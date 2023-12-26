Если бы события игры GTA VI разворачивались не в Майами, а в Сочи

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Пользователь сети сделал забавный пародийный трейлер игры GTA VI. Автор перенёс его действие из Майами в Сочи. Поклонник игры попытался подобрать кадры из новостных сводок и, соцсетей, которые похожи на эпизоды из оригинального трейлера.
Как бы выглядела GTA 6 в Сочи
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Оригинальный трейлер для сравнения
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