В Индии подростку удалось спастись от тигра, потянув его за язык

В Индии тигр напал на 17-летнего юношу, но тот не растерялся и схватил обидчика за язык. Об этом сообщает Dunya News. Обычное дело для Индии, судя по всему ...
История достойная Болливуда произошла в Индии.
17-летний житель города Рамнагар по имени Анкит столкнулся с хищником по дороге домой из школы. Животное затаилось на дереве и напало сзади, вонзив зубы в шею парня. Когда тигр немного ослабил хватку, юноша, пытаясь отбиться, смог схватить тигра за язык и потянул за него.
Хищник, не ожидая такого поворота событий, ретировался.
Спасшийся подросток добрался до ближайшего медпункта, где ему оказали первую помощь перед госпитализацией. Врачи зафиксировали у него критически низкий уровень гемоглобина на фоне кровопотери.
Большая киса почти полностью оторвала ему ухо и откусила половину большого пальца, а также ободрала скальп так, что в некоторых местах виднелись кости черепа. Несмотря на ряд перенесенных операций по реконструкции тканей головы, Анкиту все еще необходима помощь хирургов для полного восстановления. По прошествии четырех месяцев парень хорошо восстанавливается. Его травмы кожи головы, лица и рук зажили, и ему становится лучше с каждым днем.
В конце февраля в Индии тигр растерзал подвыпившего мужчину, который забрался к нему в клетку, чтобы сделать селфи.
Ради эффектного кадра индиец перелез защитную стену высотой около метра и оказался один на один с хищником. Нарушителя даже не смутили крики сотрудника зоопарка, пытающегося его образумить.
Сообщается, что 12-летний лев почти сразу напал на мужчину, растерзав его за 10 минут.
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