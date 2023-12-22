"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков"

В Москве отгремели две "голых вечеринки", на которых побывали известные артисты. Общественники потребовали убрать героев тусовки из ротации и обрубить им какие-либо финансовые подпитки из госбюджета.
В ночь на 21 декабря Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку, на которую пригласила своих друзей из мира шоу-бизнеса. И хотя формат мероприятия не подразумевал освещение его журналистами, селебрити и сами неплохо справились с этой миссией. Соцсети оказались переполнены фото и видео "цирка уродов", как назвали вечеринку интернет-пользователи.
Все гости и хозяйка вечера облачились в соответствии с дресс-кодом в наряды, скорее открывающие чем скрывающие тело.
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Этот праздник в "Мутабор" здорово обозлил общественность. Прошлись и по одежде селебрити, и по самому формату мероприятия, которое многим напомнило Бал Сатаны, нежели чем обычную звездную тусовку.
Присутствовавшие на вечеринке постарались оправдаться, а кто-то даже огрызнулся. Ксения Собчак, к примеру, считает, что "мир несправедлив", и всегда одни будут пить шампанское, а другие умирать или голодать.
Лолита Милявская считает, что у мероприятия была цель: арт-искусство. Может, форма не всем подошла, но недовольных участников не было.
Видео, которые звезды шоубиза выкладывали в соцсети, должны были подогреть продажу билетов на второй акт "марлезонского балета" - еще одну тусовку с тем же дресс-кодом, но уже для всех желающих. Билеты раскупались как горячие пирожки, хотя для ВИП-персон они стоили один миллион рублей.
И хотя общественники надеялись, что на волне негатива, тусовка не состоится, мероприятие, пусть и с опозданием, всё-таки вчера прошло. Перед началом здание навестили силовики, а у входа дежурила машина скорой помощи. Впрочем, устроители вечеринки заявили, что это стандартная проверка.
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Однако позже появилась информация, что силовики изъяли записи с камер наблюдения - они понадобятся для проверки.
Сама же вторая вечеринка, как сообщают СМИ, прошла более спокойно и "душевно". Из знаменитостей на ней присутствовала лишь Ивлеева (на этот раз более одетая), которая побыла на тусовке минут 40 и уехала, оставив гостей развлекаться самостоятельно.
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В залах было много персонала, который зорко высматривал журналистов и предупреждал об их присутствии посетителей. Последние, впрочем, не особенно заморачивались дресс-кодом и, в основном, вели себя довольно прилично, учитывая формат мероприятия.
Т.к. среди посетителей было много блогеров, они не столько веселились, сколько работали, снимая контент. Особенным спросом пользовалась кровать с анимированным изображением Ивлеевой. Чтобы полежать в ней, пришлось стоять в очереди желающих.
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После этих скандальных вечеринок Настю Ивлееву, похоже, ждут проверки.
Глава ФПБК Виталий Бородин просит проверить "Настюшку-опасность" на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну РФ в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время ( а зачем она дорогим украшением хвалилась и двухдневные мероприятия устраивала?). Кроме этого он же сотоварищи просят учинить проверку всех участников первой вечеринки на лояльность ЛГБТ*
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Екатерина Мизулина считает, что участникам вечеринки нужно объявить бойкот.
Виталий Милонов и Дмитрий Гусев предложили вырезать из эфирного времени программы с участниками «голой вечеринки» и закрыть им доступ к государственному финансированию. Учитывая, что Ф.Киркоров, Лолита и проч - постоянные лица новогодних огоньков и концертов, транслируемых на центральных каналах ТВ, это могло бы стать серьезным ударом по финансовому обеспечению артистов.
Сама же устроительница этих мероприятий Анастасия Ивлеева предпочла не комментировать грядущие проверки. Она не считает вечеринки чем-то ужасным, и, похоже, напротив наслаждается моментом. Она на слуху, бриллианты выгуляны, гости довольны. Чего еще желать человеку из шоу-бизнеса?
*деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ
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Эти сраные медиа "звезды" уж не знают как в ые_бнуть_ся.
Охринели совсем.
Хоть бы в тихаря все сделали- так нет, им надо показать всем как они умеют.
Ублюдки бессовестные
вот такие они эти само провозглашенные "элиты"
я вообще не поинмаю этого слова применительно к ним "элита" - чё это за херня такая как будто они лучше всех остальных? лучше в чем?
я понимаю выражение "интеллектуальная элита" - это например профессора врачи, которые разрабатывают лекарства что бы спасать наши жизни, инженеры которые придумывают разные технологии что бы облегчить наш быт - вот это для меня "элита"
а такую вот элиту типа ивлеевой, лолиты, киркорова и пр. за*уй да на*уй бы
Потом сами же на корпоративы позовут всех этих героев=)
Святые все стали...
Я в молодости помню, как мы ходили в баню с лицами противоположного пола, по взаимному согласию, выпивали там, пели песни и занимались всякими непотребствами. Никто нам ничего не предьявлял)))
Поймите, я сам даже и не знаю половину чудаков на фото, а за творчеством тех, про кого ранее видел, не слежу, но считаю, что тут абсолютно не за что ругать людей.