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Если бы события игры GTA VI разворачивались не в Майами, а в Сочи

Если бы события игры GTA VI разворачивались не в Майами, а в Сочи

Автор:
26 декабря 2023 09:04
Сообщество : Игромир
Метки: Gta   Видео   Прикол   Сочи   Юмор   геймер   пародия   трейлер   
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Пользователь сети сделал забавный пародийный трейлер игры GTA VI. Автор перенёс его действие из Майами в Сочи. Поклонник игры попытался подобрать кадры из новостных сводок и, соцсетей, которые похожи на эпизоды из оригинального трейлера.

Как бы выглядела GTA 6 в Сочи

Оригинальный трейлер для сравнения

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Метки: Gta   Видео   Прикол   Сочи   Юмор   геймер   пародия   трейлер   
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