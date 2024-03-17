В Индии подростку удалось спастись от тигра, потянув его за язык

Большая киса почти полностью оторвала ему ухо и откусила половину большого пальца, а также ободрала скальп так, что в некоторых местах виднелись кости черепа. Несмотря на ряд перенесенных операций по реконструкции тканей головы, Анкиту все еще необходима помощь хирургов для полного восстановления. По прошествии четырех месяцев парень хорошо восстанавливается. Его травмы кожи головы, лица и рук зажили, и ему становится лучше с каждым днем.

В конце февраля в Индии тигр растерзал подвыпившего мужчину, который забрался к нему в клетку, чтобы сделать селфи.

Ради эффектного кадра индиец перелез защитную стену высотой около метра и оказался один на один с хищником. Нарушителя даже не смутили крики сотрудника зоопарка, пытающегося его образумить.

Сообщается, что 12-летний лев почти сразу напал на мужчину, растерзав его за 10 минут.