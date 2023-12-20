Селена Гомес появилась на улицах Беверли-Хиллз без макияжа и с лишним весом

31-летняя певица вместе с подругой отправилась за покупками.
Селена Гомес не стала заморачиваться с образом. Она надела чёрное пальто, свитер и леггинсы. От макияжа и укладки Селена Гомес отказалась. Как и следовало ожидать, её подловили папарацци. Фотографии опубликовали в сети, на них обратило издание DailyMail.
Пользователи сети не оценили такой свободный стиль. Многие заметили, что Селена Гомес сильно изменилась за последние несколько лет: набрала вес, сменила стиль и перестала появляться на публике.
Что с ней? Почему она так изменилась?
Ей нужно есть салаты вместо всего остального на свете
Неважно выглядит. Должно быть, она больна
Совершенно неузнаваема
Источник:
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Луноликая, лунотелая... Идеально!
ЭТА НОВОСТЬ ВЗОРВАЛА ИНТЕРНЕТ!!!