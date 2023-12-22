"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков"

Этот праздник в "Мутабор" здорово обозлил общественность. Прошлись и по одежде селебрити, и по самому формату мероприятия, которое многим напомнило Бал Сатаны, нежели чем обычную звездную тусовку.





Присутствовавшие на вечеринке постарались оправдаться, а кто-то даже огрызнулся. Ксения Собчак, к примеру, считает, что "мир несправедлив", и всегда одни будут пить шампанское, а другие умирать или голодать.





