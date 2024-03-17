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В Индии подростку удалось спастись от тигра, потянув его за язык

В Индии подростку удалось спастись от тигра, потянув его за язык

Автор:
17 марта 2024 22:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Спасение   нападение   подросток   тигр   травмы   язык   
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В Индии тигр напал на 17-летнего юношу, но тот не растерялся и схватил обидчика за язык. Об этом сообщает Dunya News. Обычное дело для Индии, судя по всему ...

История достойная Болливуда произошла в Индии.

17-летний житель города Рамнагар по имени Анкит столкнулся с хищником по дороге домой из школы. Животное затаилось на дереве и напало сзади, вонзив зубы в шею парня. Когда тигр немного ослабил хватку, юноша, пытаясь отбиться, смог схватить тигра за язык и потянул за него.

Хищник, не ожидая такого поворота событий, ретировался.

Спасшийся подросток добрался до ближайшего медпункта, где ему оказали первую помощь перед госпитализацией. Врачи зафиксировали у него критически низкий уровень гемоглобина на фоне кровопотери.

Большая киса почти полностью оторвала ему ухо и откусила половину большого пальца, а также ободрала скальп так, что в некоторых местах виднелись кости черепа. Несмотря на ряд перенесенных операций по реконструкции тканей головы, Анкиту все еще необходима помощь хирургов для полного восстановления. По прошествии четырех месяцев парень хорошо восстанавливается. Его травмы кожи головы, лица и рук зажили, и ему становится лучше с каждым днем.

В конце февраля в Индии тигр растерзал подвыпившего мужчину, который забрался к нему в клетку, чтобы сделать селфи.

Ради эффектного кадра индиец перелез защитную стену высотой около метра и оказался один на один с хищником. Нарушителя даже не смутили крики сотрудника зоопарка, пытающегося его образумить.

Сообщается, что 12-летний лев почти сразу напал на мужчину, растерзав его за 10 минут.

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Метки: Индия   Спасение   нападение   подросток   тигр   травмы   язык   
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6  комментариев
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3k
Rom Час назад
Киса после такого долго теперь своим будет рассказывать, как его за язык тянули.
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182
Navygator 20 минут назад
Знаем, знаем)))
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31k
Axel Час назад
Развелось индусов. Бедным тиграм уже прыгнуть некуда
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6k
Харон ( Χάρων) Час назад
Ты уж определись КТО это был....

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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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