Женщины, которые хотели сделать красивые брови, но что-то пошло не так

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Взгляд и выражение лица человека отчасти зависит от его бровей. Поэтому многие девушки ухаживают за бровями не меньше, чем за ногтями и волосами.
Героини нашей подборки тоже старались сделать красивые брови, но что-то пошло не так. Серьезно. Сильно не так.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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