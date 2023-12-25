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БрОвиссимо, леди: 16 экстравагантных девушек с «говорящими» бровями

БрОвиссимо, леди: 16 экстравагантных девушек с «говорящими» бровями

Автор:
25 декабря 2023 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   брови   девушки   красота   креатив   уход   фантазия   
1285
17

Брови — это одна из тех частей лица, чья форма способна кардинально менять внешность. И если ваш бровист или вы сами не обладаете достаточным уровнем мастерства, то высока вероятность увидеть в зеркале Гринча или нечто постоянно удивлённое.

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Некоторые дамы не знают меры. И тут уж касается не только бровей. С другой стороны, если это всё делает данную девушку счастливой, то какая нам всем разница?

Глядя на эту лучезарную, симпатичную девушку, сложно понять, как она решилась на столь оригинальную форму бровей. Кажется, что классический вариант её только украсил бы.

Глядя на это фото, сложно не представлять очаровательную Энид из сериала «Уэнздей». Волкирядоу, ауу-аууу! 🙂

Форма, цвет, блёсточки — всё прекрасно в этой пушистой композиции! 🙂

Источник:

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Метки: Юмор   брови   девушки   красота   креатив   уход   фантазия   
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7  комментариев
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Печально всё это..
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33k
Юрий 7 минут назад
Анжелика, вперёд!

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646
Purple_Bear 14 минут назад
Какая удивительная подборка уродцев.
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12k
Самка Хорька Час назад
Какой лять уэнздей! Леонид Ильич, дорогой!
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2k
max Час назад
Блеватимо
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