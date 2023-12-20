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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8362 поста • 897 подписчиков подписаться
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Селена Гомес появилась на улицах Беверли-Хиллз без макияжа и с лишним весом

Селена Гомес появилась на улицах Беверли-Хиллз без макияжа и с лишним весом

Автор:
20 декабря 2023 18:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   знаменитости   интересное   папарацци   селена гомес   фото   шоу бизнес   
1705
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31-летняя певица вместе с подругой отправилась за покупками.

Селена Гомес не стала заморачиваться с образом. Она надела чёрное пальто, свитер и леггинсы. От макияжа и укладки Селена Гомес отказалась. Как и следовало ожидать, её подловили папарацци. Фотографии опубликовали в сети, на них обратило издание DailyMail.

Пользователи сети не оценили такой свободный стиль. Многие заметили, что Селена Гомес сильно изменилась за последние несколько лет: набрала вес, сменила стиль и перестала появляться на публике.

Что с ней? Почему она так изменилась?

Ей нужно есть салаты вместо всего остального на свете

Неважно выглядит. Должно быть, она больна

Совершенно неузнаваема


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Метки: внешность   знаменитости   интересное   папарацци   селена гомес   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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92k
sapér Vodička 40 минут назад
ПОКЕМОНИЩЕ,у тебя зеркало рядом есть ???????????????????????
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25k
pssst 8 минут назад
У нее болезнь Крона. То, как она держалась много лет - уже подвиг.
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3k
Autumn2015 10 минут назад
Ужас ужасный, Селена Гомес поправилась, как жить? А может она болеет, может гормонотерапию проходит, может беременна, может ещё что? Автору то что за дело?
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60
Liberman 13 минут назад
Селена - переводится луна.
Луноликая, лунотелая... Идеально!
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4k
Walther 49 минут назад
Чувствуете все дрожит?

ЭТА НОВОСТЬ ВЗОРВАЛА ИНТЕРНЕТ!!!
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34k
Teodor 2 часа назад
"Пользователи сети не оценили такой свободный стиль". Селена показала пользователям средний палец...
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4k
Харон 2 часа назад
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17k
Majul 2 часа назад
Опять покемонка с супер важным постом про хер пойми кого. Какая в жопу разница кто и как ходит? Следить за кем-то и делать для себя кумира это психическое расстройство
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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