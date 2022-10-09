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Женщины, которые хотели сделать красивые брови, но что-то пошло не так

Женщины, которые хотели сделать красивые брови, но что-то пошло не так

Автор:
09 октября 2022 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   брови   внешность   девушки   красота   макияж   перебор   
2249
16

Взгляд и выражение лица человека отчасти зависит от его бровей. Поэтому многие девушки ухаживают за бровями не меньше, чем за ногтями и волосами.

Героини нашей подборки тоже старались сделать красивые брови, но что-то пошло не так. Серьезно. Сильно не так.

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Источник:

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Метки: Юмор   брови   внешность   девушки   красота   макияж   перебор   
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5  комментариев
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3k
avz-07 Час назад
Чего-то напомнило...

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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 36 минут назад
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31k
Юр21 43 минуты назад
Тут на большинстве фото разные умалишенные, а я хнаю женщину что пошла в салон красоты сделать тату бровей, что бы меньше красится, вот там её кудесницы красоты и захерачили, приложили шаблон, чего то там отметили - и набили, криво, одна бровь выше другой и чуть ли не на середине лба, хорошо что тату временная. Мастерица же искренне не понимает чем клиентка недовольна...
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86k
parallax 2 часа назад
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4k
Денис 2 часа назад
Женщины, которые хотели сделать красивые брови, но что-то пошло не такПосмотреть
Женщины, которые хотели сделать красивые брови, но что-то пошло не так
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