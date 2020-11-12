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Пляжные фотографии Леонардо Ди Каприо насмешили пользователей сети

Пляжные фотографии Леонардо Ди Каприо насмешили пользователей сети (4 фото)

Автор:
12 ноября 2020 10:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересные   леонардо ди каприо   папарацци   пляжные фото   фото   шоу бизнес   
4369
4

Леонардо Ди Каприо отправился на пляж в Малибу, где его застали всеведущие папарацци. На самоизоляции Лео похоже основательно отъелся и теперь в сети его назвали "олицетворением изоляции".

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Метки: знаменитости   интересные   леонардо ди каприо   папарацци   пляжные фото   фото   шоу бизнес   
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26  комментариев
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50k
pynh 2 часа назад
А насмешившиеся не хотят свои пузяки напоказ выставить?
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863
Инквизитор РФ 9 минут назад
Вчера ему исполнилось 46! Отлично выглядит
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3k
aleksei 43 минуты назад
Это не мешает ему шпилить лучших красавиц голливуда
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951
Алексей Астин 48 минут назад
ааа... ну да, видимо фанаты считали его не человеком, а чем-то больше этого! )))))
Как же они все разом расстроились, оказывается он тоже человек!
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2k
neutrino Час назад
Лёня вообще никогда подкачанным не был. Особенно мне это резало по глазам в "Выжившем". Просто там роль, как бы, обязывает, а по актёру видно, что тяжелее пиписки ничего в руках не держал. Ну потом ещё статуэтку Оскара)
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33k
jonnyD Час назад
Пляжные фотографии Леонардо Ди Каприо насмешили пользователей сети
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
папрацци - одни из самых препаскудных гнид, которые считают себя журналистами, а не падалью желто-коричневой.
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6k
dikijjim Vladimir Taranovich Полминуты назад
эти уроды найдут вспышку в жопе у негра,пид.о.расы.
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11k
Toxictofa Час назад
Леня, не ссы! Шли всех на..й! Нормальный живот)))
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9k
Serg2001 2 часа назад
Он пару-тройку недель порежимит, позанимается и снова отличную форму наберет... А вот "юзеры" как были долбо@бами так и останутся. Это не лечится.
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Andrey 2 часа назад
хз, видимо я не Лео. За самоизоляцию, и лишение халявных офисных завтраков, скинул 25 кило, жена завидует
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50k
pynh Andrey Час назад
Видимо, Лео столько не весил.
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58k
Доктор Джонс Andrey Час назад
Пляжные фотографии Леонардо Ди Каприо насмешили пользователей сети
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1k
Andrey Доктор Джонс 43 минуты назад
Столько шашлыка за один раз не сожрать
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2k
VL 2 часа назад
Поздравляю и авторов снимков, и постера за то, что залезли в жопу актёру. Чмошники, копающиеся в дерьме
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pynh VL Час назад
В жопу к актерам, говоришь?
В жопу к актерам, говоришь?
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2k
Дарвин и аморальная премия pynh 51 минуту назад
Ты получилпорцию минусов в ж-опу,теперь убейся об стену
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50k
pynh Дарвин и аморальная премия 36 минут назад
Какой злой. Таблетки кушать не забывай :)
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2k
Дарвин и аморальная премия pynh 16 минут назад
Об стену,я сказал!
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4k
Летучий Мыш 2 часа назад
Да он никогда и не был вроде подкаченным красавцем.
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2k
leto2016 2 часа назад
Ни чего смешного
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