весом в 200 кг посадили на строгую диету

Представитель заповедника прокомментировал: "Нелегальная торговля тиграми не прекращается, виной тому спрос на клей из костей этих животных, а также части тела для традиционной медицины и декоративных целей".

"Это ставит под угрозу выживание вида и причиняет страдания прекрасным существам. Мы намерены бороться с этой жестокой торговлей, выступать в защиту тигров".