14 косметических масок, которые даже и не думали делать из девушек красавиц

Ухаживать за собой — это всегда приятно. Масочки, кремчики и прочие штучки здорово поднимают настроение. Но тканевые маски для лица с изображением какого-нибудь персонажа наиболее преуспели на этом поприще.
Пользовательницы сети показали, что, насколько бы симпатичной ни была упаковка, скорее всего ваше лицо в этой маске будет выглядеть очень забавно. Ну, остаётся надеяться, что хотя бы составы там рабочие
Если вы всегда хотели почувствовать себя Русалочкой, то это отличный вариант. Правда не уверены, что у Ариэль были рыжие усишки. Хотя, кто знает этих водоплавающих!
Создать маску с изображением Йоды — однозначно крутая идея! Действительно, какая красотка не мечтает увидеть себя в зеркале зелёной и морщинистой?
Вы же тоже видите маленькие чёрные усики у Санты? Видимо, это добряк тоже захотел немого сменить имидж к Новому году!
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