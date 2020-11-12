Пляжные фотографии Леонардо Ди Каприо насмешили пользователей сети

Леонардо Ди Каприо отправился на пляж в Малибу, где его застали всеведущие папарацци. На самоизоляции Лео похоже основательно отъелся и теперь в сети его назвали "олицетворением изоляции".
Леонардо Ди Каприо вместе с коллегой по фильму Эмилем Хиршем отправился на пляж Малибу, где его поймали фотографы. Судя по всему, во время карантина актёр набрал в весе, как и многие из нас.
К друзьям присоединились ещё несколько друзей и отец Лео. Мужская компания отдыхала на пляже, когда снимки уже оказались в сети. Пользователи Twitter прозвали Лео "олицетворением изоляции" из-за его явно выпирающего животика.
Юзеры вдоволь посмеялись, отметив, что и сами на изоляции ответственно отъелись.
Leonardo DiCaprio and pal Emile Hirsch hit beach shirtless https://t.co/oBQu0yEm7F pic.twitter.com/YJ65SvaEvO— Page Six (@PageSix) November 11, 2020
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Как же они все разом расстроились, оказывается он тоже человек!