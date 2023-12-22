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"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков"

"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков"

Автор:
22 декабря 2023 10:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mutabor   Видео   Москва   Настя Ивлеева   голая вечеринка   лолита   тусовка   филипп киркоров   шоу бизнес   
5459
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В Москве отгремели две "голых вечеринки", на которых побывали известные артисты. Общественники потребовали убрать героев тусовки из ротации и обрубить им какие-либо финансовые подпитки из госбюджета.

В ночь на 21 декабря Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку, на которую пригласила своих друзей из мира шоу-бизнеса. И хотя формат мероприятия не подразумевал освещение его журналистами, селебрити и сами неплохо справились с этой миссией. Соцсети оказались переполнены фото и видео "цирка уродов", как назвали вечеринку интернет-пользователи.



Все гости и хозяйка вечера облачились в соответствии с дресс-кодом в наряды, скорее открывающие чем скрывающие тело.

Этот праздник в "Мутабор" здорово обозлил общественность. Прошлись и по одежде селебрити, и по самому формату мероприятия, которое многим напомнило Бал Сатаны, нежели чем обычную звездную тусовку.


Присутствовавшие на вечеринке постарались оправдаться, а кто-то даже огрызнулся. Ксения Собчак, к примеру, считает, что "мир несправедлив", и всегда одни будут пить шампанское, а другие умирать или голодать.




Лолита Милявская считает, что у мероприятия была цель: арт-искусство. Может, форма не всем подошла, но недовольных участников не было.



Видео, которые звезды шоубиза выкладывали в соцсети, должны были подогреть продажу билетов на второй акт "марлезонского балета" - еще одну тусовку с тем же дресс-кодом, но уже для всех желающих. Билеты раскупались как горячие пирожки, хотя для ВИП-персон они стоили один миллион рублей.


И хотя общественники надеялись, что на волне негатива, тусовка не состоится, мероприятие, пусть и с опозданием, всё-таки вчера прошло. Перед началом здание навестили силовики, а у входа дежурила машина скорой помощи. Впрочем, устроители вечеринки заявили, что это стандартная проверка.


Однако позже появилась информация, что силовики изъяли записи с камер наблюдения - они понадобятся для проверки.


Сама же вторая вечеринка, как сообщают СМИ, прошла более спокойно и "душевно". Из знаменитостей на ней присутствовала лишь Ивлеева (на этот раз более одетая), которая побыла на тусовке минут 40 и уехала, оставив гостей развлекаться самостоятельно.


В залах было много персонала, который зорко высматривал журналистов и предупреждал об их присутствии посетителей. Последние, впрочем, не особенно заморачивались дресс-кодом и, в основном, вели себя довольно прилично, учитывая формат мероприятия.


Т.к. среди посетителей было много блогеров, они не столько веселились, сколько работали, снимая контент. Особенным спросом пользовалась кровать с анимированным изображением Ивлеевой. Чтобы полежать в ней, пришлось стоять в очереди желающих.

После этих скандальных вечеринок Настю Ивлееву, похоже, ждут проверки.


Глава ФПБК Виталий Бородин просит проверить "Настюшку-опасность" на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну РФ в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время ( а зачем она дорогим украшением хвалилась и двухдневные мероприятия устраивала?). Кроме этого он же сотоварищи просят учинить проверку всех участников первой вечеринки на лояльность ЛГБТ*




С похожим обращением к МВД России, Роскомнадзор и Министерство культуры РФ выступила Мария Бутина.



Екатерина Мизулина считает, что участникам вечеринки нужно объявить бойкот.

Виталий Милонов и Дмитрий Гусев предложили вырезать из эфирного времени программы с участниками «голой вечеринки» и закрыть им доступ к государственному финансированию. Учитывая, что Ф.Киркоров, Лолита и проч - постоянные лица новогодних огоньков и концертов, транслируемых на центральных каналах ТВ, это могло бы стать серьезным ударом по финансовому обеспечению артистов.


Сама же устроительница этих мероприятий Анастасия Ивлеева предпочла не комментировать грядущие проверки. Она не считает вечеринки чем-то ужасным, и, похоже, напротив наслаждается моментом. Она на слуху, бриллианты выгуляны, гости довольны. Чего еще желать человеку из шоу-бизнеса?


*деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ

Источник:

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Метки: Mutabor   Видео   Москва   Настя Ивлеева   голая вечеринка   лолита   тусовка   филипп киркоров   шоу бизнес   
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60  комментариев
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108
Dmitry N 2 часа назад
Ивлеева совсем сторчалась. Исхудавшая. Кокс никого не щадит)
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3k
владимир 2 минуты назад
Честно сказать в самом факте вечеринки ничего плохого не вижу. Развлекаются люди как им нравится их личное дело. А вот то что ни копейки бюджетных денег этим людям попадать не должно это другое дело. Не должны всё эти п. .. Ы и старые шлюхи жить за счёт бюджета.
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25
Александр 2 минуты назад
в военкомат одним автомат,другим фартук с аптечкой
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6k
Евгений Д 6 минут назад
Действительно !
Эти сраные медиа "звезды" уж не знают как в ые_бнуть_ся.
Охринели совсем.
Хоть бы в тихаря все сделали- так нет, им надо показать всем как они умеют.
Ублюдки бессовестные
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13k
Copycat 7 минут назад
Мне никогда Ивлеева не нравилась, при том я когда её увидел неприязнь была какой то без причинной - просто не понравилось лицо, голос, манера общения

вот такие они эти само провозглашенные "элиты"

я вообще не поинмаю этого слова применительно к ним "элита" - чё это за херня такая как будто они лучше всех остальных? лучше в чем?

я понимаю выражение "интеллектуальная элита" - это например профессора врачи, которые разрабатывают лекарства что бы спасать наши жизни, инженеры которые придумывают разные технологии что бы облегчить наш быт - вот это для меня "элита"

а такую вот элиту типа ивлеевой, лолиты, киркорова и пр. за*уй да на*уй бы
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30
Aleksey 10 минут назад
Вот если бы у них на голых жопах было написано "миру мир" или что нибудь другое "экстремистское", тогда ими бы заинтересовались, а так ничего такого
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14k
net 24 минуты назад
Всем было бы похрен на этот странный тусич, если бы весь этот сброд не был бы в общественном поле.
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8k
Владимир Полчаса назад
Ивлеева на хмуром? Выглядит как скелет. Фу такой прошмандэ быть.
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5k
Нуи Хусим 37 минут назад
"Голая вечеринка" в доме престарелых! Тфу, и посмотрень не на что... элита молью травленая. Этот "сходняк" наоборот, нужно чаще показывать... блевотина.
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8
Виктор 37 минут назад
Из письма Эрнсту. Первый заместитель Председателя Комитета по "КОНТРОЮ" А ведь я 3 по русскому имел в школе.
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2k
Andrey Selin 40 минут назад
Если бы никто не акцентировал на это внимание - все эти полупокерсы давно бы канули в лету. Зачем вообще обращать внимание на это?
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20k
Robin Hood 44 минуты назад
Мдя ... в "Маструбаторе" блюдям захотелось глямура ... У блюдей в дырках свербит... Ну хочется им ... Тьфу. Верните сцуко "Сельский час"
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32k
Kladbische 46 минут назад
Вот у нас скоро выборы. Многие будут голосовать за Путина. Я вот сейчас посмотрю, и если не будет адекватной реакции на это от властей. Пусть голосуют сами за меня. Так я галочку поставлю, а так пусть сами ставят.
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155
Александр 50 минут назад
"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское" - Сказали люди, которые живут на народные деньги и почти ни хрена для своего народа не делают, ага....
Потом сами же на корпоративы позовут всех этих героев=)
Святые все стали...
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992
investas 50 минут назад
Власть опять промолчит? Не выгодно патриотов трогать?
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188
ruslan d 52 минуты назад
На самом деле полезное мероприятие , сразу всех вурдалаков пересчитать и отлучить от публичной деятельности
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3k
portroy Час назад
Кто в баню перед Новым годом собирался, думаю, стоит отменить. А то тоже сфоткают в полотенце, выложат в (запрещенную) инсту и какие-нибудь депутатики-чудаки возбудятся)))
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41k
Example 6.2.6 Час назад
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186
OS2712 Час назад
Элита, [мат]. Вагонзак-Колыма!
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−1
Диана Час назад
Внимание ! Будьте осторожны! На территории орудуют беженки из Украины!!! Схема классическая . Уроженка Украины находит не женатого мужчину (или уводит его из семьи) , желательно чтоб детей не было или были совершеннолетние. Они женятся и она в течении года отправляет его на СВО добровольцем. Приезжает к нему(«как истинная жена героя»)делает фото на телефон с определением геопозиций, отсылает куда следует. Сама естественно уезжает. А в течении 5дней всех наших ребят накрывает… Она жена героя, получает все выплаты и весьма завидное наследство. Если появляются дети она катает их не по тем точкам, играет из себя дурочку и тянет время изматывая, не давая в руки ни каких посмертных документов отца, чтоб никто не мог написать заявление, ни на выплату, ни на наследство. Самое страшное, что и жизнь ребенка сжечь ставится под угрозу… Пожалуйста будьте бдительны С уважением, ваш независимый информационный партнёр Крутикова Диана Андреевна - г. Ломоносов. Двадцать второго декабря две тысячи двадцать третьего года. Спасибо.
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160k
Виктор Апрель Час назад
Опять запись новогоднего Голубого огонька кто-то в интернет раньше времени слил!
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