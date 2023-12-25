БрОвиссимо, леди: 16 экстравагантных девушек с «говорящими» бровями

Брови — это одна из тех частей лица, чья форма способна кардинально менять внешность. И если ваш бровист или вы сами не обладаете достаточным уровнем мастерства, то высока вероятность увидеть в зеркале Гринча или нечто постоянно удивлённое.
Некоторые дамы не знают меры. И тут уж касается не только бровей. С другой стороны, если это всё делает данную девушку счастливой, то какая нам всем разница?
Глядя на эту лучезарную, симпатичную девушку, сложно понять, как она решилась на столь оригинальную форму бровей. Кажется, что классический вариант её только украсил бы.
Глядя на это фото, сложно не представлять очаровательную Энид из сериала «Уэнздей». Волкирядоу, ауу-аууу! 🙂
Форма, цвет, блёсточки — всё прекрасно в этой пушистой композиции! 🙂
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