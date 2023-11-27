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14 косметических масок, которые даже и не думали делать из девушек красавиц

14 косметических масок, которые даже и не думали делать из девушек красавиц

Автор:
27 ноября 2023 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки   забавно   косметика   креатив   маска   фантазия   
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Ухаживать за собой — это всегда приятно. Масочки, кремчики и прочие штучки здорово поднимают настроение. Но тканевые маски для лица с изображением какого-нибудь персонажа наиболее преуспели на этом поприще.

Пользовательницы сети показали, что, насколько бы симпатичной ни была упаковка, скорее всего ваше лицо в этой маске будет выглядеть очень забавно. Ну, остаётся надеяться, что хотя бы составы там рабочие

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Если вы всегда хотели почувствовать себя Русалочкой, то это отличный вариант. Правда не уверены, что у Ариэль были рыжие усишки. Хотя, кто знает этих водоплавающих!

Создать маску с изображением Йоды — однозначно крутая идея! Действительно, какая красотка не мечтает увидеть себя в зеркале зелёной и морщинистой?

Вы же тоже видите маленькие чёрные усики у Санты? Видимо, это добряк тоже захотел немого сменить имидж к Новому году!

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Метки: Прикол   Юмор   девушки   забавно   косметика   креатив   маска   фантазия   
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